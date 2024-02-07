Авдеевский котел: Время у ВСУ истекает, в русский плен могут попасть 10 тысяч бандеровцев

15:05 08.02.2024

Появляется все больше сведений, что единственная дорога снабжения укровермахта перерезана



Александр Ситников



Польский военный аналитик, экс-оператор отряда специального назначения GROM с позывным "Наваль" раскрыл щирым украинцам жуткую правду о ходе специальной военной операции. В интервью изданию Glos24 он заявил, что армия России слишком сильна, чтобы ВСУ могли когда-либо вернуть утраченные территории.



На такие печальные для майданутой публики размышления, судя по всему, сподвигла "Наваля" ситуация в Авдеевке, битва за которую названа на Западе главным сражением 2024 года. В любом случае, от ее исхода будет зависеть многое в краткосрочной и среднесрочной перспективе.



А в "фортецi" захисникам незалежностi стало совсем плохо, несмотря на ввод в боевые действия лучших пiдроздiлiв.



Российская армия продолжила наступление через городскую часть города, достигнув железной дороги и вытеснив ВСУ с моста к югу от коксохимического завода. Сейчас ЛБС в районе железнодорожного моста покрыта "туманом войны".



Пошла информация, что русские штурмовики уже контролируют этот участок. "На вечер сообщают, что наши войска продвинулись к железнодорожному мосту в Авдеевке и выбили противника оттуда", - говорится в телеграм-канале Colonelcassad. По другим данным, на утро 7 февраля говорить о захвате моста еще рано, поскольку бои за него и в дачных районах продолжаются.



Главные "аналитики" русско-бандеровского конфликта - британский IISS и американский ISW признают, со ссылкой на кадры с геолокацией: "Российские войска продвинулись на северо-западе Авдеевки вдоль улиц Сапронова и Леси Украинки". Именно поэтому "положение украинских сил в Авдеевке является нестабильным, поскольку остается только одна линия снабжения города, которая находится под непосредственным огневым контролем российской артиллерии".



Информация о прорыве ВС РФ со стороны Авдеевского карьера, известного еще, как "Голубые озера", в районе Железнодорожного переулка, а далее через улицы Сапронова и Донецкую (о чем писала "Свободная Пресса"), подтверждается сообщениями российской "телеги".



"Если смотреть в целом, то этот неожиданный маневр российских войск практически перерезал Авдеевку в самом узком месте - от Железнодорожного моста до главной транспортной артерии Авдеевки, по которой идет снабжение огромной группировки, засевшей на южном фасе (со стороны Ясиноватой), - пишет военкор Марат Хайруллин. - По оценкам фронта, здесь засела 10-тысячная группировка врага. Сейчас она уже оказалась в котле. В том числе важнейший укрепрайон врага, главный в этой части города - 9-й квартал или позиция Цитадель".



Скорее всего, это произошло из-за желания украинского командования выбить наших бойцов из "Царской охоты". Противник стянул сюда почти все силы, прежде всего бригаду быстрого реагирования - 47-ю ОМБр "Магура".



Ее боевики, по данным американского Института изучения войны (ISW), увязли в уличных боях и даже захватили пару домов, что было распиарено в неньке как грандиозный успех. На самом деле, элитные пiдроздiли попали в ловушку, чем и воспользовались русские штурмовики, прорвавшиеся к мосту. Порядка 200 "магуровцев" изменили свой статус на "двухсотый", плюс несколько американских "Брэдли" сгорели дотла.



Добавим, что укровермахт делал на северной окраине Авдеевки ставку на беспилотники, преимущественно fpv-типа, но случился дронопад, вероятно, из-за работы нашей РЭБ. Тамошние говоруны начали во всем винить плохую погоду, поскольку Зеленский с пафосом объявил о создании целого рода войск - беспилотных систем.



Очевидно, до врага стал доходить весь ужас сложившейся ситуации. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что "ВСУ покинули большой укрепрайон под Донецком. Из-за больших потерь и трудностей снабжения противник был вынужден отступить. Точный участок не уточняется".



Не исключено, что речь идет об укрепрайоне "Чебурашка", который после захвата нашими штурмовиками высоты (отметки 218 м) оказался как на ладони. Оставаться в нем равносильно самоубийству. А вот боевикам Зеленского, которые засели в западной части опорника "ПВО", поплохело дальше некуда. Им уже не выбраться за ДКАД, которая контролируется передовыми отрядами ВС РФ.



Таким образом, время принятия решения бандеровским Генштабом/Банковой о выводе ВСУ из Авдеевки истекает. Можно даже не сомневаться, если динамика продвижения армии России сохранится, все увидят огромное количество украинских пленных, что нанесет сильный удар по моральному духу захисников незалежностi.



А тем временем одуревший от тяжелого стресса гауляйтер Авдеевки Барабаш рассказывает в зомбоящик, что "орков в городе нет", дескать, "украинские войска вступают в столкновения с небольшими российскими ДРГ". При этом в эфире Зе-телемарафона он сказал: "Ситуация очень сложная, очень напряженная. Если мы несколько недель назад говорили, что сложно, но контролируемо, то сейчас очень сложно, и даже можно сказать, что где-то местами критическая ситуация… это не значит, что все пропало, что все совсем плохо".



"Уберите этого психа, - разозлились выжившие в „мясорубке" боевики 110-й ОМБр. - Если это были бы ДРГ, то до ж/д моста они не установили бы контроль сразу нескольких улиц".