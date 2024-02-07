Химоружие массово применяется Украиной. США и англичанам плевать на запрет

10:37 08.02.2024 Александр Ростовцев

07.02.2024



Во время прошлогодних боев за освобождение Соледара и Артемовска украинские боевики начали угрожать российским военным применением химического оружия. Первой применившей боевую химию в СВО была отдельная тактическая группа аэроразведки "Птахи Мадяра", выпустившая накануне видеоролик, на котором ее главарь Роберт Мадяр хвастался подготовленными для сброса с беспилотников химическими зарядами.



Вскоре из Артемовска поступили первые факты химических атак против российских военных. Как стало известно, бандеровцы применили хлорциан – реагент, производная синильной кислоты (сильного яда), используемый в производстве лакокрасочных и других изделий бытовой химии. Впервые боевое применение этой дряни было зафиксировано на фронтах Первой Мировой войны.



Хлорциан относится к категории отравляющих веществ раздражающего действия, способного пробить угольную шихту противогаза. То есть, для эффективной защиты необходимо оснастить противогазы специальными фильтрами.



Далее факты химических атак ВСУ на наших военных посыпались, как из рога изобилия. С фронта приходили сообщения, впоследствии подтвердившиеся, о том, как всушники специально сажали вблизи линии российских окопов обработанные токсинами квадрокоптеры, трогать которые незащищенными руками было опасно для жизни.



В нарушение всех правил ведения войны, украинские террористы применяли химоружие против наших военных в замкнутых помещениях, где затруднена вентиляция, в точности повторяя поведение своих американских хозяев во время уличных боев в Мосуле. Там, где американцы не могли выбить иракских защитников с занимаемых позиций, они применяли полицейский газ, способный убить человека в закрытых помещениях.



Еще раньше были зарегистрированы попытки отравления российских военных через продукты питания. 19 августа 2022 года у группы российских военных было обнаружено отравление. Как установила аккредитованная ОЗХО химико-аналитическая лаборатория Министерства обороны РФ, анализ биомедицинских проб и продуктов питания показал наличие в них BZ (включен в Список 2 химических токсинов КЗХО) и EA 3176 – воздействующих на психику отравляющего веществ, синтезированных в Эджвудском арсенале – главной базе и исследовательском центре химических войск США.



Интересно, что информация о доставке американцами BZ, CZ и других отравляющих веществ в оккупированный укронацистами Краматорск прошла в СМИ.



Необходимо заметить, что синтезировать BZ на кухне, в школьной или любительской химической лаборатории не получится – для этого необходимы специальные знания в области боевой химии и хорошо оборудованные помещения.



Запрещенные ОВ боевики киевского режима применяют на фронте регулярно. Один из первых таких случаев был зафиксирован в Запорожской области, в районе населенного пункта Васильевка. ВСУ удалось отравить группу наших солдат, которым потребовалась госпитализация.



Применение ВСУ кустарных боеприпасов с хлорцианом против российских военных было зарегистрировано 8 февраля 2023 года, а 16 февраля 2023 года ВСУ было зафиксировано поражение наших военных неизвестным ОВ, вызвавшим сильную резь в глазах вплоть до слепоты, слезотечение, рвоту, тошноту, головную боль. Химический анализ проб биоматериала у военнослужащих показал отравление синильной кислотой (включена в Список 2 химических токсинов КЗХО).



7 и 21 апреля в районе поселка Первомайское (17 км северо-западнее Донецка) были зарегистрированы факты сброса с квадрокоптеров ВСУ химических гранат с маркировкой "Терен-6", произведенными киевским НПП "Эколог", содержащих ОВ раздражающего типа.



В начале июля 2023 года украинские боевики выложили видео, о том, как их беспилотник сбрасывает химические боеприпасы на двоих русских бойцов, один из которых пытался спасти раненого товарища, двигаясь по грудь в воде в мелком канале. Камера дрона во всех подробностях запечатлела, как у нашего бойца начались судороги, быстро перешедшие в тремор, после чего он утонул. Авторы ролика буквально смаковали смерть нашего воина, наложив на видеоряд украинскую песню…



15 июня 2023 года, в разгар "контрнаступа", ВСУ под Работино атаковали российских военных БПЛА-камикадзе, начиненным смесью раздражающих ОВ - хлорпикрином и хлорацетофеноном. 3 и 8 августа, опять же, под Работино, украинские боевики применили против российских военных боеприпасы с начинкой из хлорпикрина. Факт был установлен на основании анализа осколков боеприпасов в аккредитованной ОЗХО лаборатории Минобороны РФ.



1 февраля 2024 года военкор "Известий" Дмитрий Астрахань сообщил:



"В ходе зачистки недавно захваченных позиций на донецком направлении нашими войсками среди другого трофейного вооружения захвачены и газовые гранаты. Уже неоднократно были свидетельства о том, что украинские войска применяют в боевых действиях различные виды химических веществ и химического оружия".



Военкор сообщает, что газовые гранаты, захваченные нашими военными, были марки "Терен-6", которые используется украинскими специальными полицейскими подразделениями. Порошковая граната в пластиковом корпусе, может быть легко переделана на другие химические вещества. Например, на летальное ОВ.



Допрошенные пленные всушники сообщили, что обращению с подобными боеприпасами их научили химики. Они предупредили, что после броска гранаты следует "держаться подальше". В результате взрыва образуется токсичный дым, который может парализовать человека. Кроме того, боевикам было рекомендовано применять две-три гранаты на одно укрытие, чтобы российские военные не успели дать отпор.



Полученные факты дают основания для вывода, что киевский режим и его вооруженные формирования полностью игнорируют требования КЗХО в части применения ОВ в ходе боевых действий. Не говоря уже о живодерских советах травить российских бойцов в укрытиях. Как и то, что для производства ОВ задействована химическая промышленность Украины. Высока вероятность, что ВСУ снабжают химическим оружием США и Великобритания, до сих пор не уничтожившие свои арсеналы ОВ, несмотря на принятые обязательства. Источник - politnavigator.net

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