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Эрдоган пользуется Россией в двух формах
23:35 08.02.2024

"Эрдоган и маму родную продаст, однако С-400 вряд ли передаст Украине" – Кедми

Константин Серпилин

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд – не того полета птица, чтобы склонять президента Турции Реджепа Эрдогана к предательству России. Если оно будет стоить того, турецкий лидер прекрасно справится сам.

Об этом в интервью израильскому ютуб-каналу Вальдман-LINE заявил экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

Так, по утверждению СМИ, Нуланд на встрече с Эрдоганом в конце января обсуждала вопрос передачи Турцией Украине закупленных у России систем С-400 в обмен на возвращение Анкары в программу по производству F-35.

"Если Турция, вопреки всем законам и обязательствам, передадут какое-либо оружие, переданное или проданное Россией для ее пользования без права продажи, она поставит в очень и очень опасное положение ее отношения с Россией. Но Турция может и пойти на это. То, что это нарушение закона – это да. То, что это украинцам ничем не поможет – это да. То, что это навредит Турции – да.

Но Эрдоган пользуется Россией в двух формах. Одна – выжать из России за его невраждебное отношение как можно больше. Второе – использовать свои отношения с Россией в давлении на Запад и на США, чтобы получить от них еще больше", – сказал Кедми.

Однако, по его словам, передача российских комплексов Украине не стоит последствий, которыми это может обернуться для Турции.

"Поэтому, сказать, что он на это не пойдет… Торговец с восточного базара, его интересует только одна вещь – цена. Может продать – продаст. И свою маму, и Россию тоже, и всю дружбу с Путиным, если посчитает, что это ему выгодно и не опасно. Нуланд для этого абсолютно не нужна – кто она такая, что она будет озвучивать ему американские условия?

Но я не думаю, что дойдет до такого, что С-400 будут поставлены Турцией Украине. За это Россия может расплатиться с ней очень и очень больно", – добавил эксперт.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707424500


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