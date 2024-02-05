Антикоррупционер - всем премьер. Чего ждать от нового КазПремьера? - Къ

11:39 07.02.2024 Опытный борец с коррупцией Олжас Бектенов возглавил кабинет министров Казахстана

В Казахстане утвержден новый премьер. Чиновника, на котором остановил свой выбор президент Касым-Жомарт Токаев не угадал никто. Правительство возглавил 43-летний Олжас Бектенов, до этого руководивший президентской администрацией, а ранее специализировавшийся на борьбе с коррупцией. От господина Бектенова ждут и даже требуют реализации нового президентского курса. Об этом курсе в стране много говорят, но до дел никак не дойдут.



Президент Казахстана завершил формальности, связанные с заменой премьер-министра страны. 5 февраля он принял отставку Алихана Смаилова, а 6 февраля внес в Мажилис (нижнюю палату парламента) кандидатуру нового главы правительства, предложенную ему правящей пропрезидентской партией "Аманат". В этот же день новый глава кабинета был утвержден. Им стал 43-летний Олжас Бектенов, перешедший в правительство с поста главы президентской администрации.



За Олжаса Бектенова проголосовали 69 парламентариев. Еще семеро воздержались. Остальные депутаты (всего в Мажилисе их 98) отсутствовали в зале из-за того, что у части из них сданный накануне тест на коронавирус оказался положительным, а другие улетели в Азербайджан наблюдать за выборами президента, намеченными на 7 февраля.



Назначение Олжаса Бектенова стало сюрпризом. Он не значился ни в одном из списков кандидатур, которые стали гулять в СМИ и по Telegram-каналам сразу после отставки Алихана Смаилова.



"Президент преподнес два больших сюрприза. Первый, я думаю, был для премьера Смаилова. Мне кажется, что правительство никуда не собиралось уходить и собиралось активно отчитываться о своих достижениях. Президент объявил, что 7 февраля будет расширенное заседание правительства, и все решили, что будет отчет с оргвыводами, а президент зашел с тыла: 5 февраля Смаилова отправили в отставку",- сказал в беседе с "Ъ" политолог Данияр Ашимбаев.



Вторым сюрпризом эксперт назвал назначение Олжаса Бектенова: "Президент предложил кандидатуру Бектенова за те же качества, за которые он поставил его руководить своей администрацией. Личная преданность, не замешан в скандалах, чист в плане биографии. В администрации он провел реорганизацию структуры. Таких реформ там не было уже лет 15, если не больше. Убрали массу лишних звеньев, которые давно нуждались в том, чтобы их кто-нибудь "пристрелил", но рука не поднималась".



Важным при выборе кандидатуры политолог Данияр Ашимбаев считает опыт работы Олжаса Бектенова в антикоррупционных органах.



В резюме нового премьера - работа в Агентстве по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, департаменте Национального бюро по противодействию коррупции по Астане, трудовая деятельность заместителем председателя, а затем председателем Агентства по противодействию коррупции. С этого поста в апреле 2023 года господин Бектенов перешел на работу в администрацию президента, возглавив ее.



Этот опыт, полагает Данияр Ашимбаев, говорит о том, что человек будет контролировать финансы. В том же духе прокомментировал назначение политолог Газиз Абишев. "Главная его (Олжаса Бектенова.- "Ъ") фишка - работа в антикоррупционной службе, где он проводил серьезную работу по выявлению коррупционных схем и борьбе с ними",- написал господин Абишев в своем Telegram-канале.



Чем известен новый премьер Казахстана Олжас Бектенов

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Казахстанские СМИ сразу напомнили, что во главе антикоррупционного агентства господин Бектенов отчитался о возвращении в страну незаконно выведенных средств и незаконно приобретенных активов на 1 трлн тенге (порядка $2,2 млрд). "Чтобы было понимание масштабов: в прежние годы суммы, возмещенные государству по коррупционным преступлениям, составляли порядка 30 млрд тенге в год. В 2020 году было порядка 60 млрд, но в другие годы - 20–30 млрд тенге. Сейчас 1 трлн, многократный рост возмещения ущерба государству",- говорил Олжас Бектенов в 2022 году в интервью изданию Tengri News.



Политолог Газиз Абишев также хвалит чиновника за реорганизацию администрации президента: оптимизировал процессы и существенно снизил бюрократию.



"Бектенов, надо сказать, пришел в большую политику уже в президентство Токаева и вроде как не относится к пресловутому "старому Казахстану"",- резюмировал Абишев.



Касым-Жомарт Токаев, представляя кандидатуру Олжаса Бектенова, назвал его опытным госслужащим: "Он обладает обширными знаниями в области экономики и других сферах, обладает высокими организаторскими способностями, дисциплинирован, честен, трудолюбив. Поэтому я думаю, у нас будет достаточно возможностей для реализации целей, стоящих перед экономикой страны".



Задачи также были обозначены сразу. "Превращение Казахстана в передовую страну - это не просто лозунг, а конкретная цель",- сказал президент.



Он указал, что государство в своей политике "должно решительно перейти от бесконечных мер поддержки к содействию действительно качественному развитию": "Пришло время, чтобы заниматься этим не на словах, а на деле". "Следует начать работу в новом темпе. Правительству необходимо принимать смелые, твердые решения, направленные на стимулирование и диверсификацию экономики во благо народа",- подчеркнул господин Токаев.



Главное, отметил президент, чтобы все принимаемые меры способствовали реализации принципов "справедливого Казахстана". "Справедливый Казахстан - для всех и для каждого. Сейчас и навсегда" - это название предвыборной программы Касым-Жомарта Токаева, с которой он пошел на инициированные им же досрочные президентские выборы в 2022 году.



О "слышащем государстве", модернизации, построении нового Казахстана президент Токаев в своих посланиях начал говорить сразу после избрания президентом в 2019 году.



Однако сказать, что курс президента успешно реализуется, нельзя. И на это во время голосования за нового премьера откровенно указывали депутаты парламента.



Руководитель фракции Объединенной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов заявил, что в стране много проблемных вопросов, причем в каждой сфере. "Даже несмотря на то, что есть положительные показатели роста ВВП, снижения инфляции, большинству населения это не заметно. Остаются нерешенными вопросы по жилью для уязвимых слоев населения, высокий уровень закредитованности, не решены социально-экономические проблемы села и многое другое",- перечислил политик. Он и его коллеги воздержались при голосовании за нового премьера.



Так же поступили депутаты от Народной партии Казахстана. Их лидер Магеррам Магеррамов заявил, что правительству пора менять подходы и не наполнять новые формы старым содержанием. "Пока наши сомнения не будут развеяны решительными действиями нового премьер-министра, у нас такая позиция",- отметил он.



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Ожидание перемен утомило даже правящую партию, которая выдвинула Олжаса Бектенова на пост премьера. Глава фракции партии "Аманат" Елнур Бейсенбаев отметил: "Нарастает дефицит бюджета, продолжает увеличиваться государственный долг и его обслуживание. Правительству нужно прекратить использование средств Нацфонда для покрытия дефицита бюджета и непредвиденных расходов. Ждем конкретного плана действий уже в ближайшее время".



Александр Константинов, Астана; Владимир Соловьев Источник - Коммерсантъ

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