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|Новый генконсул Узбекистана Абдурахмон Махмудов приступил к работе в Санкт-Петербурге
15:40 07.02.2024
Новый генконсул Узбекистана приступил к работе в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербург прибыл новый генеральный консул Узбекистана Абдурахмон Махмудов. До этого он работал советником посольства Узбекистана в Украине.
В Санкт-Петербург (Россия) прибыл новый генеральный консул Узбекистана Абдурахмон Махмудов, сообщает ИА "Дуне".
На этом посту он сменил Алишера Бабаева, который возглавлял генконсульство с 2019 по 2024 годы.
Абдурахмону Махмудову 37 лет. Он окончил Наманганский государственный университет (бакалавриат) и Ташкентский государственный юридический университет (магистратура). Трудился на разных должностях в Ташкентском городском суде по уголовным делам и в системе Министерства иностранных дел. В 2019-2023 годах работал первым секретарем, затем - советником посольства Узбекистана в Украине.
В консульский округ генерального консульства в Санкт-Петербурге входит Северо-Западный округ России. Это 11 субъектов федерации: Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, город Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ.