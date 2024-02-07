Кавказ и Центральная Азия – как поле деятельности незадачливых западных спецслужб, - В.Прохватилов

12:23 07.02.2024 07.02.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Как и прежде, они действуют под личиной НПО, но проваливаются все чаще



В Азербайджане разоблачена обширная агентурная сеть французских спецслужб, задействованных в различных операциях на Украине, в Молдове, Грузии, Азербайджане, ряде стран Восточной Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии, сообщает агентство АПА. По его данным, все началось с того, что "внутренняя резидентура посольства Франции привлекла внимание из-за крайне подозрительных разведывательных действий на территории Азербайджана против представителей стран, которые на самом деле являются "партнерами" Франции". Используя свои обширные связи, "резидентура активно действовала в странах региона, занимаясь формированием новых целей и расширением сферы влияния".



Раскрыть и обезвредить шпионские сети удалось благодаря тому, что "один из граждан Франции, долгие годы являвшийся внештатным сотрудником французской шпионской сети, добровольно инициировал сотрудничество с правоохранительными органами Азербайджана".



Благодаря этому были выявлены "десятки французских шпионов", некоторые из них в прошлом работали под прикрытием в Азербайджане и ряде других стран. Спецслужбам Азербайджана представили доказательства и документы о деятельности французской резидентуры на Южном Кавказе, Ближнем Востоке, Украине и Молдове.



26 декабря прошлого года посла Франции в Баку Анн Буайон вызвали в МИД Азербайджана, выразив решительный протест в связи с деятельностью двух сотрудников французского посольства, не соответствующей их дипломатическому статусу и противоречащей Венской конвенции от 1961 года "О дипломатических связях".



До ее внимания было доведено, что два указанных сотрудника объявлены азербайджанским правительством персонами нон грата.



От Буайон потребовали, чтобы данные лица покинули территорию Азербайджана в течение 48 часов, послу Франции была представлена также нота протеста.



В свою очередь, Париж в ответ также выслал азербайджанских дипломатов, однако шпионский скандал на этом не завершился. Стало известно, что в Азербайджане по обвинению в шпионаже арестован французский бизнесмен Мартин Райан.



"Эта новость не пойдет на пользу отношениям между Парижем и Баку. Француз, обвиняемый в шпионаже, был арестован 4 декабря 2023 года. Эту новость подтвердил посол Азербайджана во вторник, 9 января 2024 года, утром, уточнив, что правосудие приняло решение оставить под стражей этого гражданина Франции сроком на 4 месяца. Но Париж считает этот арест "произвольным" и требует его освобождения "немедленно".



Пока еще очень неясно, на основании каких фактов обвиняется Мартин Райан, "подозреваемый в совершении шпионских действий", по словам посла, который не приводит дальнейших подробностей", – пишет Franceinfo.



Не только Франция, но и другие страны Запада в последнее время резко увеличили свою подрывную активность в бывших советских республиках Кавказа и Средней Азии, однако все чаще их усилия идут прахом.



Так, в начале июня прошлого года сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии осуществили массовое задержание "участников возможного государственного переворота". Об этом сообщило информационное агентство 24.kg со ссылкой на собственные источники. Попытка государственного переворота в Киргизии, предотвращенная местными спецслужбами, может объясняться намерением коллективного Запада подорвать позиции России в регионе, заявил политолог Марс Сариев, комментируя высказывание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в Кремле внимательно отслеживают тревожные сведения о попытке государственного переворота в Киргизии.



Уже совсем недавно, в январе 2024 г., как мы писали, в Киргизии предотвратили еще одну попытку государственного переворота. Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана задержал в разных городах страны сторонников уехавшего в США прозападного активиста Тилекмата Куренова и скрывшегося от силовиков гендиректора компании KG Group Имамидина Ташова по обвинению в участии в подготовке к насильственному захвату власти. Двое из арестованных должны были принимать денежные переводы из Америки, оплачивать и координировать организаторов массовых акций протеста.



Председатель Госкомитета национальной безопасности республики Камчыбек Ташиев заявил, что Имамидин Ташов и его сообщник хотели организовать государственный переворот. Об этом он сообщил на заседании местного парламента.



Когда парламентарии Киргизии решили обезопасить республику от подрывных действий внешних акторов и приняли в двух чтениях закон об иноагентах, в Бишкек пожаловали "ревизоры" из директората по санкциям Министерства иностранных дел Великобритании. Они пытались затормозить принятие неугодного Западу закона, угрожая ужесточением санкций. В "лучших" традициях колониализма, посол Великобритании открыто запугивал киргизских парламентариев, призывая их не принимать закон об иноагентах.



Основным фактором социальной нестабильности в соседнем Таджикистане являются, как мы писали, действия Фонда Ага-хана, во главе которого стоит агент британской разведки MI-6, глава проживающих в крупнейшем регионе Таджикистана, Горном Бадахшане, исмаилитов, Ага-хан IV.



Указанный Фонд является одним из самых активных членов Фонда агентов Британской короны (Crown Agents Foundation), который, как пишет учрежденный Линдоном Ларушем журнал The Executive Intelligence Review (EIR), является оперативным центром ведущейся британской короной нарковойны против всего мира. Через сеть своих банков Crown Agents Foundation отмывал деньги Медельинского наркокартеля, как установило Агентство по борьбе с наркотиками США.



В 2001 году MI-6 и британская военная разведка Defence Intelligence взяли, как мы писали, под свой контроль наркотрафик в афганской провинции Кундуз, а в 2002 году – наркотрафик через ГБАО. Стремясь положить конец подрывным действиям англосаксов, власти Таджикистана недавно провели конфискацию литературы и жестко ограничили деятельность исмаилистского центра Ismaili Jamatkhana в республике.



Свои подрывные действия в горах, предгорьях и долинах Памира "британские ученые" координируют с запрещенным в России американским агентством USAID*, которое через механизм распределения грантов влияет на политические процессы в странах-мишенях. Особенно активны "разносчики демократии" в Казахстане, где в настоящее время действует ровным счетом 100 выделяющих гранты зарубежных структур. Иностранное финансирование, 70 процентов которого приходится на США, получают около двухсот НПО.



В феминистском движении Казахстана полностью доминируют финансируемые из-за рубежа ЛГБТ-структуры Feminita, FemPoint, "КазФем", "ФемАстан".



Окопавшийся в Казахстане запрещенный в России Фонд Сороса*** сменил обличье и учредителей. Теперь это экспертно-аналитический центр CAPS Unlock (Central Asian Policy Studies). Учредителями стали прошедшие выучку в западных аналитических центрах центральноазиатские активисты.



На фоне засилья западных симпатизантов в армянском политикуме англосаксам удалось поставить во главе внешней разведки республики Кристине Григорян, десять лет проработавшую в структурах USAID и с некоторых пор предпринимающую, мягко говоря, откровенно недружественные шаги в отношении России.



Разрыв в контактах с российскими спецслужбами будет фатален для Армении, при том, что российские спецслужбы, мягко говоря, не горят желанием сотрудничать с армянскими коллегами из-за боязни утечки информации.



Возвращаясь к скандалу с арестом французских шпионов в Азербайджане, заметим, что спецслужбы западных стран, как правило, реализуют свои цели, действуя не напрямую, а через те или иные прокладки.



К примеру, французская внешняя разведка DGSE в последние годы переживает, как мы писали, серьезный кризис. 20 декабря 2023 года президент Макрон в ходе заседания Совета министров со скандалом уволил ее главу Бернара Эмье. В сентябре из DGSE ушел заместитель Бернара Эмье четырехзвездный генерал Оливье Бонне де Пайере. Предчувствуя растущее недовольство Макрона нескончаемыми провалами французской разведки, генерал предпочел не дожидаться, когда грянет гром, и ушел в частный бизнес.



Позиции французских спецслужб на Южном Кавказе и других ключевых регионах Евразии ощутимо ослабли, но свято место пусто не бывает. Спецслужбы англосаксов, связанные с ними USAID и иные структуры так называемой мягкой силы, продолжают расшатывать постсоветское пространство, грозя региону новыми социальными катастрофами. Источник - fondsk.ru

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