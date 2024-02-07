Купят ли Ротшильды Кыргызстан?

17:17 08.02.2024 Во вторник в Бишкеке приехала представительница рода Ротшильдов -член правления компании Rotschild & Co Ариэль Малар де Ротшильд. Об этом сообщила пресс-служба правительства Кыргызстана.







По ее информации, обсуждены вопросы сотрудничества в привлечении инвестиций на реализацию крупных национальных стратегических проектов и оказании консультационных услуг. "Стороны выразили готовность в развитии взаимодействия и партнерства в финансовой и инвестиционной сферах", - говорится в сообщении.



Встречу с гостьей провел глава кабмина республики Акылбек Жапаров. Это его уже вторая аудиенция с представителями этого банковского дома. Первая была в Лондоне в конце ноября прошлого года.



Два раза – это уже не случайность. Особенно, если учесть, что дом Ротшильдов уже успел наследить в Казахстане, а сегодня параллельно обрабатывает и Узбекистан. Кроме того, у него крепкие завязки появились и в Таджикистане. Оставался "нетронутым" до сих пор Кыргызстан.



Сразу скажем, что власти республики играют в опасные игры, потому как уровень категорий во всех смыслах несравнимый. Показательно, что переговоры с кабмином Кыргызстана ведет Ариэль, не самая значимая фигура клана. Здесь дело даже не в том, что она женщина, а в том, что у банкиров все четко – к примеру с лидерами крупнейших стран или влиятельных групп разговаривает лично барон Джейкоб Ротшильд. В Бишкек же приехала представительница, образно говоря, второго эшелона.



Традиционно, сей банковский дом был заинтересован лишь в одном виде товара из Тянь-Шаньских гор – в золоте. Был период, когда Лондон скупал почти весь объем добытого драгоценного металла. Потом "желтый дьявол" почти полностью уходил в Швейцарию. Последние пару лент Туманный Альбион вновь стал преобладать в закупках.



Кроме того, стоит отметить, что Ротшильды владеют почти всей транспортной инфраструктурой Европы. За эти века они скупили или построили железные дороги, порты или аэропорты. У них сильные завязки и в Китае.



Отсюда неудивительно, что сегодня они строят свою империю – железную трансконтинентальную дорогу из Китая. С Пекином сегодня связываться особо не хотя бы потому, что Поднебесная ведет агрессивную политику. И китайцы, не мелочась, сразу же требуют в залог выданных кредитов земли или полезные ископаемые. К тому же, для простого обывателя звучит страшно, что "очередной миллиард мы взяли у иностранного государства (того же Китая), чем кредит предоставлен таким-то банком". Как-то в подсознании людей сидит, что с финансово-кредитным учреждением еще можно "пободаться", а вот с другим государством – опасно, дело может дойти до прямых боестолкновений.



Далее, банкиры плетут свою паутину тихо и крепко. И, наверняка, уже разработали всю концепцию захвата инвестиций. При этом, она коснется всех направлений. Если пролистать даже ленту официальных новостей немного назад, то мы видим, что руководство Кыргызстана решило "потанцевать" с Ротшильдами всерьез, не осознавая опасности такого "партнера".



Достаточно взять интервью руководителя страны Садыра Жапарова, которые он давал последние полгода государственному агентству "Кабар". Начнем с того, что он была выдвинута идея мирного разрешения ситуации с государственными границами с Узбекистаном. Переговоры по ним шли параллельно с вопросами строительства железной дороги из Китая. Все было хорошо, препятствие возникло лишь осенью прошлого года, когда стороны не смогли договориться о финансировании. Китайцы, скорее всего, вновь потребовали в залог месторождения в Кыргызстане и ввода своих ЧВК для охраны путей не только во время строительства, но и эксплуатации, пока республика не рассчитается за полученный заем. Такое согласие в условиях сегодняшних реалий для руководства Кыргызстана сродни мощному политическому взрыву, и, как минимум, в обвинениях в государственной измене. Вопрос зашел в тупик. Вот здесь и выходят из тени Ротшильды, которые имеют опыт в несколько веков в финансировании транспортной инфраструктуры…



Пару-тройку недель назад в Кыргызстане началось рассмотрение законопроекта "О национальных проектах". Согласно нему, инвесторы получат множество льгот и возможности оговаривать свои условия. К нему уже составляют перечень объектов, который позволяет понимать, в какую сторону намерены двигаться кыргызские чиновники и политики.



В перечень национальных проектов, к примеру, уже вошло строительство Камбаратинской ГЭС-1, второй по величине и первой по проектной мощности из гидроэлектростанций республики. Бюджет возведения данной ГЭС может превысить $2 миллиарда, из которых Узбекистан намерен вложить около половины. Часть проекта был готов забрать Казахстан – около $350-400 миллионов, но он застопорил свое участие по двум причинам. Первое, из-за желания России войти в данный проект, и второе – получить гарантии возврата своих средств.



Здесь вспомним также одно из последних интервью президента страны С.Жапарова в котором он говорил, что республика реализует проекты строительства железной дороги из Китая и Камбаратинской ГЭС-1 без нагрузки на бюджет. И он не сказал, за счет чего. Теперь, кажется, ситуация проясняется.



Кроме того, недавняя авария на столичной ТЭЦ также показала направление "сотрудничества" между Ротшильдами и Бишкеком. Как минимум, это финансирование полной перестройки столичной теплоэлектроцентрали. Навскидку можно сказать, что обойдется республике не менее $450-500 миллионов. В случае подобного пути развития, можно будет сказать, что именно Ротшильды выберут и генерального подрядчика, как и сам проект. Авария случилась пять дней назад, а представительница этого банковского дома уже тут как тут.



За пару дней до аварии на ТЭЦ столицы устами вице-премьер-министра Эдиля Байсалова было объявлено, что С.Жапаров пойдет на второй президентский срок. Что в общей сложности даст ему 11 лет правления. Главный лейтмотив и дальше тянуть президентскую лямку было "завершить начатые дела".



А ведь в республике еще много проектов, которые действующие власти республики с помпой открыли год-два назад, и они встали без всякого развития. Денег нет, как и желающих инвестировать в политически нестабильную страну. Соответственно, что здесь является доминантой – желание главы государства сдержать данные обещания своему населению за счет возможных кредитов Ротшильдов или банальное желание остаться у власти?



Банковский дом, в любом случае не проиграет. Он получит контроль над еще одной страной, которая обладает стратегическими ресурсами завтрашнего дня – водой и ураном, с богатой базой редкоземельных элементов. Также будет "в теме" в ряде геополитических проектов и будет продвигать свои. И успеет вогнать в долги еще одну страну, пока действующая финансовая система не успела окончательно разрушиться. Тем более, что по меркам Ротшильдов это будет стоить немного. Источник - asia-today.news

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