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Президентский курс. Смысл смены КазПравительства, - Д.Ашимбаев
10:38 08.02.2024

Президентский курс
Данияр Ашимбаев: Смена правительства и выступление президента - это по большому счету оперативная реакция президента на инициативы прежнего правительства, вызвавшие сильное отторжение в обществе и бизнесе

Данияр Ашимбаев, 7 февраля 24

Смена правительства и выступление президента - это по большому счету оперативная реакция президента на инициативы прежнего правительства, вызвавшие сильное отторжение в обществе и бизнесе.
Резкие действия Токаева показывают, что президент не захотел заслушивать позитивные самооценки и моментально снес фигуры, наиболее сильно критиковавшиеся в обществе или курирующие проблемные зоны.
Выступление президента на заседании правительство, честно говоря, произвела эффект дежавю.
Многое из того, что говорил Касым-Жомарт Токаев озвучивалось им и раньше, и причем не один раз. Причем - практически той же самой аудитории.
Президент для начала отметил, что "в прошлом году рост национальной экономики составил 5,1%" и "нам удалось сохранить позитивную динамику развития страны", а затем по пунктам прошелся по широкому спектру состояния дел в тех сферах, которые он неоднократно обозначал в своих посланиях и выступлениях.
Судя по всему, работа была проделана огромная - от идеологии экономической политики и аудита конкретных достижений до обратной связи с субъектами реформирования.
Итак. Президенту не нравятся практика бюджетной и налоговой политики, а также проекты Бюджетного и Налогового кодексов, организация и эффективность инвестиционного процесса, состояние бизнес-климата, практика и проект реформирования системы госзакупок, практика государственно-частного партнерства, регулирование строительной отрасли, процессы приватизации, эффективность государственных активов, промышленная политика, механизм использования пенсионных средств, работа сельского хозяйства, реформирование водного хозяйства, модернизация энергетики и коммунального хозяйства, дорожное строительство, порожденное социальной политикой иждивенчество, работа системы медстрахования, развитие медицинской инфраструктуры. В общем, "обозначил широкий спектр актуальных вопросов, но их, конечно же, гораздо больше".

Президент никого не стал хвалить, хотя в целом более или менее позитивно отозвался о ситуации в сферах науки, образования и цифровизации, и даже поставил задачу развития искусственного интеллекта и создания "высокопроизводительного суперкомпьютера".
Нужно отметить, что проблемные зоны и пути их разрешения были обозначены достаточно четко. Но, как уже говорилось, не в первый раз. Министры меняются или остаются, но остается вечный вопрос: понимают ли они поставленные президентом задачи и намерены ли их выполнять так, как он требует?

Токаев потребовал, чтобы "правительство и акимы должны кардинально обновить подходы к своей работе", отметил, что "требуются свежие идеи и системное долгосрочное видение развития экономики", заявил, что "предстоит существенно повысить эффективность и слаженность работы государственного аппарата", поручил "прекратить формализм, бюрократическую волокиту" и констатировал, что "необходимы кардинальные реформы в каждой сфере экономики".

Глава государства кстати уже давно перестал констатировать проблемы, а методично разжевывать что, где и кому нужно сделать, ибо аппарат упорно не хочет понимать намеки.
Токаев неоднократно ругал государственных экономистов за дефицит идей и чрезмерную пафосность в проектировании реформ, а в итоге сам стал заниматься вопросами экономической политики. Президент дал правительство много полномочий и освободил его от "мелочной опеки АП", но тут же напомнил, что контролирует все лично. Судя по всему, Касым-Жомарт Токаев хочет, чтобы государство и экономика были эффективными, причем достаточно серьезно. Уговаривать ему, кажется, надоело и система стала продвигать либерализацию в экономике и ужесточение дисциплины в управление ей (не зря же за последнее время один генерал стал акимом, другой - премьером).

***
Особо подчеркну тезис Токаева о том, что "необходимо запустить действенную систему мониторинга реализации проектов".
Это вопрос очень старый и проблемный.
Государственных органов, ответственных за ПРИВЛЕЧЕНИЕ инвестиций, у нас создавалось очень много, а вот структур и систем, которые бы МОНИТОРИЛИ эти самые проекты, почему-то никто создавать не хотел.

Источник - nomad.su
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