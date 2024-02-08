Поля битвы 2024: главная угроза миру зреет внутри США. Прогноз развития ситуации, - Д.Минин

10:46 08.02.2024 08.02.2024 | ДМИТРИЙ МИНИН



Поля битвы 2024: главная угроза миру зреет внутри США

Прогноз развития ситуации в обеих Америках



Северная Америка



О происходящей в мире глубинной трансформации ярче всего свидетельствует, пожалуй, то, что эксперты, несмотря даже на идущие войны в разных регионах, главным источником угрозы для мировой стабильности называют не их, а внутреннюю ситуацию в США. Десятилетиями повсюду "сеявший ветер" Вашингтон готовится "пожинать бурю" в собственной стране. Оказалось, что, отравляя ядом деструкции других, он и сам пропитался его парами. Впору вспомнить старые истины о том, что внешняя политика является продолжением внутренней и наоборот.



Так, впервые за всю историю объединяющий в своих рядах ведущих американских экспертов Совет по международным отношениям (CFR) в своем ежегодном обзоре приоритетов заявил, что наибольшее беспокойство вызывает не внешняя угроза интересам США, а возможность внутреннего терроризма и актов политического насилия в самих Соединенных Штатах, особенно в связи с президентскими выборами 2024 года.



Прогноз CFR по силе конфликтов 2024 г. Наиболее горячая точка – США



Примечательно, что данный прогноз был сделан еще до, по сути, вооруженного противостояния между Техасом и федеральными властями по поводу охраны границы от наплыва мигрантов. Принципиально и то, что республиканского техасского губернатора Г. Эбботта поддержали еще 26 его коллег – однопартийцев из других штатов, а некоторые, как губернатор Оклахомы Кевин Ститт, выразили готовность отправить ему в поддержку подчиненные им собственные подразделения Национальной гвардии. Сама по себе последняя, призванная обеспечивать внутренний порядок и готовить военные резервы, на деле может явиться зародышем многочисленных местных армий. Нечто подобное уже было в разваленной Югославии. "Думаю, не будет преувеличением сказать, что столь прямой конфронтации между штатом и федеральным правительством мы не наблюдали со времен десегрегации", – подчеркнул Стив Владек, эксперт по конституционному праву из Техасского университета.



Беда Америки в том, что раскол в ней уже перешел границы споров по отдельным вопросам между верхушками поочередно сменяющих друг друга у власти демократической и республиканской партий. Непримиримость между их рядовыми членами тоже достигла красной черты. Расхождения во взглядах на устройство страны двух партий во всех областях начинают приобретать фундаментальный характер. Взаимные оскорбления и обвинения достигли беспрецедентного уровня. На глазах формируются контуры новой республиканской Конфедерации и демократического Федерального центра времен гражданской войны 1861 – 1865 гг.



Национальная гвардия Техаса патрулирует р. Рио-Гранде, январь 2024 года



Национальная гвардия Техаса патрулирует р. Рио-Гранде, январь 2024 года



Со своей стороны демократы ожидают вердикта Верховного суда США в отношении решений верховных судов Колорадо и Мэна не допускать до регистрации на выборах в них республиканского кандидата Д. Трампа на основании старинной статьи конституции о "подстрекательстве к бунту". Поскольку ожидается, что высшая инстанция, пока подконтрольная республиканцам, отменит решения данных штатов, то последние уже заявили, что будут придерживаться прежних позиций. По сути, как раз это и явится пресловутым бунтом, который наверняка лишь подстегнет дальнейшие шаги республиканцев по неповиновению администрации Байдена.



Почти три четверти граждан США считают, что их страна идет неверным путем



Почти три четверти граждан США считают, что их страна идет неверным путем



На день президентских выборов в США в ноябре 2024 года многие смотрят со страхом как на дату начала реальной гражданской войны. Президент Байден заявляет, что набирающая обороты в стране волна политического насилия – дело рук бывшего президента Дональда Трампа и его сторонников. Но аналитики считают всплеск угроз и нападений двухпартийным явлением. Пресса, например The Washington Times, пишет, что в США растет число преступлений на идеологической почве. Сегодня каждый четвертый американец считает насилие оправданным во имя "спасения" страны, рецепты которого разнятся вплоть до взаимоисключающих. Опросы показывают, что 33% республиканцев, 22% беспартийных и 13% демократов считают, что "патриотам" на предстоящих выборах, возможно, придется прибегнуть к насилию. При этом доля носителей подобных взглядов увеличилась во всех трех группах: в 2021 году насилие считали необходимым 28% республиканцев, 13% беспартийных и 7% демократов. Эксперты отмечают, что в 2024 году это уже не только республиканцы. "Многие демократы закатят истерику из-за одной мысли о победе Трампа, а некоторые готовы прибегнуть к насилию".



Аналитики из Китайского института международных исследований полагают, что политический антагонизм, социальные разногласия и расовая напряженность в США будут усиливаться, что будет напоминать "национальный развод" между красными (республиканскими) и синими (демократическими) штатами. "Следовательно, в будущем США станут источником хаоса для всего мира".



Ожидание выборов в Америке



Ожидание выборов в Америке



В Северной Америке напряженность может также возникнуть в связи с заявленными США односторонними и мало чем подкрепленными претензиями на миллион квадратных километров континентального шельфа, в том числе в зонах, которые своими считают Россия, Канада и Мексика. По всей видимости, основными целями данных заявлений является произведение благоприятного впечатления на собственное общественное мнение в предвыборный период, а также создание дополнительного фронта озабоченностей для России. Однако данный конфликт останется в дипломатической сфере и едва ли перейдет в острую фазу, прежде всего, из-за отсутствия у США ресурсов для реализации своей экспансионистской политики в арктической зоне.



Претензии США на новые зоны континентального шельфа



Претензии США на новые зоны континентального шельфа



Южная Америка



На Южноамериканском континенте наибольшие озабоченности в минувшем году с возможным переходом на 2024 год вызывал неожиданный референдум в Венесуэле по признанию ее национальной территорией значительной части соседней нефтеносной Гайаны. Высказывались, в частности, опасения, что Каракас попытается реализовать положительные для себя итоги проведенного референдума посредством военной силы, что могло бы привести к региональным столкновениям с вовлечением в них внешних факторов, прежде всего, США и Великобритании. Однако серьезных военных приготовлений с венесуэльской стороны замечено не было. Судя по всему, указанная акция носила в основном политико-дипломатический характер, призванный побудить США снять некоторые санкции с правительства Венесуэлы, а от Гайаны добиться более конструктивного подхода к распределению квот на шельфе.



Вместе с тем в случае общей дестабилизации положения в США в силу происходящих там процессов, не только у Венесуэлы, уже подготовившей необходимую юридическую базу, но и у многих других государств региона может появиться соблазн решить многие свои проблемы силовым путем.



Что задумал президент Венесуэлы Н. Мадуро?



Что задумал президент Венесуэлы Н. Мадуро?



Сохранится взрывоопасная ситуация в Эквадоре, Гватемале и на Гаити, вызванная разгулом преступности, вплоть до общегосударственного уровня, но без угрозы возникновения конфликтов с соседними странами.



Новым крупным "больным человеком" региона в 2024 году может явиться Аргентина, не очень обдуманно избравшая своим президентом очередного "карнавального" политика Милеи по типу В. Зеленского. Не случайно последний был чуть ли не главным иностранным гостем на инаугурации вновь избранного аргентинского лидера. Парадокс ситуации тем сильнее, что по многим параметрам Буэнос-Айрес является не столько партнером Киева, сколько его серьезным конкурентом. Аргентина, например, с ее плодородными пампасами остается важным игроком на мировом продовольственном рынке, где Украина, демпингуя своей сельскохозяйственной продукцией, систематически сбивает цены. Но еще важнее то, что задуманные Милеи крупномасштабные и довольно хаотичные либертарианские реформы невозможны без многомиллиардных вливаний извне, на которые уповает и Зеленский. Кто из новых "сердечных братьев" окажется милее МВФ и Всемирному банку, сказать трудно. Скорее всего, ни тот ни другой. Инфляция при Милеи, который сильно надеялся на обильную помощь из США, но вряд ли дождется, уже выросла вдвое, грядет всеобщая национальная забастовка. Разочарование на улицах полное. Аргентина погружается в пучину острого кризиса, который неминуемо обернется и политическим насилием. Сложилась уже многократно подтвержденная примета: куда приезжает Зеленский, там начинаются проблемы.



Зеленский вручает на инаугурации Милея религиозную иудейскую менору. Только причем здесь Украина и Аргентина? Передача эстафеты от Газы Буэнос-Айресу?



Зеленский вручает на инаугурации Милея религиозную иудейскую менору. Только причем здесь Украина и Аргентина? Передача эстафеты от Газы Буэнос-Айресу?



В целом положение в обеих Америках в 2024 году, равно как и в мире, во многом будет зависеть от развития внутренней ситуации в США. Облегчит ли их погружение в собственные заботы общую напряженность, большой вопрос. Вашингтон уже не раз демонстрировал склонность к решению внутренних проблем за счет отвлечения внимания на внешние фронты. Подобная опасность велика и сейчас. Источник - fondsk.ru

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