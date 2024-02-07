Азербайджан спешит с внеочередным выбором Алиева на новый срок, - С.Строкань

10:36 07.02.2024 Внеочередное голосование подтвердит мандат Ильхама Алиева в условиях углубляющегося конфликта с Западом

В Азербайджане в среду пройдут досрочные президентские выборы, которые впервые будут проводиться на всей территории республики, включая Карабах. Идущий на выборы в пятый раз и находящийся на пике своей популярности Ильхам Алиев фактически гарантировал себе продление мандата еще на один семилетний срок. Тем временем отношения Баку с Западом вступили в фазу самого острого кризиса в истории независимого Азербайджана. Очередным проявлением этого кризиса может стать выход Баку из Совета Европы. Не все благополучно и в экономике: падающая нефтедобыча ставит задачу скорейшей модернизации нефтяной отрасли.



Предшествовавший президентским выборам 7 февраля день тишины в Азербайджане предсказуемо прошел в условиях полного политического штиля. Согласно избирательному законодательству, агитация и проведение любых предвыборных мероприятий были запрещены. Во вторник со специальных стендов исчезли и портреты всех семи кандидатов. После этого о предстоящем голосовании напоминали лишь плакаты, призывающие избирателей прийти на участки и выполнить свой гражданский долг.



Изначально голосование должно было состояться в апреле 2025-го, однако в декабре прошлого года Ильхам Алиев подписал указ о досрочных выборах, назвав их отсчетом новой эпохи в жизни азербайджанского государства.



Президентские выборы в Азербайджане традиционно были лишены особой интриги и фактически представляли собой общенациональный акт подтверждения легитимности его лидеров последних десятилетий - Гейдара и Ильхама Алиевых.



Тем не менее выборы этого года, в ходе которых 62-летний Ильхам Алиев идет на пятый президентский срок, будут отличаться от всех предыдущих таких голосований по нескольким показателям.



Во-первых, впервые в истории азербайджанского государства президентские выборы пройдут во всей стране, включая территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), в сентябре прошлого года прекратившей свое существование и после трех десятилетий вошедшей в состав Азербайджана как Карабахский экономический район. Во-вторых, выборы пройдут на пике популярности президента и главы партии "Ени Азербайджан" Ильхама Алиева - лидера, который привел страну к военной победе.



Зарегистрировавшихся кандидатами еще шестерых претендентов - самовыдвиженцев Захида Оруджа и Фуада Алиева, Рази Нуруллаева от Партии национального фронта, Фазиля Мустафу от партии "Великое созидание", Эльшада Мусаева от партии "Великий Азербайджан", Гудрата Гасангулиева от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" - трудно назвать полноценными участниками президентской гонки ввиду отсутствия в ней реальной конкуренции. Каждый претендент имел возможность изложить свою программу во время бесплатного эфира на общественном телевидении и радио, а также на страницах газет, однако сам Ильхам Алиев от личного участия в агитации, как и на предыдущих выборах, отказался. На теледебатах действующего президента представляли доверенные лица.



Теперь форсировавший продление президентских полномочий Ильхам Алиев намерен конвертировать дивиденды от военных успехов в достижения мирного переустройства страны и региона, что предусматривает и долгосрочное урегулирование с Арменией.



Задача эта выглядит весьма непростой: переговорный процесс с Ереваном, в ходе которого обсуждаются условия урегулирования и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе, так и не набрал необходимый темп, и его будущее остается неопределенным.



Непростая ситуация складывается и в экономике Азербайджана, учитывая тенденцию к сокращению добычи нефти. Как сообщила на днях Счетная палата, по проекту госбюджета на 2024 год добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в 2023 году по сравнению с 2022 годом сократилась на 6,7% - до 30,5 млн тонн. В 2024 году, как отмечает Счетная палата, объем нефтедобычи в стране сократится еще на 3,2% по сравнению с показателем 2023 года и составит 29,5 млн тонн.



В то время как в самой завершившейся избирательной кампании отсутствует какой-либо драматизм, главная интрига состоит в том, как будут интерпретированы итоги выборов в мире, включая международные организации и западных партнеров.



Выборы этого года проходят на фоне беспрецедентного кризиса в отношениях с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), наблюдатели которой приглашения на выборы в Азербайджан не получили. Это произошло после принятия в октябре прошлого года резолюции ПАСЕ по урегулированию на Южном Кавказе, которую в Баку сочли антиазербайджанской.



Последующее решение приостановить полномочия азербайджанской делегации еще больше накалило страсти.



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"Права азербайджанской делегации должны быть восстановлены. Если права азербайджанской делегации не будут восстановлены, то и с азербайджанской стороны будет пересмотрен вопрос участия в Совете Европы и Европейском суде по правам человека",- предупредил в конце прошлой недели Ильхам Алиев. Помимо ПАСЕ, приглашения для своих наблюдателей не получили США и ЕС, выступившие с критикой действий Баку по демонтажу НКР. В итоге западная делегация наблюдателей на выборах этого года представлена группой из 280 членов краткосрочной миссии и 26 членов долгосрочной миссии ОБСЕ. Это минимальный состав миссии ОБСЕ за всю историю наблюдения за выборами в Азербайджане. При этом роль главного критика Баку, судя по всему, возьмет на себя эта организация.



Как президент Азербайджана решил переизбраться на новый срок досрочно и раньше всех

Иных оценок стоит ожидать от 169 наблюдателей, представляющих СНГ. Сделанные ими накануне голосования заявления ожидаемо никакой критики не содержали. "Мы в своих законах на пространстве СНГ учитываем наши национальные традиции, исторически сложившиеся обычаи и нормы, которые отвечают нашим интересам. Мы видим, что законодательство Азербайджанской Республики претерпело изменения в сторону большей демократизации, в сторону учета интересов граждан",- заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.



"Отвечая западным критикам, мы учитываем рекомендации и иностранных наблюдателей. Мы видим это. Это отмечает даже - я читал в промежуточном отчете - миссия БДИПЧ ОБСЕ. Они тоже констатируют, что азербайджанская сторона учла некоторые замечания и рекомендации, которые высказывались раньше, в том числе и западными наблюдателями",- добавил господин Лебедев. Признав, что не все полученные от западных наблюдателей рекомендации были учтены, генсек СНГ указал на то, что "не это самое главное". "Самое главное, что законодательство Азербайджана отвечает интересам азербайджанских граждан",- подытожил Сергей Лебедев.



Сергей Строкань

№22 от 07.02.2024, стр. 6 Источник - Газета "Коммерсантъ"

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