 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 08.02.2024
00:25  Турция – Евросоюз: подводные камни и минные поля проблемного диалога, - Дм.Нефедов
00:00  Индия становится поставщиком экзотических плодов в Россию, - НГ
Среда, 07.02.2024
19:58  Экзитпол дает победу Ильхаму Алиеву на выборах в Азербайджане - 93-94%
19:54  Суд ЕС отказал "другу Путина" Алишеру Усманову в снятии санкций
18:01  Новости зоофилии. Жюль и Жанна: Токаев отправил Макрону двух щенков тазы (фото)
15:40  Новый генконсул Узбекистана Абдурахмон Махмудов приступил к работе в Санкт-Петербурге
15:39  В центре влияния: в Германии появилась связанная с Эрдоганом партия

15:37  Рахмон произвел перестановки в Агентстве по борьбе с коррупцией
15:35  Асат Нурпеисов назначен управляющим делами президента К.Токаева
15:33  Трижды солгавший. Пашинян добьет-таки Армению, - Г.Мирзаян
15:32  Шухрат Садиков возглавил секретариат премьер-министра Узбекистана
15:31  Визит к Эрдогану: что Путину предложат в Анкаре
15:29  Авдеевка: Русские солдаты, почуяв победу, вошли в раж, их уже не остановить
15:23  "Калым за невесту - миллион тенге". Как живут казахи в узбекской глубинке
14:58  На покалеченной "Фукусиме" опять несанкционированный слив зараженной воды
14:54  Генерал Артыков возглавил Западное региональное командование КазАрмии
14:14  На праймериз республиканцев в Неваде победила графа "против всех", Никки Хейли - вторая...
14:03  Они ведут себя как нацисты. Что творят сегодня израильские солдаты в Газе, - Игорь Веремеев
13:44  В Германии скончался глава Ассоциации "Деловой Совет ЕврАзЭС-Кыргызстан" Райкан Алканов
13:27  Президент Беларуси Лукашенко прибывает в Узбекистан (программа визита)
12:52  Рокировка Ираклиев в Грузии - как Иванишвили облапошил Запад, - Валерий Кварацхелия
12:43  Казахстан не будет финансировать строительство у себя трех ТЭЦ Россией. Халява, плиз...
12:23  Кавказ и Центральная Азия – как поле деятельности незадачливых западных спецслужб, - В.Прохватилов
11:39  Антикоррупционер - всем премьер. Чего ждать от нового КазПремьера? - Къ
10:36  Азербайджан спешит с внеочередным выбором Алиева на новый срок, - С.Строкань
09:32  Зачем Кремлю нужен Карлсон. Носятся как с торбой.., - Петр Акопов
08:03  Желтые братья. Главный для российских импортеров банк Китая остановил расчеты с Россией
07:44  США и НАТО – Четвертый рейх, - Драголюб Боснич
00:56  Пакистан. Армия не допустит победы партии экс-премьера Имрана Хана, - Владимир Скосырев
00:26  Город превратился в кладбище: Турция оплакивает жертв землетрясения века
00:24  Ближний Восток: как остановить войну? Часть II
00:18  У Йемена появилось абсолютное оружие
00:10  Юг Газы станет капканом для Израиля, - Игорь Субботин
Вторник, 06.02.2024
23:01  Бывший президент Чили (в 2010-2014 и 2018--2022 гг.) Себастьян Пиньера утонул при крушении вертолета
22:32  Зачем нужен Милей: чтобы стать диктатором и продать Аргентину американцам
22:28  Newsweek: Потеря Авдеевки политически похоронит Зеленского
22:24  Как США и их союзники готовятся к выходу из украинского конфликта, - А.Маслов
21:37  Русофобия лишила творческую интеллигенцию главного козыря, - Ирина Алкснис
20:19  Акмарал Альназарова возглавила Министерство здравоохранения Казахстана
19:31  C Турцией есть о чем поторговаться. Сближения с Анкарой ищут и Москва, и Вашингтон, - Къ
19:26  Как Эрдоган на словах возрождает Османский халифат, - Руслан Мамедов
19:06  Назначен новый замминистра внутренних дел - начальник Следственного департамента при МВД Узбекистана (Р.Ашрапов)
19:03  Нурлан Байбазаров - новый заместитель премьер-министра – министр национальной экономики KZ
18:58  Экс-начальник Службы охраны Президента Казахстана Ч.Аринов возглавил КазМЧС
18:57  Айбек Дадебаев назначен руководителем Администрации Президента
15:31  Казахстан. Первые назначения в новом правительстве 14-го премьера Бектенова
15:25  Товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном вырос в пять раз за 6 лет
15:03  Война с коровами. Душанбе расширяется и превращается в большой кишлак?
13:35  Кандидатура неожиданная, но сильная. Олжас Бектенов - новый премьер Казахстана
13:29  Новая эра в отношениях Китая и стран Центральной Азии?
13:25  Центральная Азия - между севером и югом, - Аттар Зафар
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Индия становится поставщиком экзотических плодов в Россию, - НГ
00:00 08.02.2024

07.02.2024

Появилась возможность потратить с пользой накопленные рупии
Владимир Скосырев

Индийские бананы заменят эквадорские.
Москва приостановила сертификацию пяти компаний Эквадора, экспортирующих бананы в РФ. Они оказались небезопасными. Беду может принести многоядная муха-горбатка, потенциальный переносчик холеры. Эквадор ответил, что насекомое не опасно, поскольку живет 24 дня, а замороженные плоды везут по морю 40 дней. Западные СМИ связывают спор с военной сделкой Кито с Вашингтоном, предусматривающей, что он предоставит США поставленное ранее российское вооружение для отправки в Украину. В обмен Вашингтон обещает Кито свою боевую технику.
В вопросе о том, какие фрукты есть россиянам, можно, конечно, разглядеть политическую подоплеку. Недаром Москва заявила, что Кито, вступив в сговор с Вашингтоном, допустил вопиющее нарушение российско-эквадорского соглашения, которое запрещает передачу оружия третьей стране без предварительного одобрения РФ. Возмущение Москвы таким нарушением контракта, да еще, вероятно, под нажимом США, вполне понятно. С другой стороны, покупатели в Москве и других городах заметили, что бананы подорожали. Значит, спор с Эквадором сказывается на нашем кошельке? И еще: Индия компенсирует нам недопоставки из Эквадора?

Как сказал ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев, кризиса с бананами в ближайшие месяцы ожидать не стоит. Как показал опыт санкционных лет, российская торговля и поставщики умеют быстро перестраивать логистику и сохранять привычный россиянину ассортимент товаров. К тому же мировой лидер по производству бананов – это Индия, которая производит их в пять раз больше, чем Эквадор.

Первую партию бананов в Россию Индия отправила в январе. Дальше экспорт будет нарастать. Помимо этого, индийцы хотели бы продавать РФ манго, ананасы, папайю, гуаву. Россельхознадзор направит индийским коллегам фитосанитарные требования к такой продукции.

Спрашивается, а когда бананы в Индии созревают и считаются готовыми к отправке? Созревают они круглый год. Их там – изобилие. Автору этих строк, работавшему в стране репортером, однажды довелось наблюдать в Дели, как сторож зоопарка пытался заманить к себе сбежавшую обезьяну раскрытым бананом. Ждать пришлось долго. Беглянку фрукт так и не заинтересовал.

Но пик для поставок за рубеж – период между августом и октябрем. Урожай собирать можно через 12–15 месяцев после посадки. В Тамилнаде, других южных штатах сбор идет круглый год. На севере сезон сбора начинается в сентябре и кончается в ноябре. Самый распространенный сорт, продаваемый за границу, – "кавендиш" и "карликовый кавендиш".

В беседе с "НГ" Алексей Куприянов, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Бананы к нам могут везти через Черное море, через Балтику, через Владивосток, на наш Дальний Восток, хотя число потребителей там куда меньше, чем в Центральной России. Также пригоден коридор Север–Юг через Иран, Каспийское море. Этот маршрут действует с 1990-х годов. Другое дело, что он не так эффективен, как хотелось бы".

Россия, как сообщала пресса, накопила большой запас рупий благодаря экспорту нефти в Индию. Значит, ими мы и будем расплачиваться за бананы? По этому поводу эксперт сказал, что расчеты идут не только в рупиях, но и в долларах, и дирхамах. У России есть запас рупий, но вовсе не гигантский. Если он пойдет на оплату бананов, то это правильно.

"Индия будет поставлять России те же сорта, что и другим государствам. Это, конечно, "кавендиш" и карликовый "кавендиш". Может быть, и сорт "робуста". "Кавендиш" легче всего переносит транспортировку. Прежде самым продаваемым сортом был "грос мишель". Это были очень крупные плоды, они не сгибались и имели достаточно тонкую кожу. Потом случилась "панамская болезнь", этот инсектицид поразил практически все банановые плантации, "грос мишель" исчез. Впрочем, индийцы разводят много сортов, так что и у нас в магазинах будет больше разнообразия", – заключил эксперт.

С другой стороны, биологи говорят: генетическое многообразие "кавендиша" весьма низкое. Его сажают на плантациях очень плотно. Другие растения не служат буфером. Отсюда уязвимость сорта для болезней, грибка и генетических мутаций.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707339600


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Кандидатура неожиданная, но сильная – эксперты о возможном премьере Казахстана
- О новом главе АП
- Комментарий Азата Перуашева касательно отставки Правительства
- Руководитель "Ертіс орманы" подозревается по взяточничестве
- МВД: Молодежные преступные группировки задержаны в ряде регионов
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 февраля 2024 года №446
- Утверждена повестка заседания Сената
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  