 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суд ЕС отказал "другу Путина" Алишеру Усманову в снятии санкций
19:54 07.02.2024

Европейский суд отклонил апелляцию миллиардера Алишера Усманова, в которой он пытался оспорить введенные против него санкции ЕС из-за вторжения России в Украину. Адвокаты Усманова утверждали, что основания для санкций расплывчаты, но суд с ними не согласился.
O‘zbek tilida Ўзбек тилидаСегодня, 19:38 Мир
Европейский суд отклонил апелляцию российского миллиардера узбекистанского происхождения Алишера Усманова о снятии с него санкций. Решение от 7 февраля опубликовано на сайте суда.

Усманов попал под санкции Евросоюза в феврале 2022 года, в первые дни после начала полномасштабного вторжения России в Украину. ЕС назвал его олигархом, который имеет "особенно тесные связи" с президентом России Владимиром Путиным и оказывал "материальную или финансовую поддержку российским лицам, ответственным за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины".

Сам миллиардер утверждал, что оказался удобной целью для санкций ЕС из-за своей известности и богатства, а не из-за связей с Путиным, писал Bloomberg.

Сторона Усманова утверждала, что мотивировка введения санкций недостаточна, а основания для них слишком расплывчаты. Суд, однако, счел санкционные аргументы достаточными и отказался отменять санкции против Усманова.

Европейский суд является высшей судебной инстанцией Евросоюза, его решения не могут быть обжалованы.

В ноябре 2022 года Financial Times писала, что власти Узбекистана просили ЕС снять санкции с Усманова, поскольку они ограничили возможности миллиардера инвестировать часть своего состояния в экономику страны.
Санкции против миллиардера также ввели США, Канада, Великобритания, Япония и Украина. В санкционный список включили и сестру Усманова Гульбахор Исмаилову на том основании, что она была законным владельцем некоторых его активов.

Источник - gazeta.uz
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