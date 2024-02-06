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|Шухрат Садиков возглавил секретариат премьер-министра Узбекистана
15:32 07.02.2024
Шухрат Садиков стал руководителем секретариата премьер-министра Узбекистана. В течение года он был заместителем главы секретариата. В 2018-2021 годах был министром по развитию информационных технологий и коммуникаций.
Шухрат Мухамаджанович Садиков назначен руководителем секретариата премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова. Распоряжение об этом подписал президент Шавкат Мирзиеев, сообщил пресс-секретарь главы правительства Бекзод Хидоятов.
Шухрат Садиков (1969 г. р.) с середины февраля прошлого года работал заместителем руководителя секретариата премьер-министра.
С августа 2018 года по ноябрь 2021 года был министром по развитию информационных технологий и коммуникаций ("Газета.uz" писала об обстоятельствах отставки). До этого - с августа 2017 года - был руководителем Национального агентства проектного управления (НАПУ) при президенте.
Ранее - с 2010 года - был заведующим Информационно-аналитическим департаментом по вопросам информационных систем и телекоммуникаций Кабинета министров. В 2006-2008 годах работал заместителем генерального директора компании "Узбектелеком", в 2008-2010 годах руководил этой компанией.
Предыдущий глава секретариата премьера Абдурашид Джурабаев в начале февраля был назначен председателем Национальной телерадиокомпании Узбекистана.