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|В Узбекистане не отказываются от поворота сибирских рек
17:25 08.02.2024
В последнее время в связи с тенденцией к засухе в Средней Азии власти Узбекистана стали проявлять беспокойство о том, будет ли страна с водой.
Многие считают, что перенаправление части вод из Оби и Иртыша в Узбекистан поможет решить проблему. Однако директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиер Эргашев думает иначе.
По его мнению, в Узбекистане нерационально расходуется вода: лишь 5 процентов ресурсов идет на нужды населения и 90 – на орошение сельхозплантаций. Это приводит к избытку воды на земельных участков и засолению.
Эргашев считает, что разумнее будет применять системы капельного орошения, строить солнечные и ветровые станции для систем водоснабжения. А вместо грандиозных каналов можно проложить из Сибири трубы большого диаметра-это избавит от потерь влаги при транзите.