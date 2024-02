США пытаются разгадать трюки Путина и Кима: Москва и Пхеньян запутали Америку

О разблокировании части северокорейских средств в банке РФ и российской помощи Пхеньяну получить доступ к международным финансовым сетям сообщила газета The New York Times со ссылкой на сведения американской разведки.



Как утверждает издание, Москвой были разморожены 9 из 30 млн долларов в одном из российских банков после того, как якобы начались поставки северокорейского вооружения.



В материале газеты говорится, что размороженные деньги Пхеньян собирается потратить на приобретение сырой нефти. Наряду с этим одна северокорейская компания, зарегистрированная в Южной Осетии, открыла счет в банке РФ для обхода санкционных ограничений ООН о запрете для большинства финансовых структур взаимодействовать с КНДР.



The New York Times считает, что Северная Корея хотела бы использовать имеющиеся у России тесное финансово-экономическое взаимодействие с рядом азиатских и африканских государств, например, Турцией и ЮАР.



После введения санкций Пхеньян проявил творческий подход в развитии собственной финансовой системы, включая развитие криптовалют, заявил изданию бывший помощник министра финансов США, эксперт по финансовым правонарушениям Хуан Сарате.



Как сообщил изданию высокопоставленный американский чиновник, подробности финансовых отношений пока не выяснены, но данные сведения, мол, вполне вписываются в представления США о взаимодействии Москвы и Пхеньяна.



Как известно, в январе нынешнего года представители Белого дома заявили, что Вашингтон располагает доказательствами поставок северокорейских баллистических ракет российской стороне, взамен КНДР желает получить военную технику, в частности, спутниковые технологии и атомные субмарины. Также в британском центре по безопасности утверждают, что Пхеньян, видимо, отправил союзнику до 2,5 млн патронов.



Официальный Кремль эту информацию опровергает.



Развитию сотрудничества РФ и КНДР способствовали переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына осенью 2023-го и встреча Путина с главой северокорейского МИДа Цой Сон Хи в январе 2024-го, полагает издание.



Эксперты заявили газете, что в отношениях с КНДР Москва все-таки будет действовать осторожно, с учетом ранее принятых международных санкций, тем более что Россия является членом Совбеза ООН.



Вне зависимости от достоверности фактов, изложенных в публикации американской газеты, становится ясно, что сотрудничество РФ и КНДР вышло на новый уверен, считает редактор сайта "АПН-Северо-Запад", эксперт по идеям чучхе, автор книги серии ЖЗЛ про Ким Ир Сена Андрей Дмитриев.



- Как известно, наши двусторонние контакты активизировались после приезда Ким Чен Ына в Россию в прошлом году, а недавно появилась информация, что с визитом в КНДР собирается Владимир Путин. Не будем забывать, что Северная Корея - наш наиболее последовательный союзник на международной арене, который поддержал СВО, признал ДНР и ЛНР. Конечно, аналогичный шаг предприняла Сирия, но это государство, как известно, довольно сильно зависит от нас. А северокорейцы не зависят, они поступают в соответствии с идеями чучхе. У нас с ними общий враг - американский империализм, поэтому ничего удивительного в тесном сотрудничестве нет - именно это и вынуждены констатировать американцы.



"СП": Как известно, западные издания много писали, что на фронтах СВО у наших военных появились северокорейские снаряды.



- Да, причем 152-мм и 155-мм - наиболее востребованные и дефицитные. Помнится, в прежние годы на Западе, как и наша либеральная публика, смеялись: зачем северокорейцы изготовили столько снарядов? А сейчас оказалось, что эти снаряды очень даже нужны. Причем их нехватку испытывают и западные страны после того, как поставили большое количество Киеву.



Что касается интереса американских политиков, то это, по большому счету, не их дело, в каких направлениях наши страны намерены сотрудничать.



"СП": Насколько вероятны сведения о финансовых операциях?



- Трудно сказать, но в свое время появлялись публикации, что Россия через Южную Осетию осуществляла взаимодействие в этой сфере с ДНР и ЛНР до того, как признала эти республики.



Другое дело, что наша страна могла бы выйти из режима санкций против КНДР и развивать сотрудничество вполне официально. Кстати, именно из-за санкций мы не можем привлекать северокорейских рабочих, которых в свое время у нас было как минимум несколько десятков тысяч, и они показали себя с наилучшей стороны. Они трудолюбивы, квалифицированны, дисциплинированны и не создают этнических преступных группировок, как приезжие из некоторых других стран.



Историк и публицист, эксперт по Северной Корее Глеб Таргонский считает, что к публикациям американских СМИ на тему сотрудничества Москвы и Пхеньяна следует относиться с большой осторожностью.



- Многочисленные материалы американской печати относительно КНДР за последние десятилетия наполнены таким количеством откровенных фейков, что неудивительно, что и в этот раз они продемонстрировали соответствующий уровень "профессионализма", если можно так выразиться.



"СП": Что вы имеете в виду?



- Судите сами, никаких серьезных доказательств, например, военной помощи со стороны КНДР в виде боеприпасов и вооружений представлено не было. Безусловно, отношения между КНДР и РФ за последние полгода заметно улучшились. Однако нет ни одного официального решения соответствующих государственных учреждений РФ об отмене известных санкций против КНДР.



"СП": Но ведь приводятся какие-то свидетельства…



- Те факты, которыми оперирует чаще всего западная пресса и даже официальные лица, демонстрируемые ими якобы доказательства военной помощи чаще всего абсурдны, поскольку представляют собой, например, пересказ постов некоторых украинских блогеров о каких-то "бесшумных" снарядах северокорейского производства.



В общем, в вопросе освещения линии КНДР и ее отношений с Россией мы видим по-прежнему очень топорную работу американского пропагандистского аппарата, которая, увы, еще привлекает внимание его доверчивых клиентов-потребителей. Источник - СвободнаяПресса

