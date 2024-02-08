Путин отменил-таки совершенно неуместный визит в Стамбул

20:56 08.02.2024

Визит Путина в Турцию переносится. Генсек НАТО хвалит Эрдогана

Михаил Рябов. 08.02.2024



Намечавшийся на ближайшие дни визит Владимира Путина в Турцию перенесен на более поздний срок – апрель или май. Официально это поясняется большой загруженностью графика главы государства накануне президентских выборов.



Неофициально – якобы, не все вопросы удалось согласовать с Реджепом Эрдоганом, а потому ехать в страну НАТО без четкой перспективы подписания подготовленных документов нет смысла. Накануне пресса сообщала, что одной из главных тем встречи должно было стать возобновление "зерновой сделки". Однако повестка наверняка включала гораздо больше вопросов – например, судьбу того же газового хаба.



Намечавшийся на ближайшие дни визит Владимира Путина в Турцию перенесен на более поздний срок...



"От такого по уровню визита следует ожидать масштабных российско-турецких договоренностей. Чтобы не было Сочи-2, когда осенью 2023 года собрались на высшем уровне и с делегациями очень широко, чтобы, в итоге, сойтись на том, что "все у нас хорошо", – поясняет специализирующийся на Турции политолог Иван Стародубцев.



Впрочем, возможно есть и иные причины – буквально за день до известия о переносе визита Турция вновь продемонстрировала образец многовекторной политики.



Турецкая компания Baykar (ее совладелец и технический директор – Сельчук Байрактар, зять президента Эрдогана) объявил о начале строительства завода по производству беспилотников "Байрактар" на Украине. Он анонсировал, что уже через 12 месяцев предприятие, где будет трудится около 500 человек, сможет выпускать 120 боевых дронов ежегодно.



"Турция считает, что умеет двустульничать. В преддверии визита нашего президента звучит много хорошего. Но "вдруг" всплывает информация о том, что-таки начинается строительство завода байрактаров под Киевом и оно завершится в течение года. Более того, частная компания родственника президента Турции заявляет, что "планы идут полным ходом, и ничто не сможет их остановить".



Ничто, кроме русских ракет. Двустулье заканчивается там, где есть предупреждение России о том, что это – законная цель. А такое предупреждение было", – комментирует политолог Владимир Аватков.



Так или иначе, но в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе рассыпался в комплиментах в адрес Турции, назвав ее образцом помощи Украине в военном противостоянии с Россией.



"Сейчас они создают на Украине новый завод по производству беспилотных летательных аппаратов. Это пример того, как союзники по НАТО поддерживают Украину прямыми поставками оружия и боеприпасов, а также инвестируют в увеличение собственных мощностей по производству оружия. Наконец, я думаю, мы должны признать, что война на Украине является сложной, потому что она представляет собой сочетание позиционной войны Первой мировой войны и современных технологий XXI века, включая беспилотные летательные аппараты, и мы решаем именно этот вызов. Мы пытаемся объединиться", – сказал генсек альянса.