Иран втягивает Афганистан в войну против Израиля, - НГ

00:26 09.02.2024

8.02.2024



Тегеран мечтает отправить в сектор Газа выходцев из соседней страны

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Иранцы хотели бы задействовать в Газе афганское шиитское ополчение "Фатимиюн".

Иран назвал соседний Афганистан частью "оси сопротивления" – клуба союзных ему государственных и негосударственных игроков. Заявление одного из дипломатов Исламской Республики прозвучало в контексте разговора о борьбе с израильскими войсками в секторе Газа. В прошлом Тегеран использовал выходцев из шиитской общины Афганистана для помощи в войне правительству Сирии. Многие из них вернулись на родину. Смена власти в Кабуле в 2021 году изменила характер его отношений с Тегераном не в лучшую сторону. И заявления об "оси сопротивления" могут добавить остроты.

Уверенность в том, что Афганистан находится в одной связке с Ираном, выразил в телеэфире спецпредставитель Исламской Республики Хасан Каземи Коми. "Очевидно, что Афганистан является частью "оси сопротивления", – заявил он, комментируя то, как международное сообщество реагирует на израильскую операцию в секторе Газа. – Если будет необходимость, в Газу для оказания поддержки может направиться более одной бригады тех, кто ищет мученичества". Заявление Коми вписывается в общую риторику иранских властей о необходимости привлечения иностранных сил для защиты Газы, однако бросает вызов доминированию движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено).



Наиболее известными формированиями, которые были укомплектованы из афганцев и, как считается, завербованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР), является дивизия "Фатимиюн". Она была задействована на сирийской арене, где Тегеран поддерживал правительство президента Башара Асада. Первые данные о сирийской миссии "Фатимиюна" появились в 2013 году – когда к боевым действиям в Арабской Республике открыто присоединились члены ливанской "Хезболлы". Дивизия "Фатимиюн" состояла преимущественно из хазарейцев. Представители этой этнической группы, которая населяет центральную часть Афганистана, принадлежат к шиитам, что создавало почву для взаимодействия с Ираном.



В 2019 году, когда активная фаза боевых действий в Сирии стала затухать, кабульская администрация зафиксировала, что члены "Фатимиюн" массово возвращаются на родину. Службы безопасности тогда заявляли в частных разговорах, что тысячи бойцов, воевавших на стороне Асада, могут создать проблемы в сфере безопасности в Афганистане. Отдельный повод опасаться давала близость боевиков к КСИР – одной из основных военно-политических структур в Исламской Республике, которая работает в том числе над расширением ее влияния за рубежом.



Комментируя заявления спецпредставителя в разговоре с оппозиционными Ирану СМИ, бывший афганский дипломат Азиз Мааридж допустил, что Тегеран таким образом хочет втянуть соседнюю страну в вооруженный конфликт в секторе Газа. "Невинные мусульмане, убитые в результате израильского натиска, – это трагедия, но эта война является политической, сопернической и опосредованной войной, в которой участвует Иран. Он стремится отомстить Америке и бросить вызов своим соперникам, втягивая Афганистан в эти проблемы", – резюмировал отставной дипломат.



После того как "Талибан" вернул себе власть над Афганистаном в 2021 году, в его отношениях с Ираном систематически возникали проблемы. Так, в 2023 году Тегеран грозил талибам отказом от политики добрососедства в случае, если контролирующая соседнюю страну радикальная группировка перестанет соблюдать международное право. Предупреждение прозвучало после неожиданного обмена ударами в пограничных районах, который разгорелся на фоне споров о правах на водные ресурсы. Вслед за этим высокопоставленный член "Талибана" Абдулхамид Хорасани заявил о готовности сражаться против иранских Вооруженных сил с гораздо большим усердием, чем против иностранного контингента во главе с США.



"По целому ряду причин сложно себе представить отправку смертников из Афганистана в Газу без одобрения талибов, – заявил "НГ" научный сотрудник Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. – Пока неизвестно, было ли согласовано данное заявление иранского дипломата с талибами. Однако занятая до этого талибами позиция относительно конфликта на Ближнем Востоке исключает отправку смертников из Афганистана в зону конфликта. Когда в мусульманских странах тысячи людей выходили на улицы в знак протеста против Израиля, талибы ограничились проведением одной акции".



По словам собеседника "НГ", несмотря на то что власти в Кабуле осудили действия Израиля, их риторика по сравнению с риторикой многих других стран гораздо мягче. "Кроме того, это иранское заявление уже вызвало недовольство ряда афганских политиков, представляющих интересы этнических групп, что свидетельствует как минимум о настроениях в определенной части афганского общества, – обращает внимание Нессар. – Однако не нужно забывать о существовании дивизии "Фатимиюн". К тому же на территории Ирана находится огромное количество афганских беженцев, в том числе бывшие военнослужащие и полицейские".