Украинское Зазеркалье: фантазии Зеленского и правда истории, - И.Шумейко

00:35 09.02.2024 Украинское Зазеркалье: фантазии Зеленского и правда истории

Саморазоблачения Грушевского, украинские беженцы в Харькове и Благовещенский договор



08.02.2024 | ИГОРЬ ШУМЕЙКО



22 января хозяин офиса Зеленского подписал так называемый указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". Речь идет о шести российских регионах: Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, Краснодарском крае. Правительству Украины предписано разработать и внести в Совбез некие предложения по "сохранению национальной идентичности" на этих территориях. На фоне тотальной мобилизации и массового бегства граждан за пределы страны в Киеве вознамерились восстанавливать историческую память на сопредельных территориях, собирать данные о "совершенных против них преступлениях: принудительной русификации, политических репрессиях. Также Кабинет министров должен готовить, распространять по миру материалы о "тысячелетней истории Украины".



В своем видеообращении Зеленский назвал это действо ни много и мало как "возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего".



Думается, за скобками этой абсурдной и вместе с тем заслуживающей весьма серьезного отношения бумаги (равно как и положенных в ее основу псевдоисторических нарративов) оставлены два немаловажных вопроса, а именно кто и в качестве кого селился на землях юга России.



КТО?



"Украинцы" как этническая единица в современном понимании едва ли существовали в истории и историографии до начала ХХ века, когда Грушевский впервые из живущих на южных о(у)краинах начал лепить "нацию".



На Переяславской раде в подданство русского царя вступало Запорожское войско. Думается, в серьезных обсуждениях того времени судеб государств и народов сугубо бытовой термин "о(у)краина" был просто неуместен, как, например, и однокоренное ему кухонное слово "краюха".



Глава моей книги "Краш-тест Украины" включала побуквенные цитаты из "Iсторii Украiни-Руси" Михаила Грушевского. Например, в Церкви Гроба Господня в Иерусалиме есть серебряная доска, антиминс – дар с выгравированным на нем "подаянием ясновельможного его милости пана Иоанна Мазепы, российского гетмана". И примечание Грушевского: ""Российского" в значении "руського", того, что теперь называется украинским – смешение названий, не вредившее тогда, но давшее себя почувствовать в наше время". Вклад главного историка Незалежной был сродни функции в текстовом редакторе Word. Найти: русский. Заменить на: украинец. Как говорится, по всему файлу…



Еще в 2003 г. на встрече с коллективами вузов Харькова Леонид Кучма вздыхал элегически: "Есть Украина, но нет украинцев". Лозунг Ющенко (по сути, саморазоблачение): "Государство мы получили, будем делать нацию". С вышеупомянутой книгой мне довелось выступать в Харькове в декабре 2009 года. Теперь это немыслимо представить, но тогда она там даже продавалась и ее приносили на подпись. Местная газета "Время" опубликовала о ней статью, и тезис автора о недавнем (начала ХХ века) и искусственном, сугубо "грушевском" введении этнического термина "украинцы" особых возражений не вызывал.



Это к вопросу о том, кто проживал на юге России.



В качестве КОГО?



Не только в "лихо завоеванных" 22 января на бумаге шести регионах РФ, но также и на русских землях Слобожанщины и Донбасса (Харьковская, Донецкая, Луганская, Сумская, часть Запорожской, Днепропетровской областей) столь чаемые Грушевским и компанией "украинцы" появились в качестве… беженцев!



Чтобы в этом убедиться, любой желающий может узнать хотя бы из проукраинской ныне "Википедии", где большая часть статьи "Харьков" отдана главе под пропагандистским заголовком "Вторжение России на Украину в 2022 г.". Но и там: "Город Харьков основали украинские казаки и крестьяне, бежавшие от польского угнетения из Приднепровья и запада Украины, в середине 1650-х годов". Как крупный промышленный научный центр Харьков строили все жители России – пусть даже в начале там стояли в том числе и хатки, "мазанки" беженцев, которых просто пустили.



Прецеденты? Юридически это, в общем-то, такие же беженцы, с такими же правами сегодня бродят по Европе. Пока их поселяют, выделяя европейские социальные объекты, но кто-то в Германии и Польше и где-то еще, возможно, и разбил палатки – чем не эквивалент галицийских мазанок в Харькове периода восстаний малороссийского крестьянства и казачества против Речи Посполитой и их кровавого подавления? Каковы будут права пришельцев на землю приютивших их бюргеров и прочих обывателей? По ущербной "зеленской" логике – такие же, как и на территорию России и всю российскую Слобожанщину и Новороссию с Донбассом…



Вспомним один из характерных эпизодов мая прошлого года. В новостях тема бескорыстной помощи в далекой Африке: "Четыре Ил-76 эвакуировали из Судана россиян, белорусов, казахов, молдаван, сербов и… украинцев. Киев бросил их, но русские в помощи не отказали". Но кто ждал иного отношения? Из Афгана обретавшихся там украинских бедолаг тоже взяли на борт, висеть на шасси не заставили. Если проследить репортажи из точек, что становились "горячими", наберутся и другие примеры. По логике тех "беженцев с запада Украины", ставивших мазанки на юге России, спасенные украинские беженцы из Судана должны были бы потребовать права собственности на Ил-76 и суверенитета Украины над Чкаловским аэродромом, где они приземлились. Скажете, что абсурд? Но именно в таком жанре выстроены буквально все концепты современного украинства, и над ними можно было бы даже поиронизировать, не будь их практическое воплощение столь кровавым… Впрочем, иначе и быть не могло.



Однако продолжим наше путешествие по основательно забытым страницам истории, напрочь опровергающим псевдоисторические построения Кровавого Клоуна, в том числе на основе личных изысканий автора. Например, стоит напомнить о том, что Черниговская область перешла из Литвы в Россию в 1503 году! Черниговщина – это Северская Русь, родина моих предков Шумейко, переехавших в 1882 году на Дальний Восток (нынешний Приморский край).



Черниговские князья: Барятинские, Мосальские, Воротынские из-за насильственного окатоличивания перешли из-под власти Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского под покровительство Москвы вместе со своими землями и подданными. Благовещенский договор 1503 года по результатам трехлетней Русско-литовской войны, за полтора столетия до Переяславской рады 1654 года, закрепил переход к Русскому государству территории верховий Оки, Днепра и Западной Двины с десятками порубежных городов, включая Чернигов, Гомель, Новгород-Северский и Брянск. Остро переживаемое автором несправедливое забвение этого факта, собственно, и стало одной из причин написания вышеупомянутой книги.



Чуть более известно, что Новороссия (Одесская, Николаевская, Херсонская области, Крым) не политический конструкт XIX века, а официальное название российской губернии века XVIII. Екатерине Второй принесли в 1764 году проект расселения бежавших от турецких гонений сербов, болгар, греков в новосоздаваемой губернии. Утверждая документ, императрица заменила название: Екатерининская на Новороссийская. Возвращаясь к историческим аналогиям (напомним, памятник основателям Одессы захватившие город бандеровцы снесли), представим себе, что иммигранты, беженцы, чье поведение шведы пока выдерживают, сносят памятник основателю Стокгольма – потому как, по их мнению, город основал не Биргер ярл в XIII веке, а некий беженец с Ближнего Востока?..



Казалось бы, абсурд, но именно это мы наблюдаем ныне на территории бывшей Украинской ССР. "Приданое" Богдана Хмельницкого 1654 года со столицей в Чигирине – не более 1/10 территории этой республики по состоянию на февраль 2013 года. Киев и все остальные 9/10 России еще предстояло отвоевывать в ходе войн с Польшей, Османской Турцией и стоявшими за ними западными покровителями. Новоприобретенные регионы, (Дикое поле) веками представлявшие для Крымской орды коридор набегов на русские земли, вплоть до Серпухова и до Москвы, исторически заселялись выходцами со всей "большой" России, а затем – Советского Союза, что видно хотя бы по фамилиям и происхождению множества местных богатых и не очень людей. На Левобережье, в причерноморскую Новороссию пускали и галичан, и евреев… Названий много, в официальных документах польских хозяев, от которых они бежали, стояло "быдло" (это если принимали за людей), но это вопрос апологетам несуществующей украинско-польской "дружбы"…



Возвращаясь же к завуалированным территориальным претензиям на части российской территории в указе Зеленского, можем высказать встречную идею отзыва поспешного признания Украины в границах 1991 года. Во всяком случае, соседняя страна не должна существовать за счет России и на исторических российских территориях, если не выстраиваются нормальные отношения, заявил в июне прошлого года Президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами:



"…Если какая-то часть людей, проживающих на этих территориях, считают, что они хотят жить в отдельном независимом государстве, то надо относиться к этому с уважением. Но только почему они за наш счет должны жить и на наших исторических территориях? Если хотят жить на наших исторических территориях, тогда нужно повлиять на свое политическое руководство таким образом, чтобы выстраивать отношения нормальные с Россией, чтобы нам никто с этих территорий не угрожал".



Думается, это относится и к другим сопредельным территориям. Источник - Фонд стратегической культуры

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