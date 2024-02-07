Железной дороге через Афганистан нашли инвестора

16:48 08.02.2024

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ЧЕРЕЗ АФГАНИСТАН НАШЛИ ИНВЕСТОРА

Катар составил кампанию Узбекистану, Афганистану и Пакистану в обсуждении проекта Трансафганской железной дороги, извещает узбекское Министерство транспорта.



Речь шла о финансировании грандиозного начинания.



Напомним, в феврале 2021 года власти Узбекистана, Афганистана и Пакистана уже подписали дорожную карту по строительству железной дороги "Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар". А прошлом октябре проявил интерес и Катар.



Трансафганская железная дорога имеет стратегическое значение для региона, в частности, она выведет узбекские грузы к морю.