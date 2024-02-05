Рокировка Ираклиев в Грузии - как Иванишвили облапошил Запад, - Валерий Кварацхелия

12:52 07.02.2024 Знатоки шахмат знают, что рокировка - своеобразный, необычный и оригинальный шахматный ход. Дело в том, что в этом случае король и ладья приводятся в движение одновременно (в пределах одного хода) и, перепрыгнув друг через друга, оказываются на доске рядом. Существуют длинная и короткая рокировки. В случае короткой - и король, и ладья перемещаются на две клетки, во время же длинной рокировки короля (как и при короткой) передвигают на две клетки, а вот ладью - на целых три. Таким образом, если во время короткой рокировки ладья и прыжок совершает короткий, то при длинной рокировке этот прыжок оказывается длинным.



Бидзина Иванишвили совершил рокировку на грузинской политической шахматной доске. Он неожиданно поменял местами короля (премьер-министра) и ладью (председателя правящей партии). Этот ход можно сравнить с длинной рокировкой, так как ладья в данном случае совершила длинный прыжок (на три клетки). Поясню, что я имею в виду под длинным прыжком: Ираклий Кобахидзе оказался в кресле премьера, совершенно не обладая опытом работы на какой-либо должности в исполнительной власти. Впрочем, это не должно послужить поводом для тревоги, поскольку он привык отлично ориентироваться в политической жизни и, несмотря на молодость, уже имеет достаточный опыт руководящей деятельности. Впрочем, все это так, в качестве вступления.



Перейдем к оценкам. К какого рода анализу побуждает нас этот по-своему любопытный, но, как и рокировка в шахматах, необычный и странный ход Иванишвили? Ссылки на грузинскую прессу и телепередачи вряд ли будут нам полезны - в них можно встретить все, кроме серьезных суждений и грамотного анализа. Безусловно, любое мнение имеет в условиях демократии право на существование, однако это не значит, что его следует воспринимать всерьез. Когда разговор со страниц прессы и с телеэкранов строится только на уровне сплетен, это как минимум неприлично. Бесконечные ссылки на коррупцию, причем, ничем не подтвержденные, это как раз-таки и есть ни что иное, как сплетни. Что касается "Грузинской мечты", то она объясняет внутрикадровую рокировку в своих рядах так: это перемещение отражает новый взгляд на вещи, символизирует собой новый подход, новую энергию.



Между тем пятая колонна Запада получила удобный повод для злословия и сразу же в унисон раскричалась: "Грузинская мечта" разрушается, а премьер-министр Ираклий Гарибашвили погряз в коррупции".



Однажды - в 2015 году - Гарибашвили уже убрали с поста премьера. Между прочим тоже неожиданно. Неужели и тогда поводом стала коррупция? Но в таком случае повторно его бы не назначили на высшую должность в стране. Потому причину следует, на мой взгляд, искать в чем-то другом, и это "другое" - силы, действующие вне Грузии, но крайне заинтересованные процессами в нашей стране. В увязке с Россией Грузия является для Запада одной из тех стран, которые имеют для него важное стратегическое значение. Тем более, было бы крайне удивительно, если бы в то время, когда на территории Украины вовсю полыхает война между ним и Россией, его не интересовало, кто оставляет премьерский пост в Грузии и кто его занимает. Как такое может быть? Трудно вообразить, чтобы Запад, который после распада Советского Союза самолично привел во власть всех первых лиц на постсоветском и поствосточноевропейском пространстве, который дважды устраивал в Грузии государственный переворот (в 1992 и 2003 годах), сегодня вдруг даже не спросил, кого отстраняют и кого назначают на высшую государственную должность в стране?! Нет сомнений, что такой подход надо сразу же исключить.



Если бы Ираклий Гарибашвили устраивал на посту премьер-министра Грузии западных лидеров, его, можете не сомневаться, не убрали из-за обвинений в коррупции (даже если бы это был подтвержденный факт). Президент Украины и украинское правительство сегодня по уши погрязли в коррупции, да таких масштабов, каких еще не видывал мир! Тем не менее, данный факт не только не представляет для Запада проблемы, но они там даже не испытывают чувства элементарной неловкости. Будь Гарибашвили приемлемой для Запада фигурой, никакая коррупция не заставила бы их выдать подобную рекомендацию. То, чем занимались Саакашвили, Мерабишвили, Кезерашвили, Угулава и другие бандиты от фашистской власти, как раз-таки и называют коррупцией, однако вы помните хоть один упрек в их адрес со стороны Запада? Там и по сей день не помышляют прекратить с ними сотрудничество. Нет, тут явно надо искать другую причину.



Давайте посмотрим на ситуацию под несколько иным углом: а если именно Запад вынудил Иванишвили предпринять этот шаг в адрес ныне уже бывшего премьера? Может именно Запад возненавидел Гарибашвили за его подчеркнуто национально-патриотическую позицию? Вспомните резкую, но откровенно прогрузинскую и весьма достойную позицию, которую он занимал на различных европейских форумах, например, в Берлине и Будапеште. Он стоял, как скала, отстаивая грузинское национальное достоинство и суверенитет Грузии. Приведу небольшую, но показательную выдержку из выступления Гарибашвили в Будапеште:



"Каким путем силы, противостоящие свободе и справедливости, пытаются достичь своих целей? Прежде всего, разрушая именно традиционные семейные ценности и навязывая нам ложные понятия свободы, проводя ЛГБТ*- пропаганду среди детей, игнорируя родителей, пытаясь узаконить смену пола у несовершеннолетних, создавая условия, в которых человек отрывается от собственных корней, от семьи, традиций, культуры, истории… Такими людьми легко управлять".

Как вы считаете, готов ли был современный Запад простить грузинскому премьеру такое?!



При этом заявления Гарибашвили в Берлине выглядели еще более непоколебимыми и бескомпромиссными:



"Здесь же хочу откликнуться на принятую Европарламентом несколькими днями ранее позорную резолюцию, тем самым подтвердив нам, что Саакашвили является их агентом, их прислужником, и что их не интересует мнение грузинского народа, им не интересен тот факт, что Саакашвили ущемлял в стране свободу слова, пытал людей, терроризировал бизнес. Несмотря на то, что кровавый режим Саакашвили совершил множество преступлений, таких, как убийство Гиргвлиани, жестокое избиение Валерия Гелашвили, разгром телекомпании „Имеди" и ее последующее насильственное присвоение, все это их не интересует. Как не интересует и то, что Саакашвили незаконным путем пробрался из Украины в Грузию и намеревался устроить у нас кровавую революцию, спровоцировать разгоны и организовать убийство людей. Все это их не интересует, и они нам прямо заявили: нас не интересуют ваши независимость и суверенитет, а этот человек наш агент, наш слуга, и вы должны выпустить его из тюрьмы. Хочу предупредить всех о том, что в нашей стране закончилось время, когда политики и власть обслуживали интересы других стран".



Согласитесь, что никто прежде не предъявлял коллективному Западу таких тяжких обвинений. Фактически это выглядело, как объявление войны его несправедливым и бессовестным подходам. На мой взгляд, подлинная причина отстранения и перевода Ираклия Гарибашвили с должности премьер-министра кроется в том, что он осмелился вслух разоблачить позорные замыслы Запада в Грузии. Правда, Гарибашвили прикрывал свою критику верноподданнической риторикой, постоянно говоря об устремленности в Евросоюз и НАТО и часто апеллируя к "российской оккупации", однако при этом он явно не пытался скрыть своего негативного отношения к хлынувшим с Запада потокам несправедливости и разврата.



Вспомните, какое ему пришлось выдерживать давление, когда Грузия не присоединилась к учрежденным Западом антироссийским санкциям, когда он отказался открыть в стране второй фронт против России, чтобы сохранить мир и стабильность, вспомните его непоколебимую позицию входе борьбы за внесение в Конституцию Грузии дефиниции традиционной семьи. Правда, в проведении национальной позиции его всячески поддерживал Бидзина Иванишвили, но, тем не менее, личная ответственность премьера была огромной. Именно по отношению к деятелям, занимающим такую позицию, Запад бывает особенно непримирим, как внутренне, так и внешне. Именно за это там так не любят сербского президента Александра Вучича, венгерского премьер-министра Виктора Орбана и других политических деятелей, которые не желают вписываться в западную конъюнктуру. Причем же тут коррупция? Кого на Западе удивишь коррупцией? Разве не управляет Европой представитель погрязшей в коррупции семьи (Урсула фон дер Ляйен)?! Или разве не стоят во главе США "львы коррупции" (отец и сын Байдены)? Какая еще коррупция!.. Искать причину следует в другом. И это "другое" проявляется ни в чем ином, как в грязных замыслах Запада в отношении Грузии. А потому совершенно логично заключение о том, что изначально от Ираклия Гарибашвили решил избавиться Запад.



Но в таком случае мы с вами оказываемся перед сложной дилеммой: не представляет ли тот факт, что Бидзина Иванишвили убрал по требованию Запада Ираклия Гарибашвили с должности премьер-министра, угрозу, нависшую над мирной позицией, которую до нынешнего момента нашей стране удавалось сохранять ценой огромных усилий? Если сформулировать данный вопрос в более обобщенной форме, он будет выглядеть так: "Что именно Иванишвили принес в жертву Западу - политическую персону Ираклия Гарибашвили или интересы Грузии? Казалось бы, ставить этот вопрос подобным образом не лишено оснований. Ведь наши западные "доброжелатели" не столь легковесны, чтобы потребовать отстранения Гарибашвили от должности премьера просто ради самоцели? Как мы уже предположили, подобное отношение связано с национальной позицией, которую с той или иной степенью очевидности, но неизменно и твердо занимал Ираклий Гарибашвили. Тем не менее, что нам думать дальше, после того, как Иванишвили удовлетворил требование Запада и отстранил Гарибашвили: означает ли это, что Иванишвили объявил о капитуляции перед ним и, образно говоря, преподнес ему на подносе голову непокорного премьера? Такое мнение тоже бытует в Грузии, однако лично я его не разделяю.



Давайте признаем, положа руку на сердце: если кто и защищает интересы Грузии, начиная с 2011 года и по сей день, то, в первую очередь, это Бидзина Иванишвили. Мы же прекрасно понимаем, что категорический отказ открыть второй фронт и попытки сохранить в стране мир, осуществлявшиеся руками Гарибашвили, были напрямую связаны с позицией Иванишвили, что это была, прежде всего, его заслуга, ответственность, риск и самоотверженность. И что же нам теперь, молча забыть обо всем позитивном и слепо поверить, будто Иванишвили так просто принес в жертву интересам Запада не только политическую карьеру Гарибашвили, но и веру и надежду грузинского народа, которые напрямую были связаны с его личностью? Если дела действительно обстоят таким образом, это означает подлинную национальную трагедию, поскольку в подобном случае события в Грузии очень скоро станут развиваться по украинскому сценарию.



Однако если все не так, какая же тогда задумка кроется за политической рокировкой, осуществленной Бидзиной Иванишвили? Думаю, в разгадке этого политического ребуса нам поможет одна очевидная формула: общая обстановка сегодня такова, что Грузии не нужны резкие движения, ей полезней проводить выжидательную политику и стараться выиграть время. Думаю, Бидзина встал именно на этот путь. Ираклия Гарибашвили, вызывающего у Запада крайнее раздражение, он убрал с поста премьер-министра, но вместо него привел другого Ираклия (Кобахидзе), который при всем том, что, возможно, воспринимается Западом более покладистым, тем не менее, является патриотом ничуть не меньше Гарибашвили. То есть Иванишвили чисто формально поменял персону в кресле премьера, а на деле ничего принципиально не изменилось. Ушел один мыслящий грузинскими категориями Ираклий, носитель национального сознания, проявлявший заботу о Грузии, а на смену ему пришел другой - тоже Ираклий, тоже мыслящий по-грузински, тоже руководствующийся национальным сознанием и превыше всего ставящий заботу о своей стране. Символично, что не поменялись даже имена - только фамилии.



Бесспорно, Бидзина Иванишвили сильная личность! Он явно посмеялся, или, говоря просторечным языком, облапошил самые дремучие силы на Западе, ополчившиеся против Бога и людей. Логика, чутье, внутренний настрой и политическая интуиция подсказывают мне, что Иванишвили ни при каких обстоятельствах не станет заниматься антигрузинским делом, не бросит Грузию на растерзание ни Западу, ни Востоку. Как сам заявил, он будет бороться за национальную идентичность, государственный суверенитет и территориальную целостность.



Помимо рокировки, в шахматах существует также другой хитрый прием - жертва фигуры. Такого рода жертва всегда бывает тщательно просчитана и ориентирована на достижение нужного эффекта, иными словами, это временная потеря, в конечном счете приводящая к победе. Своим шагом Иванишвили пошел на кадровую потерю, но сумел выиграть время, что является решающим фактором для достижения конечной цели. Речь идет о времени, которое, надо полагать, скоро покажет, какие глобальные перемены произойдут в большой политике и как на глазах преобразится обстановка. Во всем этом прояснится общая картина того, каким будет мировой порядок, призванный сменить старую, ныне уже разрушившуюся систему международных отношений. В подобных условиях наша задача заключается в том, чтобы дотянуть до этого момента, сохранив мир. И не имеет принципиального значения, чьими конкретно руками это будет обеспечено - Гарибашвили или Кобахидзе. Оба они члены одной команды, и оба стоят рядом с Бидзиной Иванишвили.



Кто бы ни был у нас премьер-министром, следует признать, что главным лицом, ответственным за спасение Грузии, все равно остается Бидзина Иванишвили. Руководствуясь любовью к своей Родине и к грузинскому народу, он добровольно взвалил на свои плечи эту огромную историческую миссию. При этом невозможно допустить, чтобы он не осознавал, насколько она болезненна и тяжела. Потому давайте не будем торопиться с выводами. Ведь кадровые вопросы - это только составная часть большой политики, которая способна спасти Грузию, мирно, без разрушений и войн, доведя ее до формирования нового мирового порядка.



Разве не в спасении грузинского государства и нации заключается наша главная задача и цель?!.



Валерий Кварацхелия, "Грузия и мир"



*Экстремистская организация, запрещена на территории РФ Источник - eadaily.com

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