Новости зоофилии. Жюль и Жанна: Токаев отправил Макрону двух щенков тазы (фото)

18:01 07.02.2024

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https://www.zakon.kz/politika/6423583-zhyul-i-zhanna-tokaev-otpravil-prezidentu-frantsii-dvukh-shchenkov-tazy.html



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подарил президенту Франции Эмманюэлю Макрону щенков национальной породы тазы, сообщает Zakon.kz.

Французский лидер посещал Астану в ноябре 2023 года по приглашению главы нашего государства. Во время визита он осмотрел выставку "Этноаул", на которой ознакомился с богатым культурным наследием казахского народа.



"В выставочном центре президенту Франции особенно приглянулись борзые тазы. Тогда Касым-Жомарт Токаев пообещал французскому коллеге подарить собак. Позднее в Париж были доставлены два щенка казахской национальной породы тазы в возрасте пяти месяцев", – сообщил телеграмм-канал Борт №1.

Токаев подарил Макрону щенков тазы



Животных обследовали ветеринары и временно поместили в карантин. Также французской стороне передали рекомендации по содержанию, кормлению и дрессировке тазы.



Сейчас стало известно, что щенков назвали Жюль и Жанна. Они уже "подружились" с черным лабрадором Немо, которого в 2017 году президентская чета взяла из приюта для животных.



Айсулу Омарова