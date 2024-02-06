|Новости зоофилии. Жюль и Жанна: Токаев отправил Макрону двух щенков тазы (фото)
18:01 07.02.2024
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https://www.zakon.kz/politika/6423583-zhyul-i-zhanna-tokaev-otpravil-prezidentu-frantsii-dvukh-shchenkov-tazy.html
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подарил президенту Франции Эмманюэлю Макрону щенков национальной породы тазы, сообщает Zakon.kz.
Французский лидер посещал Астану в ноябре 2023 года по приглашению главы нашего государства. Во время визита он осмотрел выставку "Этноаул", на которой ознакомился с богатым культурным наследием казахского народа.
"В выставочном центре президенту Франции особенно приглянулись борзые тазы. Тогда Касым-Жомарт Токаев пообещал французскому коллеге подарить собак. Позднее в Париж были доставлены два щенка казахской национальной породы тазы в возрасте пяти месяцев", – сообщил телеграмм-канал Борт №1.
Токаев подарил Макрону щенков тазы
Животных обследовали ветеринары и временно поместили в карантин. Также французской стороне передали рекомендации по содержанию, кормлению и дрессировке тазы.
Сейчас стало известно, что щенков назвали Жюль и Жанна. Они уже "подружились" с черным лабрадором Немо, которого в 2017 году президентская чета взяла из приюта для животных.
Айсулу Омарова