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|Асат Нурпеисов назначен управляющим делами президента К.Токаева
15:35 07.02.2024
Асат Нурпеисов назначен управляющим делами президента
7 февраля 2024 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Асата Нурпеисова управляющим делами президента, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий документ опубликован на сайте Акорды.
"Назначить Нурпеисова Асата Булатовича управляющим делами президента Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", – говорится в официальном сообщении.
Асат Нурпеисов родился 18 июля 1987 года. В 2010 году окончил Нью-Йоркский университет в Праге по специальности "Экономика и менеджмент", в 2012 году – Европейскую школу бизнеса, магистр "Международного банковского дела и финансов" MSc Global Banking and Finance.
Трудовую деятельность начал в 2012 году в менеджмент консалтинге KPMG Tax and Advisory. В разные годы работал руководителем управления Департамента развития системы государственного управления, советником министра национальной экономики РК, директором Департамента корпоративных финансов АО "НУХ" Байтерек", главным инспектором, заместителем заведующего, и.о. заведующего Центром проектного управления Канцелярии премьер-министра РК, руководителем аппарата председателя Национального банка РК.
Также он является членом Президентского молодежного кадрового резерва.
С февраля 2022 года по январь 2023 года руководил аппаратом акима Алматы.
С 5 января 2023 года являлся заместителем управляющего делами президента Казахстана.
Анастасия Московчук