Миллиардер из списка Forbes Анисимов отказался от российского гражданства. Крысы-дзюдоисты бегут...

10:59 08.02.2024

Экс-владелец девелоперской компании Coalco International, миллиардер Василий Анисимов отказался от российского гражданства, сообщает Forbes со ссылкой на предоставленные бизнесменом документы.



Отмечается, что господин Анисимов официально вышел из гражданства РФ в сентябре 2022 года. После отказа от гражданства миллиардер въезжает в Россию исключительно по бизнес-визе и утверждает, что никаких активов в стране у него не осталось. Бизнес-виза, по информации Forbes, оформляется Василию Анисимову от компании ООО "Большое Домодедово", которую он, как и Coalco International, передал менеджерам.



В декабре 2022 года Василий Анисимов получил гражданство Хорватии. Об этом было указано в уведомлении, которое миллиардер подал в Регистрационную палату Великобритании. Кроме того, у миллиардера есть также гражданство Доминиканской республики, которое он получил еще в 1990-е годы.



С марта 2010 года по сентябрь 2022 года миллиардер занимал пост президента Федерации дзюдо РФ, его преемником стал Сергей Соловейчик. Господин Анисимов объяснил свой уход с поста семейными обстоятельствами.



Forbes оценивает состояние Василия Анисимова в $1,6 млрд. У него есть бизнес-активы в Хорватии, ОАЭ, Казахстане и Африке.



Александр Кислов