Новый генконсул Узбекистана Абдурахмон Махмудов приступил к работе в Санкт-Петербурге

15:40 07.02.2024

Новый генконсул Узбекистана приступил к работе в Санкт-Петербурге



В Санкт-Петербург прибыл новый генеральный консул Узбекистана Абдурахмон Махмудов. До этого он работал советником посольства Узбекистана в Украине.



