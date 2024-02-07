В Казахстане продолжают арестовывать "кантарских мятежников" из ОПГ "Армана Дикого"

17:11 08.02.2024

В Казахстане полиция задержала участников январских беспорядков из ОПГ "Армана Дикого"



Двух участников январских беспорядков 2022 года из ОПГ "Дикого Армана" задержали 7 февраля в Алматы и Шымкенте, сообщает Polisia.kz.



В задержании участвовали сотрудники подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД РК. Сообщается, что подозреваемые длительное время скрывались от органов уголовного преследования.



"Они являются членами так называемого ОПГ Джумагельдиева (Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман) Один из задержанных Самат Амирбаев подозревается в совершении убийства в 2022 году в Шымкенте и в самоуправстве в отношении другого жителя города. Он задержан на территории Туркестанской области", – сказал начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью Куандык Алпыс.



Один из соучастников Амирбаева по факту убийства уже отбывает наказание, его приговорили к лишению свободы на 16 лет.



Второго участника ОПГ задержали в аэропорту Алматы по прибытии с территории сопредельного государства, где последний скрывался от правоохранительных органов Казахстана.



Обоих задержанных водворили в ИВС.



МВД принимает меры по задержанию членов организованных преступных групп, находящихся в розыске, в том числе за участие в январских событиях, отмечается в сообщении. Всего с прошлого года задержали 19 лидеров и активных участников ОПГ, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений на территории страны.



В июле прошлого года МВД также отчиталось о задержании десятков участников ОПГ "Дикого Армана". Силовики сообщили, что на первом этапе задержали 12 участников группировки, а на втором этапе – 53 участника, было проведено более 130 обысков, на третьем этапе операции задержаны еще 18 фигурантов, принимавших активное участие в массовых беспорядках в Алматы во время январских беспорядков.



Джумагельдиев был арестован во время январских событий, силовики считают его одним из их организаторов. "Дикого Армана" подозревают в похищениях и пытках десятков людей во время событий, а суд над ним и экс-главой пятого департамента КНБ Алматы Руслан Искаковым сделали закрытым.