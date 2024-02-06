Авдеевка: Русские солдаты, почуяв победу, вошли в раж, их уже не остановить

15:29 07.02.2024 Из "фортецi" пришло сообщение о перерезании единственной "дороги жизни" для ВСУшников



Александр Ситников



В фронтовой сводке проекта WarGonzo (по состоянию на утро 6 февраля) говорится: "На юго-восточных окраинах самого города - жесткие встречные бои. А вот на северо-восточных - тактический прорыв ВС РФ. Коксохимический завод российские войска теперь могут атаковать с двух направлений".



Со стороны бандеровцев начался жуткий ор и разрывы вышиванок на грудях. Роман Погорелов из паблика DS (заблокированного в РФ) со ссылкой на свои источники горько жалуется на прорыв армии России в северной части Авдеевки.



Картоделы из "Жива карта" закрасили в красный (российский) цвет территорию вдоль ул. Железнодорожной до пересечения с улицей Сапронова. По другим данным, эта информация уже устарела. На чате 110-й ОМБр какое-то время висел спич, что "кацапы по улице Сапронова пошли до конца на север, потом на запад (до конца улицы) и вышли к мосту над ж/д".



Эти новости согласуются со сведениями "Военкоров Русской Весны". Они пишут: "У ВСУ критическое положение, армия России продвинулась на 1 км, перерезав трассу Н-20. ВСУ пытаются остановить продвижение россиян, но они, несмотря ни на что, продолжают давить".



О том, что происходит в "фортецi", рассказывает "Майор Гром": "Одна из окраинных трех улиц, находящихся за "Царской охотой". Хлопчики из 47-й бригады ВСУ на "Брэдли" попытались лихим кавалерийским наскоком выбить русскую пехоту из застройки - однако американское чудо сходу наехало на мину. Два боевика в ужасе сбежали, как минимум один остался догорать в подбитой "Брэдли".



Все потому, что штурмовики русской армии внимательно читали УставЪ, и знают, что если прорвать фронт, то противник неизбежно попытается контратаковать - а потому стоит накидать ему сюрпризов с горочкой. Что и было сделано, собственно".



Кроме того, наши бойцы из "Славянки" подошли к эстакаде ДКАД и, судя по всему, контролируют по меньшей мере укрепрайон "ПВО". Высота (отметка 218), с большой вероятностью, тоже занята русскими штурмовиками, поэтому пiдроздiли в западной части опорника обречены. День-два, и "херои", обороняющие "Зенит" (бандеровское название "ПВО"), отправятся к Бандере. Те, кто поумнее, сдадутся.



Власовец Бутусов 5 февраля сообщил майданутой публике: "Кацап всего в одной тысяче двухстах метрах от этого всем известного места - въезда в город (там, где якобы сделал селфи неделю назад Зеленский). Атаки продолжаются. За последние четыре недели на город сброшено более 600 авиабомб".



Дурень с прекрасной русской фамилией, но с соросятскими мозгами, не понимает, почему "москворотые" дерутся в Авдеевке до конца, а "мовоязычные" наслаждаются жизнью в тылу, причем за казенный счет: "Другие военнослужащие, 30 кадровых офицеров СБУ (сплошь западенцы), здоровые, сытые, упитанные, на хороших машинах, которые им дает государство, на деньги, которые им дает государство, в разгар боевых действий проводят три дня в киевской гостинице, незаконно устанавливая видеокамеры в спальнях девушек-журналисток".



ВСУшники называют СБУшников подонками, поскольку "на передке" у захисников незалежностi "кончается все". Все, что не уничтожено ВС РФ на "дороге жизни", воруют волонтеры из "Белых ангелов". Сергей Цехоцкий, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады iм. Гандзюка в эфире "Киев 24" заскулил: "Воины 59-й бригады просят помощи, даже боеприпасы закупают за свои".



"Очередной крайне тяжелый день (5 февраля) на севере Авдеевки. Несмотря на определенные заявления со стороны официальных лиц, ситуация в городе продолжает ухудшаться. Кацапы фокусируются на закреплении и насыщении личным составом в Старой Авдеевке и дачном поселении возле АКХЗ. Кроме того, противник пытался занять мост над железной дорогой".



Еще один осведомленный Зе-говорун Мирошников внес свои пять копеек в расклад сил в "фортецi". По его словам, "над Авдеевкой нависают тучи… Нет, это далеко не конец. Но наши ошибки используются врагом очень хорошо, к сожалению. Враг прямо сейчас пытается обойти АКХЗ с юго-востока и выйти на дорогу к Ласточкино. Если ситуация в ближайшие дни не будет стабилизирована - нашему гарнизону будет еще труднее обороняться".



Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express (заблокированной в РФ) Згурец подтвердил кризисную ситуацию для укровермахта. По его словам, "россияне, зайдя на улицы северной части города, создали риск для трассы, которая является логистическим путем самой Авдеевки".



"Авдеевка остается одним из самых сложных участков фронта. Количество боевых действий растет по всему периметру вокруг города. Ранее там было три направления наступления противника. Мы говорили о направлении с севера, где речь шла о удержании врага в зоне Степного, это, собственно, северные подступы к Авдеевке. Но сейчас основная динамика развивается на севере самого города, где есть продвижение противника к участку, который расположен, условно говоря, между Коксохимом и самой Авдеевкой. Там враг в выходные дни совершил определенное продвижение, используя плохую погоду, из-за которой разведка была затруднена, артиллерия работала меньше", - отметил военный эксперт.



В целом по ту линию фронта стоит лютый скулеж. На армейских чатах ВСУ признают, что русские солдаты, почуяв победу, вошли в раж, их уже не остановить.



Офис президента усилил антикриз фейками о катастрофических потерях ВС РФ. Зе-говоруны и медиатехнологи Банковой разгоняют ложный нарратив о якобы "пирровой победе", как "это было с Бахмутом". Ну да… конечно, они в лоб за месяц получили 600 ФАБов… "и живее всех живых".



Очевидно, что столь быстрое продвижение нашей армии разрушает систему управления гарнизоном ВСУ. Именно поэтому жовто-блакитные "херои" в радиообмене жалуются на "слоеный пирог": "Впереди и сзади кацапы, связи с командованием почти нет, мы не знаем, где украинская армия".



По всей видимости, в ближайшую неделю решится судьба Авдеевки - она опять станет русской. Источник - СвободнаяПресса

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