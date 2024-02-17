В Узбекистане не отказываются от поворота сибирских рек

17:25 08.02.2024

В последнее время в связи с тенденцией к засухе в Средней Азии власти Узбекистана стали проявлять беспокойство о том, будет ли страна с водой.



Многие считают, что перенаправление части вод из Оби и Иртыша в Узбекистан поможет решить проблему. Однако директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиер Эргашев думает иначе.



По его мнению, в Узбекистане нерационально расходуется вода: лишь 5 процентов ресурсов идет на нужды населения и 90 – на орошение сельхозплантаций. Это приводит к избытку воды на земельных участков и засолению.



Эргашев считает, что разумнее будет применять системы капельного орошения, строить солнечные и ветровые станции для систем водоснабжения. А вместо грандиозных каналов можно проложить из Сибири трубы большого диаметра-это избавит от потерь влаги при транзите.