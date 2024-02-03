Трижды солгавший. Пашинян добьет-таки Армению, - Г.Мирзаян

15:33 07.02.2024 Трижды солгавший Пашинян. Армению толкают к отказу от российского оружия



ГЕВОРГ МИРЗАЯН

3 февраля 2024



Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает свой курс на разрыв отношений с Москвой. На этот раз он заявил о намерении сократить или даже прекратить военно-техническое сотрудничество с Россией.



"Нам нужно понять, с кем мы реально можем иметь отношения военно-технического и оборонного характера. Раньше эта проблема была простой, потому что не было такого вопроса и не было сложности в создании концепции. Раньше 95–97% наших отношений в оборонной сфере были с Российской Федерацией. Теперь этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам", - пояснил Пашинян.



По его словам, до конца года будет принята новая оборонная концепция и в ней "должно быть пересмотрено взаимодействие со странами и отражено понимание того, с кем и как должна сотрудничать страна в оборонной сфере". "Мы должны понять, останется ли страна в составе ОДКБ и т.д.", - добавил Пашинян.



Армянский премьер прав в том, что армия страны целиком и полностью завязана на российский ВПК. Более того, она во многом и является российской с точки зрения стандартов и всего другого.



"Вооруженные силы Армении, как и военно-промышленный комплекс - это вообще чистая калька Вооруженных сил Советского Союза. Когда-то там дислоцировалась 7-я дивизия, и она потом трансформировалась уже в Вооруженные силы Армении", - поясняет ИА Регнум глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.



По словам эксперта, вооружение, тактика и подготовка армянской армии являются копией армии советского времени. Ремонтные заводы, мастерские, стандарты, калибры, связь - все унифицировано с Россией. Так что технически Армения не просто зависима - она и есть как вооруженные силы России и Советского Союза. Кроме знаков различия.



И вот эта тотальная привязка делает либо невозможной, либо крайне дорогостоящей любую серьезную диверсификацию. Ведь речь не просто о том, чтобы заменить один ствол на другой или российский танк на западный. Речь еще и о снабжении, обслуживании, пополнении, ремонте и обеспечении боеприпасами. Которые гораздо проще и дешевле брать из России, нежели везти через полмира. Даже ГСМ, которые использует западная техника, отличаются от российских.



"Интегрировать западное вооружение в армянскую армию возможно, но нужно понимать, что это будут только определенные типы. Это может быть какой-то отдельный элемент стрелкового оружия для спецназа, снайперские винтовки или пистолеты", - продолжает Андрей Клинцевич.



Однако армянские власти собираются не просто "разбавлять" российское оружие западным, а полностью переходить на западные стандарты. Собственно, процесс уже пошел. Армения покупает бронетехнику у Франции, артиллерийские системы и РСЗО в Индии.



"Если нынешняя тенденция продолжится, то через какое-то время армянская армия перейдет на натовские стандарты. Даже закупаемое у Индии вооружение, на которое, в отличие от французского, российская сторона столь негативно не реагирует, имеет натовские стандарты", - поясняет ИА Регнум руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян.



Объективностью и не пахнет



Теоретически, конечно, перевооружение возможно. Однако практически крайне трудновыполнимо. Во-первых, потому что очень дорого. "Армения как наш союзник по евразийскому экономическому союзу и ОДКБ, конечно, покупает наше вооружение по специальным закрытым госконтрактам", - напоминает Андрей Клинцевич. Такие цены они не смогут получить ни от кого, уверен эксперт.



Более того, часть изделий сейчас может вообще передаваться безвозмездно в рамках оказания помощи. И, наконец, российское вооружение и техника являются самыми экономичными и оптимальными с точки зрения соотношения цены и качества.



Во-вторых, переход на другие системы вооружений займет длительное время. У той же Польши, например, перевод стандартов и сертификация заняли около 20 лет.



И, наверное, на эти жертвы можно было бы пойти, если бы, например, дальнейшая привязка к России в военном плане действительно была бы невозможна, как сказал Пашинян, "по объективным причинам". Однако о каких причинах идет речь?



Если Пашинян имеет в виду то, что российское оружие полностью и абсолютно уступает западным аналогам, то это не так. Все могут в этом убедиться, посмотрев, что происходит на полях СВО. В каких-то моментах мы действительно уступаем, но российский ВПК оперативно реагирует и модернизирует вооружения.



Если Пашинян имеет в виду невозможность снабжать союзников оружием из-за СВО, то это тоже не так. Да, возможно какие-то сложности сейчас есть, но нужно понимать, что раскрученный российский ВПК сейчас в разы нарастил возможности производства. И после окончания СВО мощности сразу не сдуются, поэтому Армения (как и Белоруссия, и другие партнеры по ОДКБ) может надеяться на серьезное перевооружение своих армий за счет новейших российских образцов.



Западный же ВПК вынужден будет пополнять запасы своих стран на случай новых войн на Ближнем Востоке и в Восточной Азии. Так что в деле обеспечения Армении нужным количеством снарядов натовского калибра, ГСМ и прочим у него возникнут объективные и очень трудно преодолимые препятствия.



Если Пашинян говорит о том, что Россия больше не захочет снабжать Армению оружием, то это уже третье вранье. Москва не разрывает контракты и не подталкивает Армению к выходу из ОДКБ - Армения сама оттуда пытается выйти.



Поэтому никаких объективных причин для перевода армянской армии на натовские стандарты нет. А есть лишь субъективные - связанные с политикой Никола Пашиняна и пожеланиями его западных друзей.



"Эта диверсификация, которая не ограничивается лишь закупками вооружений, является частью плана по пересмотру союзных отношений с РФ, которую реализуют действующие армянские власти. Они реализацию то убыстряют, то замедляют - в зависимости от внутриполитической ситуации, но при этом намерены довести свой план до конца. И пересматривать его не собираются", - говорит Айк Халатян.



И Запад этому только рад. Как с политической точки зрения, когда Россию выдавливают с Кавказа, так и с военно-экономической. "Западу выгодно выбить русских из рынка вооружений и заставить Армению приобрести их в кредит, чтобы потом, условно говоря, армяне выплачивали его несколько поколений. А затем на этом стандарте уже поставлять новое. Запад привык, снимая с вооружения тот или иной тип танков или боевых машин пехоты, продавать их странам, отстающим в техническом плане. Ничего не должно пропадать зря", - говорит Андрей Клинцевич.



Проблема в том, что хотелки Пашиняна и Запада невыгодны самой Армении, поскольку подрывают ее и без того подорванную обороноспособность. И чем раньше население страны это поймет, тем лучше для него и для страны. Источник - REGNUM

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