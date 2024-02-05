Почему не следует ждать "техасскую народную республику", - В.Рюмшин

10:56 08.02.2024

Как Байден и Техас границу делили

Почему не следует ждать "техасскую народную республику"



Виталий Рюмшин

журналист, политический обозреватель

05 февраля 2024



Техасский кризис - это, пожалуй, главная тема последних недель. Власти Техаса несколько лет конфликтуют с Джо Байденом из-за мигрантов. В середине января спор вышел на совершенно новый уровень: техасские силовики взяли под контроль границу с Мексикой и перестали пускать туда федеральных агентов.



Постановления Верховного суда США и ультиматумы правительства с требованием вернуть границу не дали результата. Техас отказался подчиняться и предупредил, что готов дать силовой отпор федеральному центру. К тому же конфликт, подобно воронке, начал затягивать в себя все больше игроков. И создал впечатление, что на наших глазах происходит нечто грандиозное.



Американцы, почуяв запах новой гражданской войны, стали нервно делиться видео необычных передвижений военной техники и авиации. В наших соцсетях тоже все оживились, правда, в основном шутили про "зеленых человечков", "техасскую народную республику" и "Техас наш". Оно понятно: тема развала США давно вошла в пантеон отечественных мемов, а тут появился лишний повод поделиться свежими остротами.



Но если кто-то уже успел обрадоваться, спешу разочаровать: "техасской народной республики" не будет, по крайней мере в ближайшем будущем. Споры между штатами и федеральным центром ведутся в американских судах регулярно. Случаи, когда штаты отказывались исполнять решение Верховного суда, тоже есть. Бывало и так, что конфликты заканчивались усмирением непокорных губернаторов с помощью федеральных войск. Но даже тогда гражданской войны не происходило.



Конечно, Техас отличается от других. Он - единственный штат в США, который вошел в их состав, будучи независимой страной.



Техасцы по-прежнему ощущают себя "государством в государстве", а некоторые вообще убеждены, что имеют право выйти из состава США (спойлер: это неправда). Но этот факт не оказывает радикального влияния на нынешнюю ситуацию - разве что добавляет ей колорита.



Впрочем, стоит признать и то, что конфликт Техаса и Байдена - это не совсем стандартная история. В ней есть черты острого конституционного кризиса.



В США миграция - это зона ответственности федерального центра. Техас же стал выходить за рамки своих полномочий: самовольно взял под контроль часть границы, а незадолго до этого принял закон, позволяющий местным властям самостоятельно депортировать нелегалов. Более того, Техас нарушил субординацию, когда отказался подчиняться указам правительства и Верховного суда.



Губернатор Техаса Грег Эббот пытается представить миграционный кризис как "вторжение", которое по конституции дает штату право на самозащиту. Выглядит натянуто, но многие с ним согласны. В конфликте с Белым домом Техас поддержали 25 из 50 штатов. 10 штатов даже пообещали послать на южную границу нацгвардию, чтобы помочь техасским силовикам.



Симпатии американцев, кажется, тоже на стороне Техаса. Опрос социологической компании Rasmussen Reports от 29 января показал, что его действия на границе поддерживают почти 70% американцев. Против только 27%.



Словом, Белый дом попал в сложное положение. С юридической точки зрения ситуация требует, чтобы президент подтвердил власть федерального центра твердой рукой. Но политические условия не располагают к этому: нельзя просто взять и навязать свою волю, когда половина штатов бросает тебе вызов, а избиратели чувствуют за ними правоту. Здесь пахнет большими рисками, на которые осторожный Байден вряд ли пойдет.



Скорее всего, противостояние продолжится в судах. Благо, Вашингтон подал против Техаса достаточно исков. Но и здесь есть риск: разбирательства могут быть долгими и мучительными, и все это время управы на Техас фактически не будет. Получается не очень хорошая картинка.



Альтернатива, впрочем, тоже не очень привлекательна. Если Вашингтон спустит Техасу с рук его непослушание и примет аргумент о "вторжении", то получится, что штаты могут легально вмешиваться в федеральную политику. Это будет серьезный шаг в сторону децентрализации власти в США. Предпосылки для разворота были и раньше, но после Техаса отдельные попытки штатов перетянуть одеяло полномочий на себя могут превратиться в устойчивый тренд.



Впрочем, чем бы все ни закончилось, электоральные проблемы Байдену обеспечены. Ни у кого не осталось сомнений, что в кризисе виноват именно он. В 2021 году Байден значительно смягчил иммиграционную политику. Затем, когда потоки нелегалов на южной границе били рекорды, Белый дом долго игнорировал проблему или пытался решить ее полумерами.



Между тем до президентских выборов в США осталось меньше года. И противники Байдена не упустят возможности воспользоваться "техасской картой". Они в принципе уже качают лодку: не случайно против Байдена выступили те штаты, где правит Республиканская партия. К тому же республиканцы-конгрессмены буквально выкручивают президенту руки, отказываясь финансировать Украину без максимального ужесточения миграционных законов. Вот только хватит ли этого, чтобы свалить Байдена? Скоро увидим.