В США, недалеко от Лас-Вегаса, бесследно пропал вертолет ВВС с пятью морпехами

23:14 07.02.2024

Вашингтон, 7 февраля, 2024, 18:47 - ИА Регнум. Вертолет CH-53E Super Stallion, транспортировавший пятерых морских пехотинцев бесследно исчез по пути из Невады в Калифорнию 7 февраля.



Вертолет направлялся с базы неподалеку от Лас-Вегаса в район Сан-Диего, но не прибыл в пункт назначения из-за сложных погодных условий. Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на военных, корпус морской пехоты запросил помощь у экстренных служб, начались поиски.