 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Афганистан   | 
Железной дороге через Афганистан нашли инвестора
16:48 08.02.2024

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ЧЕРЕЗ АФГАНИСТАН НАШЛИ ИНВЕСТОРА
Катар составил кампанию Узбекистану, Афганистану и Пакистану в обсуждении проекта Трансафганской железной дороги, извещает узбекское Министерство транспорта.

Речь шла о финансировании грандиозного начинания.

Напомним, в феврале 2021 года власти Узбекистана, Афганистана и Пакистана уже подписали дорожную карту по строительству железной дороги "Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар". А прошлом октябре проявил интерес и Катар.

Трансафганская железная дорога имеет стратегическое значение для региона, в частности, она выведет узбекские грузы к морю.

Источник - vesti.uz
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