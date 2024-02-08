Казахстанский НЭП. Токаев требует от ее правительства цифровых и проектных либеральных реформ, - Къ

10:34 08.02.2024 Президент страны требует от ее правительства цифровых и проектных либеральных реформ

В Астане вчера прошло расширенное заседание нового правительства с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева - помимо подведения итогов деятельности прошлого кабинета господин Токаев обозначил и "задачи на ближайшую перспективу". Глава Казахстана будет добиваться от экономического блока модернизации инфраструктуры и законодательства для ускорения развития Казахстана, до сих пор упиравшегося в стабильность сырьевых доходов, но этот период завершается. Задача удвоения ВВП страны к 2029 году - до $450 млрд - потребует существенной адаптации ее экономики к новым условиям за счет налоговой, бюджетной и инвестиционной реформ и проектного госуправления, во многом похожих на российские.



Задачу реализовать в Казахстане схожие с российскими реформы ради либерализации экономического режима новый глава правительства Олжас Бектенов получил от президента, администрацию которого ранее возглавлял



Задачу реализовать в Казахстане схожие с российскими реформы ради либерализации экономического режима новый глава правительства Олжас Бектенов получил от президента, администрацию которого ранее возглавлял



Хотя формально правительство Казахстана считается новым, помимо премьер-министра - им вместо Алихана Смаилова стал Олжас Бектенов - в составе кабинета сменились лишь четыре человека. Однако двое из них - руководители экономического блока: министрами нацэкономики и финансов назначены Нурлан Байбазаро и Мади Такиев. При этом ситуация в экономике страны в 2023 году была устойчивой: рост ВВП составил 5,1%, что ниже цели в 6–7%, но выше 3,1% в 2022 году, на 2024 год, по официальному прогнозу, рост ускорится до 5,3%. Инфляция снизилась в 2023 году более чем вдвое, до 9,8%, и в 2024 году ее планируется удержать в коридоре 6–8%. Капвложения росли на 13,7%, а прямые иностранные инвестиции (ПИИ) второй год бьют рекорды, составляя $26–28 млрд. Международные резервы составили $96 млрд, в том числе активы Национального фонда (аналог российского ФНБ) выросли на $4 млрд, до $60 млрд.



Фокусом же претензий президента Касым-Жомарта Токаева к предыдущему правительству страны стала низкая эффективность налоговой и бюджетной политики - задача ее повышения поставлена перед новым кабинетом.



В частности, претензии президента вызвало формальное исполнение плана по доходам 2023 года, которое Минфин во многом обеспечил за счет приостановки возмещения НДС компаниям на 600 млрд тенге ($1,3 млрд). "Бюджетные вопросы решены за счет изъятия оборотных средств у бизнеса",- прямо заявил он членам правительства.



Бюджет же, по мнению господина Токаева, не ориентирован на стимулирование экономической активности. Не оправдал его ожиданий и проект нового Налогового кодекса, который Министерство нацэкономики должно было разработать до конца 2023 года. "У бизнес-сообщества складывается мнение, что документ нацелен прежде всего на повышение налоговых ставок",- заявил глава Казахстана (речь идет в первую очередь о повышении НДС с 12% до 16%), по его же мнению, "в реформировании нуждается сам НДС, который в Казахстане приобрел другую сущность".



В целом же, по его убеждению, перед Казахстаном стоит "абсолютно актуальная задача качественного, динамичного развития национальной экономики", что "невозможно без внедрения новой системы налогообложения прибыли и имущества, стимулирования реинвестирования полученных доходов в развитие бизнеса, изменения налоговых спецрежимов", а новый Налоговый кодекс должен разрабатываться не только чиновниками, но и экономистами с участием бизнес-сообщества.



"Просто увеличивать налоги нельзя, нужно работать над совершенствованием системы их сбора, сокращением теневой экономики", настаивал господин Токаев, в том числе за счет цифровизации и использования искусственного интеллекта, и в целом "необходима кардинальная реформа в налоговых и бюджетных отношениях", которая станет "частью нового общественного договора между государством и бизнесом".



Прогресс подтолкнут цифрой и ИИ



Также правительству предписано активизировать работу над привлечением инвестиций в условиях затухания инвестцикла. Долгое время высокие притоки ПИИ в Казахстан обеспечивали инвестиции в добывающий сектор (прежде всего нефтяной, где эпоха крупных проектов завершается) и строительство Астаны (также де-факто законченное) - и стране необходимы новые драйверы роста. "В экономику не вкладывается достаточно средств, чтобы в последующие годы хотя бы поддерживать текущие темпы роста",- отметил Касым-Жомарт Токаев.



Важным условием для этого глава Казахстана назвал качественную подготовку Национального инфраструктурного плана - его версия, подготовленная правительством в 2023 году, вызвала жесткую критику господина Токаева.



"Собрать, как говорится, все "хотелки" - и потом жаловаться на то, что из бюджета не выделены средства,- это… расписка в своей некомпетентности",- заявил он. Теперь решать проблемы привлечения инвестиций должен будет инвестиционный штаб при персональной ответственности премьер-министра - его отчета в Астане ждут по итогам первого полугодия. Наращивать инвестактивность обязана будет и вся исполнительная вертикаль, от министров до глав местного самоуправления (акимов). Бизнесу же обещан "особый инвестрежим" при вложениях свыше $50 млн.



Как Олжас Бектенов возглавил кабинет министров Казахстана

Кроме того, от нового правительства ждут реформ госзакупок, ГЧП, строительного регулирования и "либерализации экономики" с отходом от масштабного госвмешательства в нее - от правительства совместно с Агентством по стратегическому планированию и развитию и Агентством по защите и развитию конкуренции глава государства ждет проекта специального указа об этом, посвященного развитию конкуренции, приватизации и реформе квазигосударственного сектора.



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Отметим, что и проблемы, с которыми сталкивается Казахстан как крупный сырьевой экспортер, и характер его реформ во многом схожи с повесткой, характерной для РФ времен "нефтяного благополучия", однако сохранит ли итоговая конструкция либеральную направленность - неизвестно.



Чего ждут от казахстанского НЭПа эксперты



Александр Константинов, Астана; Олег Сапожков

№23 от 08.02.2024, стр. 2 Источник - Газета "Коммерсантъ"

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