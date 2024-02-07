Ильхам Алиев по предварительным результатам набрал 92,1% голосов, - данные ЦИК

12:11 08.02.2024

Победа в Карабахе считается самым важным достижением в карьере Ильхама Алиева



Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мезахир Пенахов объявил, что действующий президент Ильхам Алиев победил на президентских выборах, по предварительным результатам набрав 92,1 процента голосов.



Пенахов организовал пресс-конференцию, посвященную прошедшим в стране президентским выборам.



По словам председателя ЦИК, в выборах приняли участие 4 миллиона 971 тысяча избирателей, а уровень явки составил 76,73 процента.



Пенахов сообщил, что процент вскрытых урн составил 54,47 процента и Ильхам Алиев получил 92,1 процента голосов.



По его словам, за Алиевым следует независимый кандидат Захид Орудж с 2,2 процентами голосов. Председатель партии "Великого созидания" Фазиль Мустафа получил 1,99 процента, председатель партии "Всеазербайджанский народный фронт" Кудрет Гасангулиев - 1,78 процента, председатель партии "Народный фронт" Рази Нуруллаев - 0,79 процента, председатель партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев - 0,66 процента, а независимый кандидат Фуад Алиев - 0,48 процента.



7 февраля азербайджанцы пришли на избирательные участки, чтобы выбрать нового президента, который будет править страной в течение 7 лет.



- Победоносный лидер победоносного народа



Ильхам Алиев, занял пост президента в результате победы на выборах, состоявшихся в 2003 году после смерти Гейдара Алиева. После 21 года правления он победил на последних выборах под лозунгом "победоносный лидер победоносного народа".



Алиев на протяжении всего своего правления продолжал политику Гейдара Алиева, выполнил волю своего отца и увенчал свое правление победой, освободив Карабах и прилегающие области, которые долгие годы находились под оккупацией Армении.



Многолетняя дипломатическая борьба Ильхама Алиева, его реформы в армии и эпическая борьба азербайджанских воинов принесли победу во 2-й Карабахской войне. С победой в Карабахе укрепилась региональная и глобальная роль Азербайджана, в регионе появились новые геополитические реалии и возможности.



Победа в Карабахе считается самым важным достижением в карьере Ильхама Алиева.



- Президентские выборы в Азербайджане



В 19:00 на всей территории Азербайджана завершилось голосование на внеочередных президентских выборах.



Голосование проводилось на 6537 избирательных участках по 125 избирательным округам. Из них 6319 участков являются постоянными, 218 – созданные в посольствах, консульствах и постоянных представительствах Азербайджана в зарубежных странах, в воинских частях, исправительно-трудовых и санаторно-лечебных учреждениях, на судах, плавающих под флагом Азербайджана на Каспийском море и мировых водах.



По данным Информационного центра Центральной избирательной комиссии на 17:00, в голосовании приняли участие 4 миллиона 590 тысяч 75 избирателей. Это составляет 70,85 процента зарегистрированных на президентских выборах избирателей. Предварительные данные по явке избирателей будут объявлены позже.



Процесс голосования транслировался в прямом эфире на официальном сайте ЦИК посредством веб-камер, установленных на 1000 избирательных участков.



За избирательным процессом наблюдали 790 международных наблюдателей, представляющих 72 международные организации и 89 стран. Выборы освещают 216 представителей 109 международных медиаструктур.



Избирательные участки открылись также в районах, освобожденных Азербайджаном от армянской оккупации. Таким образом, впервые за 30 лет президентские выборы прошли на всей территории Азербайджана.



На выборах в городе Шуша, "жемчужине" Карабаха, в Ханкенди, который когда-то использовался в качестве "столицы" сепаратистской армянской администрацией, в Ходжалы, Ходжавенде, Агдере, Агдаме, Джебраиле, Физули, Зангилане, Губадлы, Лачине и Кельбаджаре приняли участие более 22 тысяч избирателей.



В последний раз президентские выборы в Азербайджане, которые проводятся каждые 7 лет, состоялись 11 апреля 2018 года. Указом, подписанным Алиевым, президентские выборы были перенесены на более ранний срок.



Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи проголосовали на избирательном участке № 14 избирательного округа № 122 в городе Ханкенди.