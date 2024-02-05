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Казахстан не будет финансировать строительство у себя трех ТЭЦ Россией. Халява, плиз...
12:43 07.02.2024

На строительство в Казахстане трех ТЭЦ российскими специалистами казахстанские средства привлекаться не будут. Об этом заявил первый вице-премьер РК Роман Скляр, сообщает "Sputnik Казахстан".

"Финансироваться проект будет за счет иностранных инвесторов",
- сказал он.
Как сообщалось ранее, российские специалисты построят ТЭЦ в трех казахстанских городах - Семее, Кокшетау и Усть-Каменогорске.

"Первую ТЭЦ построят в Кокшетау, уже готово технико-экономическое обоснование",
- сказал Скляр.
Далее в Семее и в Усть-Каменогорске.

"Будут применены технологии: уголь с переводом на газ",
- добавил вице-премьер.

Источник - eadaily.com
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