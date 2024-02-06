На покалеченной "Фукусиме" опять несанкционированный слив зараженной воды

14:58 07.02.2024

Утечка радиоактивной воды произошла на АЭС "Фукусима" в Японии



На АЭС "Фукусима" в Японии произошла утечка радиоактивной воды. По словам специалистов, угрозы попадания загрязненной воды в море сейчас нет, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает японское издание The Asahi Simbun 7 февраля, на атомной электростанции "Фукусима" произошла утечка радиоактивной воды. По предварительным данным, из устройства для очистки в почву просочилось около 5,5 тонны воды с содержанием радиоактивных изотопов цезия и стронция, излучающих гамма-лучи суммарной мощностью около 220 млрд беккерелей.



По информации компании Tokyo Electric Power, обслуживающей АЭС, вода просочилась в почву за пределами станции. Существенных изменений в концентрации радиоактивных веществ в ближайших к станции стоках при этом не выявили, в морскую воду изотопы не попали.



Утечку обнаружили утром 7 февраля. Клапан на устройстве для очистки загрязненной воды, который должен был оставаться закрытым, оказался открыт. Из-за этого радиоактивная вода смешивалась с обычными пресными стоками и стекала на почву за пределами станции.



Разрушительное землетрясение и цунами, произошедшие в Японии в 2011 году, привели к загрязнению воды на АЭС "Фукусима" радиоактивными веществами. В 2023 году Япония начала постепенно сливать радиоактивную воду с "Фукусимы" в океан, что привело к протестам со стороны Китая и Южной Кореи. Вторую партию загрязненной воды начали сбрасывать в Тихий океан в октябре 2023-го.



Никита Дробны