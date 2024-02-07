Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ русского Александра Сырского

19:43 08.02.2024

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ главу Сухопутных войск, генерала-полковника Александра Сырского, сообщает Zakon.kz.

Президент поблагодарил Валерия Залужного "за два года защиты" и "за каждую победу, которую мы добились вместе".



"Откровенно поговорили сегодня о том, что нуждается в изменениях в армии. Срочные изменения. Я предложил генералу Залужному быть и дальше вместе в команде Украинского государства. Буду благодарен за его согласие", - написал президент Украины в своем Telegram-канале.



При этом Зеленский отметил, что 2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе обороны, которой являются Вооруженные Силы Украины.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что рассматривает вопрос о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. При этом Залужный сейчас – один из самых популярных людей в стране.



Диана Абдуллаева



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Родился 26 июля 1965 года в селе Новинки, Киржачского района Владимирской области. С 1980 года живет на Украине.



Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Начинал службу в 1986 году командиром мотострелкового взвода.



С 1993 года командовал мотострелковым батальоном 6-й дивизии Национальной гвардии Украины в Чугуеве, затем был командиром полка этой дивизии. В 1996 году окончил с отличием Академию Вооруженных сил Украины (оперативно-тактический уровень), в 2005 году - Национальную академию обороны Украины (оперативно-стратегический уровень) с золотой медалью.



В начале 2000-х стал командиром 72-й отдельной механизированной бригады, базировавшейся в Белой Церкви. Получил звание генерал-майора.



В начале 2014 года назначен первым заместителем начальника Главного командного центра Вооруженных сил Украины. Отвечал за сотрудничество с НАТО.



С началом вооруженного конфликта на востоке Украины назначен начальником штаба антитеррористической операции. К началу 2015 году являлся начальником штаба - первым заместителем руководителя Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. Участник боев за Дебальцево, Углегорск, Логвиново и Редкодуб. Во время боев вместе с начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко был непосредственно в Дебальцево. В ходе операции в Дебальцево являлся командиром штаба сектора С, командовал тактической группой "Барс", обеспечивавшей безопасность конвоев с боеприпасами. После потери Дебальцево участвовал в операции по отступлению из города.



С 2016 года - начальник Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины. В 2017 году был назначен руководителем АТО в Донецкой и Луганской областях.



6 мая 2019 года президент Украины Петр Порошенко назначил Сырского командующим Объединенного оперативного штаба ВСУ. 5 декабря 2016 года Порошенко присвоил ему звание генерал-лейтенанта. После победы на президентских выборах 2019 года Владимира Зеленского, Александр Сырский был уволен с должности главы Объединенного оперативного штаба ВСУ и назначен командующим Сухопутными войсками Украины.

23 августа 2020 года присвоено воинское звание генерал-полковник.



С началом вторжения России на Украину командовал обороной Киева, за это награжден президентом Владимиром Зеленским званием Герой Украины. В сентябре 2022 года командовал успешным наступлением ВСУ в Харьковской области. Руководил обороной Бахмута, осень 2022 - весна 2023.