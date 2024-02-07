Они ведут себя как нацисты. Что творят сегодня израильские солдаты в Газе, - Игорь Веремеев

14:03 07.02.2024 Они ведут себя как нацисты. Что творят сегодня израильские солдаты в Газе

Игорь Веремеев

07.02.2024



Иногда они все-таки говорят правду. Ведущая газета США New York Times опубликовала большой репортаж своих репортеров на Ближнем Востоке, показывающий, как ведут себя солдаты израильской армии ЦАХАЛ в Газе. Материал, снабженный видеороликами, которые снимали сами торжествующие израильтяне, напечатан под разоблачительным заголовком "Что показывают видеоролики израильских солдат: аплодисменты разрушениям и насмешки над жителями Газы".



"Анализ видеороликов в социальных сетях, - пишет американское издание, - показал, что израильские солдаты снимают себя в секторе Газа и уничтожают то, что, по всей видимости, является гражданской инфраструктурой. Эти кадры дают редкий и несанкционированный взгляд на войну".



На одном из роликов, приложенном к репортажу, фигурирует израильский солдат, который показывает большой палец в камеру, когда он ведет бульдозер по улице Бейт-Лахии на севере сектора Газа, толкая разбитую машину к полуразрушенному зданию.



"Я перестал считать, сколько кварталов я стер", - говорится в хвастливой подписи к видео, опубликованной в его личном TikTok аккаунте и сопровождаемой милитаристским гимном", - отмечает газета.



После вторжения Израиля в октябре солдаты делились в социальных сетях видео из Газы, предлагая редкий, несанкционированный взгляд на операции на местах. Некоторые из них были просмотрены небольшим кругом людей, другие достигли десятков тысяч.



New York Times рассмотрела, как она пишет, сотни этих видео. "На некоторых показаны ничем не примечательные части жизни солдат - еда, тусовки или отправка сообщений близким, оставшимся дома. Другие запечатлели, как эти солдаты, словно вандалы, разрушают местные магазины и школьные классы, делают уничижительные комментарии в адрес палестинцев, сносят бульдозерами жилые районы и призывают к строительству израильских поселений в секторе Газа".



Некоторые солдаты нарушают правила Армии обороны Израиля, которые ограничивают использование социальных сетей их личным составом. В частности, запрещают делиться контентом, от которого может "пострадать имидж ЦАХАЛа и его восприятие в глазах общественности" или он демонстрирует поведение, которое "ущемляет человеческое достоинство".



В своем заявлении израильские военные осудили видеоролики, снятые солдатами ЦАХАЛ. "Их поведение, судя по видеозаписи, достойно сожаления и не соответствует приказам армии", - говорится в нем. Но новые видеоролики, указывает NYT, подобные этим, продолжают появляться в Интернете, напоминая о том, как социальные сети меняют ход войны.Также были опубликованы видеоролики, показывающие пытки и казни.



NYT отследила, как она пишет, более 50 видеороликов, принадлежащих израильским военным инженерным подразделениям, на которых показано использование бульдозеров, экскаваторов и взрывчатых веществ для разрушения домов, школ и других гражданских зданий. Эксперты по правам человека выразили обеспокоенность по поводу масштабов такого рода разрушений в районах, находящихся под военным контролем Израиля.



По данным органов здравоохранения Газы, с момента начала израильской бомбардировки и вторжения в анклав в секторе Газа, отмечает газета, было убито более 27 000 палестинцев.



Израильское наступление последовало за нападениями ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которых, по словам израильских официальных лиц, погибло около 1 200 человек.



После наземного вторжения в конце октября израильские военные разместили базы вдоль северного побережья Газы. До войны этот район был застроен домами, принадлежавшими семьям жителей Газы, дачными участками, теплицами и сельскохозяйственными полями. Поврежденный дом в Газе на территории нынешней прибрежной израильской базы стал местом для видео, опубликованного в ноябре резервистом, который также является ди-джеем. Делая издевательски жесты, он позирует на фоне разрушенного дома палестинцев под звуки песни "Это был мой дом, без электричества, без газа".



Еще на одном ролике тот же израильский солдат опубликовал видео под звуки ремикса под названием "Штаим, Шалош, Ша-гер" или "Два, Три, Запуск". В нем солдаты весело танцуют перед камерой, а когда звучит команда "запуск", на видео возникает изображение взрываемого ими здания.



"Это душераздирающе и бесчеловечно", - заявил корреспонденту NYT, комментируя ролики, Базель аль-Сурани, международный юрист по правам человека из Палестинского центра по правам человека, некоммерческой организации, базирующейся в городе Газа.



Вскоре после того, как NYT попросила TikTok прокомментировать видео, представленные в репортаже, клипы были удалены с платформы. Представитель TikTok заявил, что эти видео нарушают правила компании, в том числе ее политику в отношении разжигания ненависти и поведения.



Часть роликов, опубликованных в NYT, сделаны солдатами подразделений Боевого инженерного корпуса израильской армии, который использует тяжелую технику, в том числе бульдозеры, для сноса домов палестинцев. "На видео, снятом на окраине Хан-Юниса на юге Газы в начале января, - пишет газета, - можно увидеть, как солдаты подразделения боевых инженеров курят кальян, в то время как на заднем плане взрывы разрушают жилые дома. Затем они поднимают бокалы, чтобы произнести тост друг за друга".



В одном из видеороликов, выложенных в TikTok, солдаты посвящают снос здания бульдозерами Эялю Голану, израильскому певцу, который призвал к полному разрушению Газы. Когда бульдозер въезжает в оставшиеся стены частично разрушенного дома в Хан-Юнисе, солдаты кричат: "Эяль Голан, наш дорогой брат, мы любим тебя!" и добавляют: "Этот дом для тебя".



Южная Африка привела это видео как доказательство того, что она назвала "геноцидными высказываниями солдат" в своем деле против Израиля в Международном суде, отмечает NYT.



Один израильский военнослужащий поделился в своем аккаунте в TikTok фотографией с тремя бронированными бульдозерами и опустошенным ландшафтом возле израильской базы на северном побережье Газы. На фото - изображение расчищенного от домов пляжа на севере сектора Газа, опубликованное в TikTok сапером 12 декабря 2023 года.



"Это после большой работы - это место было покрыто зеленью и домами, пока мы туда не приехали", - говорится в издевательской подписи.



Примерно в миле к югу вдоль побережья аналогичные разрушения можно увидеть на спутниковых снимках, сделанных в конце декабря.



Снимки показывают, что в пределах четверти мили от базы было снесено, по меньшей мере, 63 здания, включая жилые дома. Согласно картам, опубликованным Институтом изучения войны, в то время этот район находился примерно в 1,5 милях от границы территории, контролируемой Израилем.



В газете опубликованы спутниковые снимки жилых домов на севере сектора Газа, сделанные до войны, 4 июля 2023 года, а затем 31 декабря 2023 года, после того как израильские войска снесли множество гражданских зданий возле одной из своих пляжных баз. NYT отправила израильским военным координаты каждого из 63 сооружений и попросила прокомментировать военную необходимость их разрушения. В письменном ответе военные заявили, что Израиль "в настоящее время ведет сложную войну" и, что "существуют трудности с отслеживанием конкретных случаев с конкретной координатой".



Четыре эксперта по правовым вопросам изучили видео в социальных сетях и спутниковые снимки возле базы и заявили, что снимки могут быть использованы для демонстрации незаконного разрушения, что является нарушением Женевских конвенций.



Отвечая на вопросы о том, почему солдаты сносят бульдозерами дома гражданских лиц, официальный представитель израильской армии майор Нир Динар заявил, что военные действуют по "оперативной необходимости".



"Израиль проводит контролируемые сносы вдоль 36-мильной сухопутной границы Газы, чтобы создать "буферную зону". Эксперты по правовым вопросам поставили под сомнение законность этих сносов, отметив, что маловероятно, что все разрушенные здания представляли непосредственную военную угрозу", - констатирует американская газета.



Остается только гадать, почему ведущая газета США вдруг выступила с таким разоблачительным материалом, показывая, что солдаты израильской армии фактически ведут себя, как нацисты, умышленно разрушая дома мирных жителей и при этом, радуясь и торжествуя при этих бесчеловечных актах вандализма.



Ведь это же США вооружили и продолжают поставлять оружие своему союзнику - Израилю, чтобы он мог продолжать убивать палестинцев. А, кроме того, точно так же американцы вели себя сами во время своих агрессий во Вьетнаме, Ираке, Афганистане и в других странах. С чего бы это они вдруг стали теперь "разоблачать" израильскую армию? Совесть вдруг проснулась?



Такое вряд ли. Все дело в том, что геноцид, которые устроил и продолжает осуществлять Израиль в секторе Газа, уже вызвал такое бурное возмущение в арабском мире, что США стали опасаться, что теперь эта лавина гнева обрушится и на американцев. Что, кстати, уже и происходит со стороны, например, хуситов, которые обстреливают американские корабли в Красном море.



Между тем варварские действия Израиля в Газе вызывают возмущение даже в таких далеких от Ближнего Востока государствах, как, например, ЮАР. Недавно эта страны призвала Международный суд признать действия Израиля против ХАМАС геноцидом.



Представитель Претории заявил, что действия ЦАХАЛ носят "геноцидный характер", так как их целью является этническое уничтожение палестинцев в этом районе. ЮАР в своей жалобе апеллирует к Конвенции ООН о геноциде, поскольку обе стороны - и она, и Израиль - являются подписантами этой конвенции. Однако Израиль эти обвинения отвергает, а бесчинства его военщины в секторе Газа продолжаются. Источник - столетие

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