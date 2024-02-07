Индия становится поставщиком экзотических плодов в Россию, - НГ

00:00 08.02.2024

07.02.2024



Появилась возможность потратить с пользой накопленные рупии

Владимир Скосырев



Индийские бананы заменят эквадорские.

Москва приостановила сертификацию пяти компаний Эквадора, экспортирующих бананы в РФ. Они оказались небезопасными. Беду может принести многоядная муха-горбатка, потенциальный переносчик холеры. Эквадор ответил, что насекомое не опасно, поскольку живет 24 дня, а замороженные плоды везут по морю 40 дней. Западные СМИ связывают спор с военной сделкой Кито с Вашингтоном, предусматривающей, что он предоставит США поставленное ранее российское вооружение для отправки в Украину. В обмен Вашингтон обещает Кито свою боевую технику.

В вопросе о том, какие фрукты есть россиянам, можно, конечно, разглядеть политическую подоплеку. Недаром Москва заявила, что Кито, вступив в сговор с Вашингтоном, допустил вопиющее нарушение российско-эквадорского соглашения, которое запрещает передачу оружия третьей стране без предварительного одобрения РФ. Возмущение Москвы таким нарушением контракта, да еще, вероятно, под нажимом США, вполне понятно. С другой стороны, покупатели в Москве и других городах заметили, что бананы подорожали. Значит, спор с Эквадором сказывается на нашем кошельке? И еще: Индия компенсирует нам недопоставки из Эквадора?



Как сказал ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев, кризиса с бананами в ближайшие месяцы ожидать не стоит. Как показал опыт санкционных лет, российская торговля и поставщики умеют быстро перестраивать логистику и сохранять привычный россиянину ассортимент товаров. К тому же мировой лидер по производству бананов – это Индия, которая производит их в пять раз больше, чем Эквадор.



Первую партию бананов в Россию Индия отправила в январе. Дальше экспорт будет нарастать. Помимо этого, индийцы хотели бы продавать РФ манго, ананасы, папайю, гуаву. Россельхознадзор направит индийским коллегам фитосанитарные требования к такой продукции.



Спрашивается, а когда бананы в Индии созревают и считаются готовыми к отправке? Созревают они круглый год. Их там – изобилие. Автору этих строк, работавшему в стране репортером, однажды довелось наблюдать в Дели, как сторож зоопарка пытался заманить к себе сбежавшую обезьяну раскрытым бананом. Ждать пришлось долго. Беглянку фрукт так и не заинтересовал.



Но пик для поставок за рубеж – период между августом и октябрем. Урожай собирать можно через 12–15 месяцев после посадки. В Тамилнаде, других южных штатах сбор идет круглый год. На севере сезон сбора начинается в сентябре и кончается в ноябре. Самый распространенный сорт, продаваемый за границу, – "кавендиш" и "карликовый кавендиш".



В беседе с "НГ" Алексей Куприянов, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Бананы к нам могут везти через Черное море, через Балтику, через Владивосток, на наш Дальний Восток, хотя число потребителей там куда меньше, чем в Центральной России. Также пригоден коридор Север–Юг через Иран, Каспийское море. Этот маршрут действует с 1990-х годов. Другое дело, что он не так эффективен, как хотелось бы".



Россия, как сообщала пресса, накопила большой запас рупий благодаря экспорту нефти в Индию. Значит, ими мы и будем расплачиваться за бананы? По этому поводу эксперт сказал, что расчеты идут не только в рупиях, но и в долларах, и дирхамах. У России есть запас рупий, но вовсе не гигантский. Если он пойдет на оплату бананов, то это правильно.



"Индия будет поставлять России те же сорта, что и другим государствам. Это, конечно, "кавендиш" и карликовый "кавендиш". Может быть, и сорт "робуста". "Кавендиш" легче всего переносит транспортировку. Прежде самым продаваемым сортом был "грос мишель". Это были очень крупные плоды, они не сгибались и имели достаточно тонкую кожу. Потом случилась "панамская болезнь", этот инсектицид поразил практически все банановые плантации, "грос мишель" исчез. Впрочем, индийцы разводят много сортов, так что и у нас в магазинах будет больше разнообразия", – заключил эксперт.



С другой стороны, биологи говорят: генетическое многообразие "кавендиша" весьма низкое. Его сажают на плантациях очень плотно. Другие растения не служат буфером. Отсюда уязвимость сорта для болезней, грибка и генетических мутаций.