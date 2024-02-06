Могучий старец. Байден упорно общается с давно умершими коллегами

10:43 08.02.2024

Байден "пообщался" еще с одним покойным политическим лидером

Байден заявил о недавней беседе с покойным канцлером Германии Колем

Вашингтон, 8 февраля, 2024, Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден рассказал о беседе в 2021 году с канцлером ФРГ Гельмутом Колем, скончавшимся еще в 2017 году. Об этом 7 февраля сообщил пресс-пул Белого дома.



Байден заявил о недавней беседе с покойным канцлером Германии Колем

"Тогда Гельмут Коль из Германии посмотрел на меня и произнес: "Что бы вы сказали, господин президент, если бы взяли в руки лондонскую [газету] The Times и узнали, что тысяча людей выломала двери в британском парламенте и убила нескольких человек по пути внутрь, чтобы не допустить премьер-министра до исполнения обязанностей", - заявил американский лидер 4 февраля в ходе предвыборного мероприятия в Лас-Вегасе.



По информации пресс-пула, Байден вновь рассказал эту историю о встрече с покойным канцером ФРГ 7 февраля на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке.



Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля Байден рассказал о своей недавней встрече с бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном, ушедшим из жизни почти 30 лет назад - в 1996 году. По словам американского лидера, он встретился с покойным Миттераном во время саммита "Группы семи" в 2021 году.



Действующему президенту США исполнился 81 год, и он регулярно попадает в курьезные ситуации и допускает различные оговорки. Это стало предметом критики в его адрес со стороны представителей Республиканкой партии.



Российский сенатор Алексей Пушков 7 февраля высмеял пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, отказавшуюся комментировать слова Байдена о беседе с покойным Миттераном. По его словам, пресс-секретарь регулярно отказывается отвечать на вопросы журналистов о происходящих с президентом США курьезах.