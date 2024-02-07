Израиль хотят лишить пространства для маневра в Газе, - И.Субботин

00:42 08.02.2024 7.02.2024



От ЦАХАЛ требуют вывода военных с территории палестинского анклава

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



В рамках американских предложений Израиль должен отвести войска от границы с Ливаном.

Урегулирование ситуации вокруг сектора Газа осложняется новыми условиями группировки ХАМАС, которая потребовала от Израиля освобождения сотен своих сторонников. Отдельную линию давления на еврейское государство открыла Саудовская Аравия, которая назвала условием нормализации отношений с ним вывод военных из Газы. При этом США продвигают концепцию сделки, которая бы позволила снизить трения вокруг ливанской границы. Эксперты называют ее нежизнеспособной.



Новые условия ХАМАС выдвинул, комментируя парижскую инициативу – ряд международных предложений по урегулированию в секторе Газа. На первом этапе группировка предлагает, со своей стороны, освободить "всех удерживаемых женщин, подростков в возрасте до 19 лет, не являвшихся призывниками в армию, пожилых людей и больных".



В обмен боевики добиваются "освобождения всех заключенных в израильских тюрьмах женщин, подростков, пожилых (старше 50 лет) и больных людей, которые были арестованы до даты подписания соглашения". Кроме того, ХАМАС хочет, чтобы на свободу были выпущены 1,5 тыс. палестинских заключенных, 500 из которых "отбывают длительные сроки заключения или осуждены пожизненно".



"Что касается гарантий, будь то в вопросе агрессии против Газы, соблюдения соглашения, то, я полагаю, нужны гарантии со стороны международных и региональных игроков, – заявил член политбюро ХАМАС Гази Хамад, комментируя Al Jazeera мирную инициативу. – Мы также считаем, что должны быть юридические формулы, которые позволят избежать повторного ареста".



О том, что ХАМАС предоставил ответ на парижский драфт гуманитарной сделки, проинформировал накануне премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бин Абдель Рахман Аль Тани, который проводил переговоры в Дохе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. "Мы получили ответ от ХАМАС относительно рамочного соглашения, который содержит некоторые замечания, но в целом является положительным. Реакция ХАМАС внушает оптимизм, однако мы не будем сейчас вдаваться в подробности из-за деликатности ситуации", – пояснил катарский премьер. Сам глава Госдепа заметил, что будет "весьма интенсивно изучать этот вопрос". По его словам, договоренности имеют свои перспективы и будут "выгодны всем".



Тем не менее позже источники The New York Times заявили, что Блинкен был застигнут врасплох ответом хамасовцев, и администрация президента США попросту не успела выработать реакцию на хамасовский ответ. Впрочем, собеседники газеты дали понять, что выдвинутые группировкой требования вряд ли будут полностью удовлетворены Израилем, потому что они включают в себя максималистские пункты: полное прекращение боевых действий на территории Газы и обеспечение контроля ХАМАС.



Отдельно на Израиль начала публичное давление Саудовская Аравия, которая решила прояснить свою позицию по процессу установления дипломатических отношений. "Королевство обсудило с администрацией США свою твердую позицию, что дипломатических отношений с Израилем не будет без признания независимого палестинского государства в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме, а также без окончания агрессии Израиля в секторе Газа и вывода всех оккупационных израильских сил из сектора Газа", – заявил социальной сети X (ранее известна как Twitter) МИД королевства.



Ранее Эр-Рияд ограничивался исключительно словами о необходимости признания палестинского государства.



При всем при этом администрация президента США форсирует план стабилизации ситуации на ливанской границе. Как сообщил ряд западных и израильских СМИ, в ближайшие недели Вашингтон намерен объявить о новых договоренностях, позволяющих прекратить боевые действия с "Хезболлой". Фактически инициатива, которая будет носить устный характер, базируется на договоренностях, заключенных между Израилем и "Хезболлой" в 1996 году после израильской операции "Гроздья гнева".



Она включает в себя следующие пункты: отвод сил "Хезболлы" от израильско-ливанской границы на расстояние 8–10 км. Фактически условие фиксирует нынешний статус-кво: из-за ответных ударов ЦАХАЛ боевики "партии Аллаха" уже отвели формирования на расстояние 7–10 км от рубежей. В свою очередь, еврейское государство должно будет предпринять встречные шаги. Ему предложат отвести вглубь часть тех соединений, которые оно сконцентрировало на северной границе в последние месяцы. Это преимущественно резервисты. Отдельно американская сторона попросила Израиль прекратить полеты своих боевых истребителей в воздушном пространстве Ливана. Нередко оттуда ЦАХАЛ наносит удары по целям на территории соседней Сирии.



Впрочем, официальные лица, знакомые с содержанием плана, отмечают: его пункты базируются на ожидании, что Израиль и ХАМАС все-таки заключат гуманитарную сделку, которая даст возможность прекратить боевые действия. Сам план стабилизации вокруг Ливана выглядит не вполне жизнеспособно, если наступление ЦАХАЛ продолжится.



"Разговоры про подобные планы ходят уже давно, но, на мой взгляд, они вряд ли в принципе осуществимы без достижения какого-то серьезного перемирия в секторе Газа, – заявил в разговоре с "НГ" старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. – То есть "Хезболла" ведет боевые действия на границе в поддержку палестинцев, и вряд ли они просто так внезапно согласятся прекратить их, если боевые действия в секторе Газа будут продолжаться". Так что очень многое зависит от динамики происходящего внутри конфликта между Израилем и ХАМАС, резюмировал собеседник "НГ". Источник - НГ

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