Визит к Эрдогану: что Путину предложат в Анкаре

15:31 07.02.2024 КАМРАН ГАСАНОВ

6 февраля 2024



Визит Владимира Путина в Турцию, запланированный на февраль, еще до своего начала стал одним из ключевых событий международной политики.



До недавнего прошлого по частоте встреч с российским лидером президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган едва ли отставал от Александра Лукашенко. Это при том, что Турция - страна НАТО, а Белоруссия находится в военно-политическом и экономическом союзе с Россией.



После начала СВО турецкий лидер начал от "Батьки" отставать. Причины понятны. С одной стороны, в условиях военного времени на порядок возросли и без того высокие требования к безопастности. С другой - Анкаре непросто выбирать между Западом и Украиной с одной стороны и Россией с другой.



Но что еще объединяет Эрдогана и Лукашенко - так это то, что именно Минск и Стамбул стали первыми площадками для попыток урегулирования украинского кризиса.



Вопреки своей сложной ситуации, связанной с членством в НАТО и экономической зависимостью от Запада, Реджеп Эрдоган находил возможности встречаться с российским президентом.



В сентябре прошлого года он сам приехал в Сочи.



Тогда он не смог договориться по "зерновой сделке", посредничество по Украине тоже заморозилось из-за шумихи вокруг "контрнаступа". Зато были приняты решения по газовому хабу и обсуждены альтернативы "зерновой сделке". А совместные проекты в торговле и энергетике не только сохранились, но и нарастили объемы. Товарооборот составил свыше $60 млрд, а впереди замаячила перспектива строительства российскими силами еще одной турецкой АЭС в Синопе.



Даже если Турция и старается придерживаться "многовекторности", на отношения наших стран часто влияет совокупность событий и их контекст.



Мы помним напряженные переговоры по Сирии в марте 2020 года, когда за спинами президентов красовалась статуэтка "Переход через Балканы", напоминающая о поражении Османской империи, память о которой для Эрдогана священна. Можно вспомнить и опоздания на переговоры то одного, то другого президента. Были и веселые моменты - наверное, наиболее запомнилось, как на авиасалоне MAKS-2019 Путин угощал коллегу мороженым.



Специфика наших стран состоит в том, что обе они имеют исторические и геополитические амбиции в смежных регионах Кавказа, Балкан, Ближнего Востока, Средиземноморья и Черного моря. Уже одно это способно вызвать конфликты, которые страны ярче всего ощутили в Сирии. И на эти амбиции наслаивается еще одна важная переменная - отношения Турции с партнерами по НАТО.



Как и во время сочинской встречи, фактор Запада может привнести определенный негатив. За два месяца до Сочи Эрдоган дал добро на вступление Швеции в НАТО, пролоббировал вступление туда Украины и выдал последней боевиков запрещенного в России "Азова" (организация, деятельность которой запрещена в РФ).



В этот раз от турецкой стороны тоже подоспели "подарки".



Правящая партия Турции ратифицировала вступление Швеции в НАТО, и тут же наметилось определенное сближение с Западом. На минувшей неделе ЕС сделал два шага навстречу - пригласил Турцию в транспортный коридор из Средней Азии и на уровне глав МИД обозначил намерение улучшить отношения с Анкарой.



Зависимой от западных инвестиций и торговли Турции крайне важны нормальные отношения с европейскими и американскими политическими элитами: они создают благоприятный инвестиционный климат. Международные рейтинговые агентства Standard & Poor’s (S&P) и Moody’s повысили кредитный рейтинг Турции со "стабильного" до "позитивного" и ожидают замедления инфляции с 65% до 45% к концу года.



Американцы тоже дают позитивные сигналы, обещая не сегодня так завтра передать истребители F-16 и при определенных условиях вернуть Турцию в программу разработки F-35.



Позитив в отношениях с ЕС и США, безусловно, важен для кризисной Турции. Однако, как показала практика, дрейф в сторону Запада не выливается в "разворот на Запад", а разные "неприятные вещи" оказываются неспособными нарушить позитивный баланс между Долмабахче и Кремлем.



На сочинской встрече два лидера, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, даже не стали обсуждать "чувствительную тему" с передачей украинских боевиков Киеву. Президенты сконцентрировались на позитивных темах, таких как АЭС, газовые трубы и поставка 1 млн тонн зерна для помола в Турции и отправки оттуда в бедные страны Африки. По спорной теме зернового коридора, очень волнующей Турцию, Эрдоган выразил даже понимание причин выхода России из сделки.



Обозначенные на последней очной встрече темы остаются актуальными и поныне.



Эрдоган будет снова пытаться поднять тему "зерновой сделки", добиваясь выполнения хотя бы альтернативного плана вывоза российской продукции при финансировании Катара. Возможна конкретика по поводу строительства новой атомной станции в Синопе. В вопросе торговли важна разработка механизмов преодоления западных санкций и налаживание взаимных расчетов, в том числе с использованием рублей и лир.



Никуда и без геополитики.



Путин и Эрдоган не пройдут мимо темы Армении и Азербайджана. И Россия, и Турция хотят нормализации на своих границах и не намерены пускать сюда НАТО. Очень актуальна и тема Ближнего Востока. И Турция, и Россия поддерживают создание палестинского государства и встревожены расширением военных действий с участием хуситов, Ирана, США и Великобритании.



Наиболее важной и интересной для России темой остается Украина.



Эрдоган через СМИ уже несколько раз зондировал почву для возврата Анкары в посредническую миссию. Турецкие журналисты писали о новом предложении своего лидера. И это действительно больше, чем слухи. Месяц назад сам Эрдоган предложил Зеленскому посредничество, а после этого сказал, что Путин намерен "как можно скорее" завершить спецоперацию. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Украина станет одной из основных тем переговоров.



Таким образом, можно с уверенностью сказать, что намечающаяся встреча президентов - не просто ответный гостевой визит, хотя любая поездка Путина за рубеж, тем более в страну НАТО, является сенсацией. Путину и Эрдогану есть что обсудить и что решить.



Судя по тому, как Запад оказывает давление на Турцию и насколько плохо идут дела у ВСУ на театре боевых действий, итоги переговоров представляют большую интригу.



С давлением Запада Эрдоган, скорее всего, справится.



Подмигивая Европе и США, он сближается с их противниками. Недавно он встретился с иранским коллегой Ибрагимом Раиси и договорился о борьбе против терроризма, намекая на курдский сепаратизм. Активно продвигаются контакты со странами Залива. Есть намеки даже на признание Башара Асада в Сирии.



А вот с посреднической миссией все намного сложнее.



Одного желания турецкого лидера мало. Запад не прекращает пичкать Украину оружием и переходит на "военные рельсы". Тем не менее при любых раскладах Эрдоган будет преподносить встречу с Путиным как новый шаг в усилиях Турции по прекращению войны. Москва даже если и не строит иллюзий по урегулированию, все равно считает действия Турции полезными. Не случайно Путин назвал стамбульские переговоры "прорывом". Источник - REGNUM

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