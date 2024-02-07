"Красная дорожка" для Запада. Опасные игры элит ЦентрАзии,- С.Кожемякин

16:51 08.02.2024 "Красная дорожка" для Запада. Опасные игры элит ЦентрАзии



Казахстан готов отдать стратегические объекты инфраструктуры европейским компаниям. Среди них более двух десятков аэропортов и морские порты на Каспийском море. Для Запада, который стремится поставить регион под свой контроль, лучше подарка представить сложно.



"Правда" уже неоднократно писала, что правящие классы центральноазиатских республик пытаются извлечь выгоду из противостояния "великих держав". Возросшее внимание к региону как перекрестку торговых путей и источнику стратегического сырья, включая уран и редкоземельные металлы, используется ими для довольно циничного торга. США, Европейский союз, Китай, Россия - местные элиты всем демонстрируют показное радушие, призывая наращивать вложения в экономику.



Не затрагивая морально-этические стороны подобного поведения и его перспективы с точки зрения долгосрочных интересов постсоветских стран, обратим внимание на один аспект. Эта многовекторная, а если выразиться откровеннее - всеядная дипломатия имеет смысл тогда, когда сохраняется известный баланс между внешними партнерами. Оставаясь "друзьями для всех", власти не должны допускать усиления того или иного "вектора", что может быть истолковано другими игроками как враждебные шаги. Вплоть до настоящего времени так оно, в общем, и было. Сделав очередные реверансы в сторону Запада, руководители тут же мчались в Москву или Пекин, где клялись в "вечной дружбе".



С некоторых пор, однако, это равновесие дает сбой. Видимо, получив какие-то посулы или, наоборот, услышав угрозы, власти некоторых республик начинают ориентироваться на Запад. Это видно по недавним контактам Казахстана и ЕС. Приняв участие в транспортном инвестиционном форуме Global Gateway ("Глобальные ворота") в Брюсселе, делегация центральноазиатской страны проявила невиданную щедрость. Министр транспорта Марат Карабаев заявил о готовности Астаны передать 22 аэропорта "в частный сектор под управление европейских инвесторов". Благодаря этому, добавил чиновник, Казахстан сможет стать транзитным хабом между Европой и Азией.



На этом Карабаев не остановился. Там же в Брюсселе во время встречи с еврокомиссаром по транспорту Адиной Вэлян он предложил передать каспийские порты Актау и Курык в доверительное управление западным компаниям с возможностью последующего выкупа в рамках приватизации.



Провокационные заявления не были самодеятельностью министра. Еще в прошлом году правительство заявляло о намерении передать в частные руки портовую инфраструктуру, не скрывая, что было бы радо видеть в числе покупателей иностранный бизнес. А искать инвесторов, как признавались чиновники, им помогает Европейский банк реконструкции и развития - важный участник распространения западного влияния на постсоветском пространстве. То же самое касается аэропортов. В декабре прошлого года все тот же Карабаев назвал воздушные гавани Караганды, Актобе, Кызыл-Орды и Туркестана первыми претендентами на приватизацию. При этом инвесторы, уточнял он, получат самые широкие полномочия, включая возможность модернизировать и расширять терминалы и взлетно-посадочные полосы, строить заправочные комплексы и т.д.



Не исключено, что власти Казахстана пойдут еще дальше, передавая зарубежному бизнесу другие стратегические активы. Министерство национальной экономики недавно заявило о намерении довести до конца комплексный план приватизации на 2021-2025 годы. В него включены 658 объектов, среди которых такие крупнейшие компании, как Казахстанские железные дороги, нефтегазовые компании "КазМунайГаз" и "Казахгаз", авиакомпания "Эйр Астана", крупнейший энергетический холдинг "Самрук-Энерго".



То, какой ущерб приватизация стратегических отраслей может принести национальным интересам Казахстана, позволяют понять прежние подобные сделки. Не так давно достоянием общественности стали грубейшие нарушения при продаже 80 железнодорожных топливных баз. В махинации были вовлечены чиновники и близкие к власти олигархи, а транспортной сфере и государству был нанесен громадный урон.



Но дело, конечно, не только и не столько в финансах. Передача иностранцам таких столь важных объектов, как порты и аэропорты, имеет ярко выраженный политический подтекст. И к "теориям заговора" этот вывод не имеет никакого отношения. Сразу после начала специальной военной операции на Украине Запад сделал ставку на развитие транспортных маршрутов в обход России. Самым важным из них является так называемый Транскаспийский коридор. На первом этапе он должен стать альтернативой Каспийскому трубопроводному консорциуму, благодаря которому нефть из Казахстана поступает на российские черноморские терминалы, а затем транспортируется в Европу. Определенные успехи на этом пути есть. Только за 2023 год Астана практически удвоила объемы нефти и газового конденсата, поставляемые в обход России, - с 1,91 до 3,73 миллиона тонн. Из них более 1 миллиона были транспортированы по Транскаспийскому коридору. Как заявили в начале февраля в правительстве, уже в 2025 году это количество должно вырасти до 3 миллионов тонн.



В дальнейшем маршрут предполагается использовать не только для отправки казахстанских углеводородов, но и в целом для торговли Запада с Центральной Азией и Китаем. На упомянутом форуме в Брюсселе Европейский инвестиционный банк объявил о намерении вложить 1,5 миллиарда евро в "укрепление транспортной взаимосвязи между Европой и Центральной Азией". Там же прозвучала информация о том, что в ближайшие годы ЕС потратит 10 миллиардов евро на развитие Транскаспийского коридора.



На негативные последствия этих шагов в Астане предпочитают закрывать глаза, с готовностью подыгрывая Западу в его интригах. Во время недавнего визита в республику вице-президента Европейской комиссии Маргаритиса Схинаса стороны заявили о беспрецедентном уровне развития торгово-экономических связей. Товарооборот Казахстана и ЕС за январь - ноябрь прошлого года составил почти 38 миллиардов долларов, европейские инвестиции бьют многолетние рекорды. "Сегодня в Казахстане работают почти 6 тысяч совместных предприятий, 130 из которых присоединились только за последний год. Эти показатели подчеркивают устойчивость и привлекательность нашей экономики для европейских партнеров. Призываем инвестиционное сообщество Европы расширить участие в совместных проектах", - заявили в Астане, в числе приоритетных направлений назвав совместное развитие Транскаспийского маршрута. Как было отмечено, в среднесрочной перспективе грузопоток по нему может возрасти до 10 миллионов тонн в год.



Тема транспортного коридора стала ключевой на переговорах руководителей республики с коллегами из европейских стран. На состоявшемся в январе инвестиционном форуме "Казахстан - Италия" президент Касым-Жомарт Токаев пригласил инвесторов "принять активное участие в развитии наших портов, совместном производстве транспортных судов и создании логистических центров". Говоря о Транскаспийском коридоре, глава государства заявил о планах связать его с Трансъевропейской транспортной сетью ЕС и стратегией "Глобальные ворота". "Также поддерживаем инициативу "большой семерки" по партнерству в области глобальной инфраструктуры и инвестиций", - прибавил Токаев.



В свою очередь министр транспорта Карабаев совершил визит в Румынию, призвав Бухарест включиться в развитие маршрута. "Мы готовы и дальше укреплять сотрудничество для взаимного увеличения объемов транзитных грузопотоков и обмена передовым опытом в области мультимодальных перевозок и логистических процессов. Учитывая, что Казахстан и Румыния являются участниками соглашения по развитию международного транспортного коридора, мы заинтересованы в развитии сотрудничества", - заявил чиновник. Рано или поздно республика поймет, какого троянского коня она пустила на свои просторы. Но отрицательные последствия к этому моменту могут приобрести характер катастрофы.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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