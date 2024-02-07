Украинские футболисты из-за "политики" отказались играть с клубами из ЦентрАзии

00:00 09.02.2024

УКРАИНСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ ИЗ-ЗА "ПОЛИТИКИ" ОТКАЗАЛИСЬ ИГРАТЬ С КЛУБАМИ ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Киевское "Динамо" отказалось провести товарищеский матч с чимкентским "Ордабасы" и каршинским "Насафом". Была сорвана также игра одесского "Черноморца" с "Андижаном".



Украинские футболисты из-за "политики" отказались играть с клубами из Средней Азии



Названа и причина-матчи клубов из Средней Азии с российскими командами "Аланией", "Факелом", "Зенитом", ЦСКА. Которым, как считают на Украине, нет места в мировом футболе.