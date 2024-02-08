Оползень в Алматы: есть погибшие

08:36 08.02.2024

В Медеуском районе Алматы на месте, где ночью 8 февраля 2024 года сошел оползень, найдены тела всех погибших – двоих взрослых и двоих детей, сообщает Zakon.kz.



На месте чрезвычайного происшествия в Медеуском районе Алматы нашли тело подростка. На месте схода грунта поисково-спасательные работы продолжаются, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям уточнили, что проводятся работы по расчистке частного жилого дома от грязевой массы и поиску людей.







"Задействовано 182 специалиста и 32 единицы техники. Силами ДЧС Алматы и Республиканского оперативно-спасательного отряда найдено тело юноши 2007 года, предварительно погибшего в результате повреждения здания по причине схода оплывины техногенного характера из-за переувлажнения грунта".



Также сказано, что работают бригады скорой медицинской помощи.



Кроме того, оказана экстренная психологическая помощь родственникам и соседям.



"Поисково-спасательные работы продолжаются. Просьба доверять только официальным данным".

Пресс-служба ДЧС Алматы



Ночью 8 февраля 2024 года в Медеуском районе Алматы в мкр. Тау-Самал сошел оползень. В ДЧС Алматы заявили, что предварительно это произошло из-за переувлажнения грунта техногенного характера. Объем оползня – 3200 кубических метров.



Жители близлежащих домов эвакуированы.



Прибывший на место глава города Досаев осмотрел поврежденные здания и провел оперативное выездное совещание.



Он отметил, что главным приоритетом являются поисково-спасательные работы.



В ДЧС подчеркнули, что работы усложнены близким расположением домов, невозможностью использования техники.



08 февраля 2024



Анастасия Московчук