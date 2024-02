Ветеранов армии США преследует "тихий убийца" – рак, - В.Прохватилов

Империалистические авантюры уносят сотни жизней даже спустя долгие годы после их формального завершения



9 декабря 2023 года ветераны специальных операций ВВС оплакивали Алана Йошиду, "боевого диспетчера, который вместе с командой армейского спецназа был отправлен в Афганистан в первые дни глобальной войны с террором в 2001 году", – сообщает американский военный портал Defense One.



"Йошида запомнился разработкой технологий безопасности для защиты своих коллег по непосредственной поддержке с воздуха. Но он не смог избежать тихого убийцы, преследующего многих ветеранов войн с терроризмом: рака", – отмечает издание.



Автор статьи, также бывший диспетчер ВВС США Итан Браун, пишет: "История Йошиды слишком обычна. Когда я недавно брал интервью у ветеранов боевых действий для предстоящей истории войны с террором, двое других военнослужащих из небольшой выборки источников сообщили мне, что они тоже борются с раком: британский солдат, служивший в Ираке и Афганистане, провел этот год на лечении от лимфомы, а у авиадиспетчера немецкой армии, неоднократно работавшего в Афганистане, только что диагностировали рак простаты. Фактически ветераны боевых действий непропорционально часто страдают от рака".



По данным Пентагона, за все время нахождения американского военного контингента в Афганистане погибло 5145 военнослужащих, в среднем 257 человек в год. "Между тем, по данным исследователей Hunter Seven Foundation, с января по май прошлого года 108 ветеранов боевых действий умерли от рака. Это почти эквивалентно темпам гибели военнослужащих в боях во время войны. И эти 108 случаев представляют собой только те, о которых было сообщено".



По оценкам Национальной медицинской библиотеки, в войнах, которые США вели после событий 11 сентября 2001 года, было задействовано от двух до трех миллионов военнослужащих. С 2001 года у более чем 500 тысяч человек была диагностирована та или иная форма рака. Согласно исследованию 2020 года, опубликованному в Journal of Military Medicine, это "чрезвычайно высокий уровень заболеваемости раком для здоровой в целом группы людей в возрасте до 40 лет, согласно которому в качестве возможных причин можно назвать боевые и другие служебные факторы".



И тем не менее эта тихая эпидемия по большей части осталась незамеченной и не вызвала особой реакции властей, отмечает Defense One.



"Нынешнее молчание навязчиво похоже на безразличие, которое испытали ветераны Вьетнама после службы в Юго-Восточной Азии, в результате чего более 650 тысяч из них пострадали от воздействия Agent Orange и вызванного им рака и других заболеваний… Совсем недавно, в 2021 году, Администрация по делам ветеранов отрицала 80 процентов заявлений о болезни, вызванной войной в Персидском заливе. До 2020 года также отрицалось почти 80 процентов заявлений ветеранов о травмах, полученных в результате ожогов", – пишет Итан Браун.



Эксперты американского издательства McClatchy, исследовавшие здоровье военнослужащих США, принимавших участие в боевых действиях в Афганистане и Ираке в 2001-2015 годах, установили, что в военных госпиталях штата Вирджиния резко возрос контингент пациентов с раком мочевого пузыря, простаты и печени. Причиной этих заболеваний оказалось токсичное авиационное топливо, которое на американских военных базах использовали для сжигания мусора и отходов. Также выяснилось, что пожарная пена, которой тушили эти костры, также вызывала онкологические заболевания.



Дэвид Савиц, профессор эпидемиологии в Школе общественного здравоохранения Университета Брауна, рассказал телеканалу NBC News, что ямы для сжигания начали постепенно заменять мусоросжигательными заводами примерно в 2010 году. Но до этого военные поджигали всевозможные отходы в ямах на открытом воздухе.



Ямы для сжигания часто располагались рядом с казармами, поэтому солдаты "часто ежедневно дышали этой грязью, подвергаясь значительному воздействию", сообщил Стивен Кофлин, профессор эпидемиологии Университета Огасты.



Воздействие ям для сжигания мусора и отходов ученые связали также с респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая астму, бронхит, хроническую обструктивную болезнь легких и констриктивный бронхиолит.



Весной прошлого года ветераны армии США подали иск против Пентагона за сокрытие данных о токсинах на авиабазе Карши-Ханабад в Узбекистане.



Они потребовали обнародовать данные о ядовитых веществах, ставших причиной онкологических и иных заболеваний военнослужащих во время их дислокации на этой авиабазе.



Как сообщает The Associated Press, заявители обвиняют Минобороны США в сокрытии информации об опасных материалах, включая уран, химическое оружие и асбест, которые находились на авиабазе Карши-Ханабад, известной как К2, во время пребывания там американских военнослужащих в 2001-2005 годах.



Согласно иску, ядовитые вещества содержались в лужах "черной слизи", из-за воздействия которой военнослужащие теряли сознание. На базе служило не менее 15,8 тыс. военнослужащих, и заболеваемость и смертность среди них была значительно выше, чем обычно.



В иске запрашивается информация о токсичных веществах и об их воздействии на человека, чтобы заболевшие ветераны могли получить точные медицинские диагнозы и лечение, а здоровые ветераны могли принять любые доступные профилактические меры.



"Мы до сих пор точно не знаем, что скрывалось в воздухе, воде и земле на К2. Мы не знаем, потому что правительство отказывается обнародовать данные о токсинах, обнаруженных на К2", – сказала член правления Stronghold Freedom Foundation Ким Брукс.



Ветеран К2 и исполнительный директор Stronghold Freedom Foundation Мэтт Эрпелдинг сообщил, что предварительное расследование, проведенное военными в 2015 году, показало, что вероятность развития рака у ветеранов К2 в пять раз выше по сравнению с военнослужащими, которые были отправлены в другие места. Проблемы со здоровьем у военных начинались вскоре после прибытия на базу Ханабад.



По его данным, по меньшей мере 75 человек, которые служили в K2 и были членами руководимого им фонда, умерли с 2012 по 2020 год, еще десять человек умерли за последние восемь месяцев. В ходе опроса, проведенного фондом в 2020 году среди примерно 2 тыс. ветеранов K2, было зарегистрировано почти 1,9 тыс. случаев заболеваний, включая 491 случай рака. Некоторые из опрошенных сообщили о наличии у них множества заболеваний.



Военные чиновники США заявили, что расследование 2015 года носит ограниченный характер и не устанавливает окончательной связи между службой в К2 и болезнями. Ни у кого нет точных данных о том, сколько ветеранов К2 заболело раком и умерло от него. В департаменте Пентагона по делам ветеранов говорят, что проводят более глубокое исследование.



Бывшая советская авиабаза Ханабад была передана в распоряжение США для нужд "глобальной антитеррористической коалиции" в Афганистане. Здесь базировались самолеты С-130, 10 вертолетов Black Hawk и 1500 военнослужащих. США провели реконструкцию базы и платили за аренду $10 млн в год.



В Пентагоне в ответ на обвинения со стороны ветеранов ответили, что токсичные вещества были оставлены на базе советскими военными. По версии Пентагона это злобные советские военные оставили на базе Ханабад лужи "черной слизи", которые десять лет ждали прихода американцев и не испарялись!



В ходе операции "Буря в пустыне", а также на Балканах американские военные применяли снаряды с обедненным ураном, что также вызвало онкологические заболевания у ветеранов, воевавших там.



Через год после окончания войны в Персидском заливе начались первые разговоры о таинственной болезни, поразившей военнослужащих армий США и Великобритании. Симптомы у всех были похожи: военнослужащие жаловались на головные боли, хроническую усталость, пониженное давление, поражение дыхательных путей, потерю веса, выпадение волос. К концу 1990-х некоторые из них заболели лейкемией и раком. У 67% больных ветеранов войны дети рождались с явными физическими или умственными дефектами. Газеты, адвокаты ветеранов, а затем и их лечащие врачи заговорили о "синдроме войны в Заливе" (Gulf War Syndrome, GWS) как об особом заболевании. Симптомы GWS наблюдаются почти у 100 тысяч ветеранов.



Где бы ни побывали американские военные в ходе бесконечных войн, которые ведут США, их здоровье везде подвергалось и подвергается отнюдь не военным опасностям.



В настоящее время США перебрасывают все больше своих солдат в Восточную Европу, мотивируя это военной угрозой со стороны России. Однако от русского оружия не погиб пока ни один американский военный, кроме тех, которые подвизались на Украине. А вот зловещие "лужи "черной слизи" наверняка унесут в мир иной тысячи американцев, участвующих в очередной военной авантюре США. Источник - fondsk.ru

