Президенту Киргизии пришло письмо из США. Блинкен беспокоится за киргизское гражданское общество, - "Къ"

18:22 08.02.2024 08.02.2024,



Госсекретарь Энтони Блинкен беспокоится за киргизское гражданское общество

США обеспокоены законопроектом об иностранных агентах, который может быть принят в Киргизии. Об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен написал в письме киргизскому лидеру Садыру Жапарову. В Госдепартаменте США отмечают, что негативные последствия принятия подобных законов "мы уже видели".



Письмо Энтони Блинкена датировано 17 января, но известно о нем стало лишь 7 февраля. Госсекретарь США дал понять, что активное гражданское общество - ключевая часть киргизской демократии, а законопроект (если он будет принят) может негативно сказаться на всей ситуации. Так, по мнению господина Блинкена, законопроект в нынешнем виде ставит под угрозу доступ граждан к получению жизненно важных услуг в области здравоохранения и образования (дело в том, что многие из них предоставляются через программы НКО, финансируемые правительством США и международными партнерами).



"Некоторые американские партнеры настолько обеспокоены этим законом, что рассматривают возможность превентивного прекращения деятельности в Кыргызской Республике,- говорится в письме президенту Жапарову.- Я призываю вас взвесить эти опасения и обсудить их с лидерами парламента. Надеюсь, что мы сможем продолжить укрепление двусторонних отношений между США и Кыргызстаном".



При этом Энтони Блинкен добавил, не вдаваясь в дальнейшие уточнения: "Мы уже видели последствия принятия подобных законов в других странах".



Изменение закона об НКО инициировала в начале прошлого года парламентарий Надира Нарматова. Она выступила с предложением ввести в законодательство термин "иностранный представитель" для НКО, получающих зарубежное финансирование, а также создать реестр таких организаций. Внесение в реестр будет означать, что данной организации позволено работать в стране.



Также госпожа Нарматова предложила расширить полномочия государства в отношении НКО: дать властям возможность за нарушение закона в одностороннем порядке приостанавливать деятельность организации на шесть месяцев. Планируется также дать властям право исключать организации из этого реестра, что в большинстве случаев в результате будет приводить к их закрытию.



Помимо этого, планируется запретить некоммерческим организациям принимать участие в любой политической деятельности - от расследования случаев коррупции до участия в митингах. Для этого Надира Нарматова предлагает ввести в Уголовный кодекс статью "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". За нарушение этой статьи будет предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 50–100 тыс. сомов (курс к рублю примерно один к одному) или лишение свободы до пяти лет.



А за активное участие в деятельности подобных объединений и пропаганду таких организаций предусмотрен штраф в 100–200 тыс. сомов или лишение свободы на срок до десяти лет.



Верховный суд и Генпрокуратура выступили против инициативы. Их поддержала омбудсмен. Теперь эти сроки сократили до трех и пяти лет тюрьмы.



Проект практически единогласно принят во втором чтении конституционным комитетом парламента. Против проголосовала только депутат Гуля Кожокулова. Она считает, что в законопроекте нет четких определений: по сути, правоохранительные органы могут посчитать НКО "посягающей на права граждан" за любое неугодное действие и, соответственно, привлечь его участников к ответственности.



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На это в конце января обратил внимание и спецдокладчик ООН по вопросам свободы собраний и ассоциаций Клеман Ньялетсосси Вуль: "Меня очень беспокоит предлагаемая уголовная ответственность для представителей НКО, особенно когда в законопроекте не дается четкого определения, какие действия будут признаны незаконными… Я призываю власти обеспечить инклюзивные и содержательные консультации с гражданским обществом для приведения закона в соответствие с международными стандартами прав человека. И я готов в этом помочь".



На сегодня в республике зарегистрировано более 30 тыс. НКО. Поправки в закон, подписанные президентом республики Садыром Жапаровым летом 2021 года, вынуждают их сдавать по 13 отдельных отчетов в три государственные организации. На вторых чтениях в комитете в законопроекте появилась новая статья, согласно которой максимально конкретно прописывается, кто, в каком объеме и какие проверки должен проводить, как должен составляться реестр и так далее. "Получается, что предложенную новую статью максимально детализировали, а в Уголовный кодекс, наоборот, вместо указания конкретного состава преступления ввели расплывчатые формулировки",- заявила "Ъ" Гуля Кожокулова.



Расплывчатые формулировки могут привести к росту коррупции в стране, которая из судебной системы перетечет в исполнительные органы, считает директор Общественного фонда "Правовая клиника "Адилет"" Чолпон Джакупова.



"Моя организация финансируется из многих источников. Я представитель кого? Чтобы назваться представителем, я должна быть уполномочена. Представительство юридически оформляется. Если у меня нет официальных полномочий, официальной бумаги, подтверждающей мое представительство, и я только получаю финансирование, я не могу зарегистрироваться как представитель",- прокомментировала "Ъ" госпожа Джакупова новый законопроект.



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Несколько юристов обратили внимание на то, что законопроект об иноагентах, одобренный в профильном комитете, существенно отличается от версии, опубликованной на сайте парламента для обсуждения во втором чтении. На заседании комитета были приняты исключительно поправки депутата Надиры Нарматовой. Замечания и предложения других депутатов были отклонены, хотя после первых чтений 17 депутатов дали свои письменные предложения к законопроекту.



При этом остается неизвестной судьба еще одной версии законопроекта об НКО - министерской. Весь прошлый год ее разрабатывала администрация президента. Как и в случае с законом о СМИ, за результат отвечает руководитель управления правового обеспечения Мурат Укушов. "Согласно этому законопроекту, НКО делятся на политические и социальные. НКО, которые занимаются политической деятельностью, могут получать финансирование из-за рубежа, но при этом находятся под постоянным давлением, под угрозой закрытия. Социальные НКО не имеют права получать зарубежное финансирование. То есть их фактически лишают возможности работать",- обрисовала "Ъ" суть инициативы Чолпон Джакупова.



Светлана Архангельская, Кабай Карабеков, Бишкек Источник - kommersant.ru

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