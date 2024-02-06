Чешские "вампиры" снова атаковали Белгород. А Чехия... резко увеличила закупки российского газа

11:28 08.02.2024 Алексей Иванов



Укронацисты предприняли новую попытку ударить по Белгороду.



Били из РСЗО RM-70 Vampire, которые подарили чехи.



"Около 16.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО были уничтожены семь реактивных снарядов над территорией Белгородской области", - сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.



"По предварительным данным, есть двое пострадавших. У одного мужчины баротравма, необходимая медицинская помощь ему оказана на месте, от госпитализации он отказался. Второго раненого бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода - у него осколочное ранение головы и контузия, вся необходимая медицинская помощь оказывается. В городе Белгороде в двух многоквартирных домах выбиты окна в квартирах, порядка 15 автомобилей повреждены осколками. Также есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий. В Белгородском районе различные повреждения выявлены в 2 частных домовладениях и на территории одного предприятия", - уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков.



В районе Крейда на востоке Белгорода ранен водитель фуры. Как отмечает SHOT, "снаряд упал прямо под кабину". Мужчина чудом выжил. Сейчас он в больнице.



Журналист Сергей Мардан: "Хохол, конечно, не мог не отметить 40 дней с момента террористической атаки на Белгород 30 декабря 23 года. Киевские трупоеды крайне серьезно подходят к разным датам. Считая, что их селюковскую любовь к нумерологии разделяют все вокруг. Именно поэтому они всегда ждут Армагеддон на день рождения Путина. С их стороны ударить по Белгороду ровно в тот день, когда родственники погибших поминают своих близких, вполне естественно и логично. […] В Праге могут объявлять национальный праздник, засосать в себя литров пять пива и закусить своими вонючими кнедликами - руками хохлов они ранили водителя фуры, посекли осколками автомобили и выбили окна в многоквартирных домах. Чехия живет не зря. Жаль, что прекраснодушные и наивные (как теперь кажется) товарищи из Политбюро не добили гадину в 1968 году".



Позже опубликована информация о мальчике, который шел по улице Щорса, испугался взрывов, побежал в укрытие через дорогу, и в этот момент 11-летнего пацана сбила Toyota Camry.



А затем - вторая атака с помощью РСЗО RM-70 Vampire чешского производства.



Минобороны РФ: "Около 19.50 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО пять реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области". Губернатор Гладков: "По предварительным данным, пострадавших нет. […] В настоящий момент на территории Белгорода в 42 квартирах пяти многоквартирных домов выбиты окна, также выбиты окна и посечены фасады в двух частных домовладениях и повреждена хозпостройка в третьем частном домовладении. Есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий. Также повреждены 24 автомобиля. В Белгородском районе аналогичные повреждения есть в шести частных домовладениях и на территории одного предприятия, также повреждено восемь автомобилей. На месте продолжают работу оперативные службы".



ТГ-канал "Zаписки Vетерана": "Пуски по Белгороду производились из Волчанского района. Наша ПВО этот бой выиграла. Все цели были сбиты. Атака на Белгород отражена". ТГ-канал "Мамкины новости": "Не добрый вечер. Вот такое сейчас происходит в нашем родном Белгороде. Бабахает - только в путь. Бьют опять чешскими вампирами. Помните, как раньше ездили на экскурсии в Прагу и какие там были приветливые люди со смешным языком, где все слова были наоборот? Вот так они нам отплатили. Что самое обидное - Ветеран пишет, что бьют из Волчанского района. То есть бьют опять оттуда, откуда били и все прошлые разы. Спасибо за столь прекрасную и главное успешную "тактическую перегруппировку" из Харьковской области". ТГ-канал "Старше Эдды": "В сороковины варварского обстрела Белгорода, русского города-героя, противник вновь отработал из РСЗО. Город-герой не будет ныть, он ответит, точнее, ответит армия. Скоро, как всегда, у хохла будет весело, впрочем, они и сами это понимают, особенно в Харькове".



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Сегодня выяснилось, что Чешская Республика резко увеличила объемы закупок российского газа.



"Газ из России продолжает поступать в Чехию и даже составляет большую часть поставок. В январе этого года доля российского газа составила около 62% от общего объема импорта, об этом свидетельствуют данные компании Net4Gas (оператор внутренних газопроводов страны - Прим.)", - сообщил новостной портал Novinky.cz.



В первые 10 месяцев 2023-го доля газа из РФ не поднималась выше 2% от общего объема импорта, а власти лимитрофа докладывали о "преодолении зависимости от российского газа". Ситуация резко изменилась с ноября. По сведениям Novinky.cz, именно тогда возобновились масштабные поставки газа из России в Чехию (через Словакию); эту информацию подтверждает Чешское статистическое управление. Издание приводит слова экономиста UniCredit Bank Иржи Поура: "Шок пришел вместе с данными за ноябрь и декабрь прошлого года, когда доля российского газа в общем объеме импорта резко возросла - до 26% и 58% соответственно".



ТГ-канал "Оплот": "Чехия резко увеличила объемы закупок российского газа и за счет этого усиливает свой ВПК для передачи оружия Украине, которым убивают наших граждан. Жителей Белгородской области как раз обстреливают из чешских РСЗО "Вампир". Выходит, что они у нас покупают газ для того, чтобы нас убивать. Идеальная схема для них. Полна цинизма. А для нас? Нам все равно с кем торговать?" Источник - Завтра

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