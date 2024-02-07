Трамп празднует двойную победу, - Геннадий Петров

07:18 08.02.2024 07.02.2024



Экс-президенту США удалось помешать помощи Украине и выиграть выборы в Неваде

Геннадий Петров



Экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли была единственной участницей праймериз в Неваде, но все равно умудрилась проиграть.

Помощь Украине в размере около 61 млрд долл. в ближайшее время не выделят. Законопроект, где речь идет о дополнительном финансировании этой страны, Израиля, а также усилении охраны мексикано-американской границы конгрессмены не примут. Это признал лидер республиканской фракции верхней палаты Митч Макконнелл. Произошедшее – результат усилий Дональда Трампа, который параллельно одержал еще одну победу: выиграл промежуточные выборы в Неваде.



Провал президентского законопроекта о пакете дополнительного финансирования на 118 млрд долл. (около 61 млрд – Украине, 14 млрд – Израилю, большая часть остальной суммы – на охрану границы) произошел за несколько дней, даром что переговоры о согласовании документа сенаторы от двух партий вели несколько месяцев.



В воскресенье, 4 февраля, 370-страничный законопроект был опубликован и сразу же его раскритиковал спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон. С учетом того что он говорил от имени всей фракции республиканцев, имеющих большинство в нижней палате, одно это уже делало принятие документа проблематичным. Видимо, чтобы не заработать обвинение в нежелании помогать ключевому американскому ближневосточному союзнику, Джонсон и его однопартийцы внесли заведомо непроходной законопроект о дополнительном финансировании только Израиля. На голосовании в Палате представителей, состоявшемся 6 февраля, его не поддержала даже часть республиканцев.



Момент истины наступил на следующий день в Сенате. Там должны были проголосовать за президентский законопроект. Для этого требовалось солидарное голосование фракции демократов и голоса 9–10 сенаторов-республиканцев. По некоторым данным, расчеты сторонников принятия документа были амбициознее: они полагали, что получится привлечь на свою сторону примерно 25 республиканцев. Это должно было переломить настроение фракции и в нижней палате, Палате представителей. На достижение такого результата было рассчитано обращение президента США Джозефа Байдена к Конгрессу. Глава государства заявил, что провал законопроекта лишь в интересах Трампа, и призвал республиканцев не идти у него на поводу. Байден называл своего соперника популистом, который специально оттягивает решение животрепещущих проблем американской внешней и внутренней политики, чтобы спекулировать на них в интересах своей предвыборной кампании. "Если законопроект провалится, американский народ будет знать, почему он провалился, почему наша граница не защищена. Виной всему – Трамп и его друзья", – говорил президент. Все тщетно. Через несколько минут после речи Байдена Макконнелл, посовещавшись со своими однопартийцами, заявил, что голосовать за него фракция не будет. "Мне и большинству членов нашей фракции кажется, что у нас нет реальных шансов принять этот законопроект", – сказал он. Кроме того, подтвердились худшие опасения Байдена: среди сенаторов-демократов тоже не оказалось единства. Двое из них выступили против законопроекта – это помимо независимого примыкающего к партии сенатора от Вермонта Берни Сандерса. Этому кумиру американских левых с самого начала документ не нравился главным образом из-за того, что там прописана помощь Израилю, но не требование остановить операцию в секторе Газа. С 12 по 24 февраля Конгресс уйдет на каникулы, связанные с официальным праздником страны, Президентским днем. Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с "НГ" предположил, что вопрос об оказании масштабной помощи Украине теперь будет отнесен на послевыборный период. "До ноября страна, конечно, что-то от Америки получит – ну, пять, ну, десять миллиардов. Но это будут деньги, чтобы удержаться на плаву, не более. Включаются в дело предвыборные факторы. Американским политикам сейчас не до Украины. Ее отложат до того момента, когда выяснится, какими будут новая Палата представителей, Сенат и, наконец, кто будет новым президентом", – считает он. Если же администрация Байдена постарается отойти от своей позиции и все-таки разобьет пакет в 118 млрд долл. на несколько, то велика вероятность, что дальнейшее финансирование Украины республиканцы обставят рядом условий. "Они предложат установить четкие цели и задачи финансирования, потребуют отчета о том, как деньги, выделенные Киеву, расходовались ранее, и попытаются уменьшить сумму. Республиканцы поинтересуются, почему Израилю выделено так мало, а Украине так много. В общем, можно сказать, что законопроект похоронен", – полагает Васильев. По его мнению, это можно считать "заслугой" Трампа лишь с некоторой натяжкой. Сам плод компромисса двух партий оказался, как выразился Васильев, "слабым и дохлым".



Но как бы то ни было, провал законопроекта выглядит как видимый успех Трампа и его сторонников. И это – второй крупный их успех за неделю. Хорошие новости для Трампа пришли из Невады. Этот штат – следующий после Айовы и Нью-Гэмпшира, где проводятся внутрипартийные выборы кандидата в президенты от Республиканской партии. Трамп выиграл в Неваде еще до начала голосования. Традиционно в этом штате внутрипартийные выборы республиканцев проводятся путем кокусов – голосований на собраниях внутрипартийных активистов. Однако, памятуя о проблемах с подсчетом голосов, которые были в Неваде в 2020 году, местные власти решили заменить кокусы на праймериз, то есть обычные голосования с приходом всех желающих республиканцев на участки. Трамп с самого начала говорил, что таким образом органы власти штата, где доминируют демократы, пытались подыграть его сопернице экс-губернатору Южной Каролины Никки Хейли. Ведь большинство партийных активистов – за него. И местные республиканцы прислушались к Трампу. Они постановили, что должны проводиться кокусы, а результаты праймериз не будут учитываться. В итоге в штате объявлено о проведении и того, и другого. В прошедших в среду праймериз участвовала Хейли, но не участвовал Трамп, а в предстоящих в четверг кокусах будет участвовать Трамп, но не будет участвовать Хейли.



Экс-губернатор Южной Каролины надеялась достичь символического успеха, показать, что рядовые республиканцы – за нее. Не вышло. На странном голосовании без соперников (кроме Хейли в бюллетенях значился только Майкл Пенс, давно вышедший из борьбы, но не сумевший юридически оформить исключение своей фамилии) она проиграла кандидату "против всех". За Хейли проголосовало около 30%, за "против всех" – в два раза больше. Так двумя эффектными победами за неделю Трамп показал всей Америке, что для избирателей-республиканцев он безальтернативен, а его авторитет в партии непререкаем. Источник - НГ

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