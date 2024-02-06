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"Калым за невесту - миллион тенге". Как живут казахи в узбекской глубинке
15:23 07.02.2024

Мы продолжаем серию репортажей о бухарских казахах. В предыдущем материале корреспондент Tengrinews.kz посетила казахский аул, расположенный вблизи исторического мемориального комплекса Бахауддина Накшбанди и поговорила с сельчанами. Дальше мы отправились в Караулбазарский район, который находится в 65 километрах от Бухары. Сегодня хотим познакомить вас с его гостеприимными жителями - этническими казахами.

Когда заезжаешь в Караулбазарский район, то сразу чувствуешь атмосферу гостеприимства и дружелюбия. Люди готовы подсказать все, что нужно. Здесь все друг друга знают, ходят друг к другу в гости, помогают, если случается беда. Серик Абдираимов - местная знаменитость. Его зовут на все тои. Он акын, тамада и просто интересный собеседник.

"Ищешь казаха, проедь по степи, - начинает разговор Серик. - Из Бухары в Караулбазар едешь - кругом степь. В Зарафшан, Учкудук едешь - кругом степь. И там одни казахи. Мы степной народ. Казахи во времена эмиров еще появились здесь. Они занимались скотоводством. Если трава заканчивалась, то шли в другое место, двигались от колодца к колодцу. Пропустишь колодец, все - засуха, смерть".

Родители Серика переехали в Караулбазар в 1970-х годах. Сам он родился уже здесь.

Серик окончил узбекскую школу (казахская школа появилась здесь позже), потом учился в ПТУ на сварщика. Работал в нефтегазовой сфере. А однажды он кардинально изменил свою жизнь.

"Как-то я пришел сватать друга. А тамада не пришел. Мне дали микрофон, сказали, давай, ты много песен знаешь. Я стеснялся тогда, еле как провел мероприятие. А потом заказы пошли. С тех пор провожу разные свадьбы, беташары. Меня приглашают на тои и русские, и азербайджанцы, и казахи, и турки, и корейцы. Здесь по 300-400 человек могут прийти на свадьбу. Раньше по 700-800 гостей приглашали, но многие уехали".

Сейчас наш герой занимается только музыкой. Он играет на домбре и гитаре. У него есть свой ансамбль. Сундет Кандимов - его ученик.

У Серика две дочери (младшая вышла замуж в Шымкенте), сын и пятеро внуков. Супруга работает учителем в местной школе.

В семье хорошо знают казахский язык.

"Я слежу, чтобы мои внуки правильно говорили по-казахски. У нас ведь очень много синонимов. Поэт Абдулла Арипов, который писал гимн Узбекистана, как-то перевел произведения Габита Мусрепова на узбекский язык, и он был удивлен количеством синонимов. Сам я пишу стихотворения на казахском языке".

"У нас особый почет старшим, - рассказывает мужчина. - За день перед свадьбой мы режем барана, приглашаем аксакалов. Они говорят: ты будешь топить самовар, а ты - казан греть, ты барана будешь резать, а ты - мясо ставить. Старикам отдельную комнату даем, где они сидят на топчане - самом почетном месте. Когда режем барана, пожилым людям в знак уважения преподносим бас табак".

- А чем у вас молодежь занимается?

- Казахская молодежь очень активная, стремится получить высшее образование. Обязательно поступают, учатся либо в Бухаре, либо в Навои.

Многие казахстанцы женятся на наших девушках. Наши девушки все умеют. Хлеб пекут, шьют, прекрасно готовят - все это в обязательном порядке. Прежде чем идти замуж, дочь продемонстрировала нам, что умеет. Ведь дочь - это лицо родителей. И в обязательном порядке она должна соблюдать традиции. Недаром же говорят, хочешь уничтожить нацию - уничтожь традиции.

Видите, вот девушка прошла, поклонилась вам. Это в знак уважения. Вообще, мы с малых лет прививаем детям уважение к старшим. Здесь каждый ребенок с вами будет здороваться.

Мы выходим на улицу. Серик рассказывает, что здесь в каждом дворе должно быть высажено по 70 фруктовых деревьев.

"У меня несколько засохло, сейчас еще сажать буду, каждый дом проверяют"

Пока мы разговариваем, к нам присоединяется еще один житель - Амангельды Усербаев. Он живет в Караулбазаре 25 лет.

"Я родом из Тамдынского района. 10 лет жили в Бухаре, потом переехали сюда. Работаю на заводе слесарем по ремонту технологических установок"

У собеседника супруга - директор школы, есть две дочери и внучка. Младшая дочь учится в Джизаке на историка, старшую выдали замуж, соблюдая все казахские традиции.

Помимо нефтегазовой сферы, местные казахи преподают в школах, у кого-то малый бизнес, кто-то таксует.

Еще здесь находится колония для рецидивистов. Кто-то работает в этом учреждении.

Жители также занимаются скотоводством. Например, соседи Серика держат верблюдов и шьют пояса из верблюжьей шерсти.

Дальше мы направляемся к Раушан. Она шьет приданое всем невестам региона. Как-то к Раушан приезжали журналисты с узбекского телевидения - настолько ее работы известны в округе.

Наша собеседница работала в школе, потом в райсобесе, сейчас на пенсии. Идея шить приданое пришла неожиданно.

"В 2002 году я была в Актау на местном базаре. Заметила у одной из продавщиц курпача (легкий стеганый матрац / одеяло), спросила, сколько стоит. Когда она сказала, я ответила, что это дорого. На что услышала ответ: ты иголку в руках не держала, не уважаешь чужой труд. Мне тогда стало так обидно, что я сама себе сказала: как выйду на пенсию, буду сама все шить. Так и сделала. Уже почти 10 лет занимаюсь приданым"

Иногда тои идут подряд и работа кипит, а иногда затишье. Бывает, что молодежь знакомится на свадьбе и потом сразу по две-три пары подряд женятся. Обычно заказы поступают весной. Одно приданое Раушан подготавливает в течение двух недель.

"Это два сундука (корпе, постельное белье, платья). Курпачи могут по 6-8 штук заказывать. Постельное белье раньше однотонное просили сшить. Сейчас в моде курак (соединение цветных лоскутков). Калым платит жених, все остальное - на плечах невесты"

- А какой калым платят женихи?

- Здесь это в основном 25 миллионов сумов. Почти миллион тенге, - говорит Серик.

- А крадут невест?

- Раньше было. Сейчас уже нет, просто сватают.

Провожая нас до ворот, Раушан добавила:

"Мы хорошо живем, я ни на что не жалуюсь. Была в Шымкенте, Актау, Уральске в гостях. Но тут я привыкла, тянет сюда. Как говорят, где родился, там и пригодился".

Текст и фото: Анастасия Солнцева

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707308580


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