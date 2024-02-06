На праймериз республиканцев в Неваде победила графа "против всех", Никки Хейли - вторая...

14:14 07.02.2024

Никки Хейли проиграла графе "против всех" на праймериз республиканцев в Неваде

Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли проиграла праймериз Республиканской партии в штате Невада, уступив графе "против всех", свидетельствуют подсчеты американского телеканала CNN. Ее главный оппонент за выдвижение от партии - экс-президент Дональд Трамп в голосовании в этом штате не участвовал.



По итогам обработки 90% бюллетеней графу "ни один из кандидатов" выбрали 62,9% избирателей, тогда как за госпожу Хейли проголосовали 30,8%. Еще 4% и 1,4% достались бывшему вице-президенту США Майку Пенсу и сенатору от Южной Каролины Тиму Скотту, однако ранее они сняли свои кандидатуры и на выдвижение в президенты от республиканцев не претендуют.



Как отмечает CNN, формат отбора делегатов от Невады на съезд Республиканской партии пока до конца не определен. Это связано с тем, что помимо прошедших праймериз планируется, что в штате также состоятся кокусы (собрания сторонников партии). Они пройдут 8 февраля, в них будет принимать участие Дональд Трамп, от участия в праймериз в Неваде политик ранее публично отказался.



Госпожа Хейли заявила, что вне зависимости от результатов голосования в Неваде останется в президентской гонке и нацелена на серьезную борьбу на праймериз в ее родном штате Южная Каролина, где она была губернатором с 2011 по 2017 год.



На данный момент борьбу за выдвижение в президенты от Республиканской партии продолжают Дональд Трамп и Никки Хейли. Господин Трамп заявляет, что уже "практически гарантировал" себе выдвижение в президенты и готовится к противостоянию с действующим главой государства демократом Джо Байденом. Ранее в поддержку господина Трампа от участия в праймериз отказались республиканцы Рон Десантис и Вивек Рамасвами.



Подробнее о соперничестве Дональда Трампа с Никки Хейли читайте в материале "Ъ" "Гонка для двоих".



Александр Кислов