Шухрат Садиков возглавил секретариат премьер-министра Узбекистана

15:32 07.02.2024

Шухрат Садиков стал руководителем секретариата премьер-министра Узбекистана. В течение года он был заместителем главы секретариата. В 2018-2021 годах был министром по развитию информационных технологий и коммуникаций.



