Рамзан Кадыров стал кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени

21:34 08.02.2024

Путин наградил Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени



МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.



"За большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Кадырова Рамзана Ахматовича - главу Чеченской Республики", - говорится в документе.



Председателя парламента Чечни Магомеда Даудова также наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельности и многолетнюю добросовестную работу.



Кадырова раньше уже награждали орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней.



Кроме того, глава республики имеет звание Героя России, а также награжден орденом Александра Невского, орденом Мужества и орденом Почета.