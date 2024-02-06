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В центре влияния: в Германии появилась связанная с Эрдоганом партия
15:39 07.02.2024

В Берлине опасаются, что с помощью объединения на происходящее в ФРГ будет влиять Анкара

Ксения Логинова

В Германии появилась новая политическая партия "Демократический альянс за разнообразие и пробуждение" (DAVA), цель которой - отстаивать интересы мусульманского меньшинства. Она считается едва ли не представителем Партии справедливости и развития президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и собирается участвовать в выборах в Европарламент. В ФРГ испугались, что Анкара начнет активно влиять на происходящее в стране. Подробности - в материале "Известий".

Миллионы потенциальных избирателей

"Турция не является членом ЕС, но хотела бы получить место в Европарламенте. На европейские выборы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправляет свою партию под названием DAVA, это филиал Партии справедливости и развития (ПСР), убежденная националистическая, антидемократическая партия с исламистскими чертами, открыто ненавидящая Израиль", - с такой публикацией вышла немецкая газета Bild.

Издание отмечает, что в настоящее время в ФРГ проживает 2,5 млн мусульман с немецкими паспортами, обладающими правом голоса. К ним может прибавиться еще такое же число людей, учитывая, что в стране приняли закон, упрощающий получение гражданства. Теперь его можно будет оформить через пять лет проживания в стране.

"Потенциальными избирателями партии могут стать 5 млн человек. Даже на федеральном уровне она может заполучить до 10% голосов", - говорится в статье. Президент Турции очень популярен среди турок, живущих в Германии. Например, на президентских выборах в Турции, которые проходили в мае 2023 года, Эрдоган получил около 500 тыс. голосов.

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Незамысловатые лозунги

В руководстве партии четверо политиков. "Среди них врач из Гамбурга Мустафа Йолдас, которого поставили на учет МВД "из-за поддержки ХАМАС и связанных с ним организаций", врач из Нижней Саксонии Али Ихсан Юнлю, который является должностным лицом Турецко-исламского союза по делам религии (DITIB), связанного с подчиняющимся лично Эрдогану Государственным бюро по делам религии Турции", - говорится в публикации Bild.

Помимо этого, как пишет издание, в руководстве партии "юрист из Золингена Фатих Зингал, ставший лоббистом ПСР в Европе и самопровозглашенный правозащитник, лидер объединения Тейфик Озджан, который около 30 лет был членом партии социал-демократов, а потом стал активно поддерживать Эрдогана".

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Газета отмечает, что лозунги у объединения довольно простые. "Они требуют, чтобы людям с иностранными корнями в полном объеме предоставлялись все необходимые права, поскольку они часто сталкивались с серьезными проблемами при приеме на работу, поиске квартиры, а также настаивают на прагматичной и свободной от идеологии политике в отношении беженцев", - сообщает Bild.

Эксперт по внутренним вопросам Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Кристоф де Врис считает, что партия DAVA уже определилась со своей стратегией. "Она заключается в том, чтобы изобразить мусульман жертвами общества расистского большинства и выступить в качестве защитников их интересов", - отметил он.

Он полагает, что с появлением этой партии у турецкого лидера появится еще один рычаг для оказания политического влияния на Германию и Эрдоган "попытается его использовать".

При этом в самом объединении утверждают, что никак не связаны с турецкими партиями, отмечая, что DAVA не получает ни материально-технической, ни финансовой поддержки из-за границы.

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Новое явление в немецкой политике

В Германии в эти слова вряд ли поверили. Глава МВД Баварии Йоахим Херрман призвал запретить DAVA, отметив, что намерение альянса участвовать в выборах в Европарламент - это принципиально новое явление в политике ФРГ.

В стране для создания партии не требуется одобрения федерального правительства. Можно сделать это путем преобразования уже существующего объединения в партию или путем основания и последующей регистрации учредительных документов.

Желание DAVA участвовать в выборах в Европарламент не противоречит немецким законам. Список кандидатов на участие в европейских выборах должен быть представлен до 18 марта, для участия необходимо собрать 4 тыс. подписей. Согласно нормам ЕС, национальные партии не должны преодолевать пятипроцентный барьер.

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Алина Сбитнева в беседе с "Известиями" пояснила, что для официальной Анкары все турки, проживающие за рубежом, являются неотъемлемой частью турецкого общества.

- В стране даже функционирует министерство по делам зарубежных турок и родственных обществ, которое занимается вопросами благоустройства и адаптации за рубежом, поддержкой мигрантов и других граждан Турецкой Республики, которые по тем или иным причинам когда-то покинули родину, - отметила политолог.

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Она добавила, что Германия уже давно стала центром притяжения турецкой эмиграции. Самая большая турецкая диаспора находится в ФРГ.

- Многие из прибывших в 1960-е годы уже давно продвинулись вверх по социальной лестнице, получили гражданство и перешли из класса наемных рабочих в категорию предпринимателей и полноправных членов евросообщества. Учитывая, что турецкая нация политически активна, многие стали пробовать себя в политике, создавать различные движения, объединения и профсоюзы, - рассказала эксперт.

Паспорт ФРГ в руках мужчиныФото: Getty Images/IMAGO
По словам специалиста, создание этническими турками политических партий - это вполне естественный и "ожидаемый процесс турецкого укоренения на немецкой земле".

- Сегодня о влиянии турок-эмигрантов говорит планомерное увеличение в бундестаге парламентариев турецкого происхождения, которые, естественно, продвигают интересующие диаспору и в целом Турцию протурецкую логику, - сообщила аналитик.

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Тюрколог также отметила, что после землетрясения 2023 года турки-депутаты от СДПГ призывали власти облегчить визовый режим для граждан Турции для того, чтобы они могли временно переселиться к их зарубежным родственникам.

- На территории ЕС уже давно сформировался особый сегмент этнобизнеса, занятого турками, в частности турками-мусульманами, в некоторых мусульманских регионах постепенно замещающих коренных производителей. Это все, включая изменение этнокультурной среды, вызывает вопросы у коренных немцев. В связи с этим учащаются случаи исламофобии, нарушения прав мигрантов, включая ограничение прав на ведение бизнеса, - считает Сбитнева.

По мнению политолога, сейчас, когда "турецкая диаспора стала инструментом мягкой силы (и не только ее) в руках официального турецкого правительства, сделать что-то будет достаточно сложно.

- Турки уже оказывают влияние на законодательном уровне, теперь еще и создают политическую партию, которая априори будет оказывать поддержку, учитывая, что межэтнические связи достаточно сильны, так что все попытки ограничить это влияние, тем более в присущей европейским странам жесткой манере, скорее всего, будет вызывать более сильное сопротивление и трения в обществе, - резюмировала политолог, добавив при этом, что существенно ослабить влияние турок в Германии уже вряд ли получится.

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Слишком разнородная группа

Научный сотрудник лаборатории анализа международных процессов Центра европейских исследований ИМИ МГИМО МИД России, эксперт РСМД Артем Соколов в разговоре с "Известиями" отметил, что мусульманское сообщество в Германии многочисленное и неоднородное.

- Это не только выходцы из Турции, но и многочисленные представители арабского сообщества, выходцы из стран Ближнего Востока, Северной Африки. В эту группу можно добавить и этнических немцев, исповедующих ислам, хотя их и не так много, - пояснил германист.

По его словам, проблемы мусульманского меньшинства в ФРГ в чем-то тождественны проблемам мигрантов. При этом эксперт отметил, что сообщество граждан Германии также достаточно разнородное, есть много людей, которые вписались в немецкое общество, получают достойную зарплату и у них нет серьезных проблем.

- Но в то же время есть проблема формирования закрытых сообществ, в том числе арабских, турецких, которые живут замкнутой жизнью. Законы этих сообществ имеют приоритет над законодательством ФРГ. Есть проблема с преступностью, - отметил специалист.

Аналитик добавил, что существует большое число политиков турецкого происхождения, многие из которых смогли построить блестящую карьеру.

- Влияние Турции - вопрос достаточно дискуссионный. Есть как мусульманское сообщество, которое условно поддерживает и условно не поддерживает действия турецкого руководства. На последних выборах президента именно турецкие граждане, проживающие в Германии, продемонстрировали высокий уровень доверия Эрдогану. Но были и те, кто предпочел других кандидатов, - добавил эксперт.

При этом политолог подчеркнул, что есть представительное сообщество тех, кто выступает против политики Эрдогана и ассоциирует себя исключительно с немецким внутри- и внешнеполитическим курсом.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707309540


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