Президент Беларуси Лукашенко прибывает в Узбекистан (программа визита)

13:27 07.02.2024

В Ташкент с официальным визитом прибывает президент Беларуси. Накануне в городе развесили флаги двух стран, а с утра среды на уличных экранах размещено приветствие Александру Лукашенко. В Узбекистан уже прибыли вице-премьер и ряд министров Беларуси, проходят форумы и переговоры.



В Ташкент 7 февраля с двухдневным официальным визитом прибывает президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом в 15:00 среды сообщила пресс-служба президента Узбекистана.



Программой визита предусмотрено проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены "практические аспекты дальнейшего расширения узбекско-белорусского многопланового сотрудничества", говорится в сообщении.



"В фокусе внимания - вопросы увеличения взаимного товарооборота, развития кооперационных связей в таких отраслях, как сельское хозяйство, легкая и пищевая промышленность, фармацевтика, коммуникации и другие", - отметили в пресс-службе.



Будут также обсуждены программы развития партнерства в области профессионального образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма. По итогам переговоров планируется принятие пакета двусторонних документов.



В преддверии визита в Ташкенте проходит ряд деловых мероприятий с участием регионов и бизнес-кругов двух стран - второй Межрегиональный форум и заседание Делового совета.



Подготовка к визиту

Накануне в Ташкенте были развешаны флаги двух стран и обновлена разметка на некоторых улицах. С утра среды на уличных экранах размещена фотография Александра Лукашенко с приветствием на узбекском и белорусском языках.



Во вторник в Ташкент прибыл вице-премьер Беларуси Леонид Заяц, который принял участие во втором Межрегиональном форуме с участием большого количества бизнесменов двух стран.



В Ташкенте также находятся министр иностранных дел и другие министры, делегация города Минска и другие официальные лица. Белорусские СМИ, освещающие встречи и переговоры, о планируемом визите президента до этого не писали.



О планах посетить зимой Узбекистан президент Беларуси рассказал в сентябре прошлого года на встрече с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой в Минске.



Тогда Александр Лукашенко отметил, что хотел бы увидеть горы Узбекистана, о которых ему рассказывал президент Шавкат Мирзиеев. "Я постараюсь вырваться в ближайшее время, чтобы побывать у вас в горах", - сказал он.