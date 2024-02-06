Рахмон произвел перестановки в Агентстве по борьбе с коррупцией

15:37 07.02.2024

По распоряжению президента Таджикистана, прошла смена кадров одновременно в нескольких государственных ведомствах

ДУШАНБЕ, 7 фев - Sputnik. Смена кадрового состава прошла в Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана.

Согласно указу президента республики Эмомали Рахмона, с должности первого заместителя директора ведомства уволен Сухроб Сафарзода.

На его место пришел Барот Расули.

Также снят с поста замдиректора антикоррупционного ведомства Музаффар Ахмадзода. На смену ему заступил Фируз Камолзода.

Также назначены заместитель директора Агентства государственной службы, им стал Хилолби Курбонзода.



Должность первого заместителя начальника Главного управления по защите государственных секретов занял Фируз Шарифзода.

Рахмон принял и побеседовал со всеми новоназначенными начальниками. Он обратил внимание на недостатки и упущения, которые наблюдаются в работе этих и других государственных органов.



С начала года президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел большие кадровые перестановки.

Так, они коснулись Министерства внутренних дел, Агентства по контролю за наркотиками, Минкультуры, глав регионов.